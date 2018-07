Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

gestern besuchte eine Robbe den Hamburger Hafen. Passanten riefen die Polizei und die Feuerwehr: nicht aus Angst, nein. Die Robbe habe erschöpft gewirkt. Ob es sich bei den Spaziergängern um Robben-Experten handelte, ist nicht bekannt. Aber als Beamte anrückten, um das Tier einzufangen, wirkte es auf einmal sehr agil. Immer wieder entwischte es der Feuerwehr, und irgendwann hatte es die Schnauze voll und tauchte komplett ab. Glücklicherweise verzichteten die wohlmeinenden Spaziergänger darauf, hinterherzuspringen, um das Tier aus dem Wasser zu ziehen und wiederzubeleben.

Eindeutiges Ergebnis unserer Umfrage zum "Helmut-Schmidt-Flughafen"

Eins ist klar: Helmut Schmidt hat einen festen Platz in den Herzen der Hamburger. Mehrere Tausend Leser beteiligten sich an unserer Umfrage, ob der Flughafen nach dem Altkanzler benannt werden solle. Und das Ergebnis ist eindeutig. Ja sagten 73,5 Prozent: Der Hamburg Airport solle Helmut Schmidts Namen tragen. Nein sagten lediglich 15,5 Prozent derer, die bei uns abstimmten.

Die übrigen Teilnehmer beharrten entweder darauf, unbedingt den Anglizismus "Airport" durch "Flughafen" zu ersetzen, hielten den Hamburger Flughafen für "zu zweitklassig" für einen Staatsmann vom Format Helmut Schmidts oder zeigten Unverständnis gegenüber unserem Hinweis, dass es ja längst einen "Franz Josef Strauß Flughafen" gebe: seit wann man sich denn von einem Bayern beeinflussen lasse!? Andere waren der Meinung, dass der Altkanzler eher eine große Straße verdiene, man könne doch die Steinstraße umbenennen oder den Rathausmarkt zum "Helmut-Schmidt-Platz" machen. Und einige Leser forderten eine Statue, eine möglichst große. Das ist natürlich auch eine Idee.

Schlüpfrige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

Vielleicht erinnern Sie sich: Die Queen Mary 2, Lieblingskreuzfahrtschiff der Hamburger, konnte im September vor lauter Schlamm nicht mehr an ihrem angestammten Platz in der HafenCity anlegen. Der Grund: Zu wenig Wasser floss in diesem regenarmen Sommer aus dem Oberlauf der Elbe ins Hamburger Hafenbecken, Schlick sammelte sich an. Um den abzutransportieren, waren in diesem Jahr besonders viele Saugbagger im Einsatz. Deren Wirksamkeit aber ist, gelinde gesagt, umstritten: Die Baggerschiffe entsorgen den Schlamm stadtnah in der Elbe – und so kann es passieren, dass er von der Flut gleich wieder zurückgetragen wird. Jetzt kam auch noch heraus, dass diese Sisyphusarbeit teurer war als gedacht: Laut einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU belaufen sich die Ausgaben der Hamburg Port Authority (HPA) in diesem Jahr auf 26,6 Millionen Euro. 2014 war es noch rund die Hälfte. "Die Kostenexplosion war vorhersehbar, weil sich der Hamburger Hafen offensichtlich in die Abhängigkeit einzelner Auftragnehmer begeben hat. Dieser Zustand ist nicht mehr hinnehmbar", so Ralf Niedmers, hafenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Gebaggert wird von vier niederländischen Unternehmen. Die HPA selbst besitzt keine eigenen Bagger und plant laut Senat auch nicht, welche anzuschaffen.

Zettel? Ein Traum! Drei Fragen zum FC St. Pauli

Heute ist Ewald Lienen seit genau einem Jahr Trainer beim FC St. Pauli. Zeit, unseren FC-St.-Pauli-Experten Erik Hauth zu fragen, wie sich "Zettel"-Ewald (der während des Spiels immer auf seinem Notizblock herumkritzelt) so gemacht hat.

Erik, ein Jahr Ewald Lienen: Wie fällt die Bilanz aus?

Prächtig. Wahrscheinlich haben sich viele gedacht, dass Ewald Lienen wegen seiner Ansichten und Haltungen gut zu St. Pauli passt. Wenige haben aber damit gerechnet, dass es ihm so schnell gelingen würde, eine stabile Abwehr zu formen und aus den verunsicherten Boys in Brown eine spielstarke Mannschaft zu formen. Die Geschwindigkeit, mit der ihm das gelang (im gesamten Jahr 2015 war nur RB Leipzig spielstärker als St. Pauli), fasziniert mich.

Was macht den Trainer Lienen aus?

Er hat zwei Eigenschaften, die ein erfolgreicher Trainer braucht: präzises und aktuelles Know-how und ein Standing, das von jungen Fußballern nicht angezweifelt wird. Als Christopher Buchtmann sich im letzten Spätherbst den Fuß prellte und ein paar Spieltage ausfiel, habe ich mir vorgestellt, wie er dieses Wehwehchen nun Ewald Lienen erklärt. Der hätte zu seiner aktiven Zeit ja am liebsten noch mit aufgeschlitztem Oberschenkel weitergespielt. Außerdem ist Ewald Lienen der wohl bestinformierte Trainer, den wir je hatten. Jeden Gegner analysiert er ausführlich in Bezug auf die aktuellen Stärken und Schwächen des eigenen Teams. So ist St. Pauli jeden Spieltag perfekt eingestellt. Gerüchteweise führt das auch schon mal dazu, dass Lienen im Trainingszentrum übernachtet.

Berauschend war das 0:0 gegen Arminia Bielefeld am Montag aber trotzdem nicht ...

... und schuld war der Rasen ;). Das ist ja ein Indiz für die neue Qualität des FC St. Pauli, dass er technisch so gereift ist, dass diese Mannschaft Rumpelfußball einfach nicht mehr kann. Das Spiel zu machen, gegen einen defensiv eingestellten Gegner, ist vermutlich das nächste Kapitel im Lehrplan des Ewald Lienen. Das kriegen die Spieler vielleicht als Zettelsammlung unter den Weihnachtsbaum gelegt.

Eine Hamburger Vorweihnachtsgeschichte

Am Montag wurde wieder einmal eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Zünder war beschädigt, sie hätte jederzeit explodieren können. Das brachte die Bewohner eines Areals in Hamburg-Othmarschen, in dem 900 Menschen gemeldet sind, in eine ungewohnte Situation. Sie mussten ihre Häuser verlassen. Plötzlich waren sie vorübergehend heimatlos – quasi Flüchtlinge. Gut, wenn man da Hilfe bekommt.



Martin Hofmann, Pastor der Christuskirche in Othmarschen, schloss das Gemeindehaus seiner Kirche, die außerhalb der Sperrzone war, auf und hängte einen Zettel an die Tür, mit dem er alle Wohnungslosen willkommen hieß. Von einer Feier war noch Dosensuppe da. Er begann zu kochen. Und es kamen immer mehr Leute, am Ende waren es um die 70. "Wir haben das Beste aus der Situation gemacht", sagt Hofmann, "viele Nachbarn kamen mal wieder miteinander ins Gespräch." Das Altenheim um die Ecke stellte Decken zur Verfügung. Eine Frau, die gar nicht hier wohnte und eigentlich nur ihre Tochter von der Kita abholen wollte, fuhr zum Supermarkt und besorgte noch mehr zu essen. Aber ein bisschen Angst hatten die Leute auch. Und die Hamburger, die plötzlich für kurze Zeit Flüchtlinge waren, mussten plötzlich an andere Teile der Erde denken, wo noch heute Bomben fallen. An Syrien, den Irak. "Manche haben sich gefragt: Wie lange werden die wohl in der Erde liegen?", sagt Pastor Hofmann.

Am Ende war die Bombe entschärft. Um zehn vor acht gingen die letzten nach Hause. "Das hat sehr gut gepasst", sagt Pastor Hofmann und lacht: "Um acht hatte ich Sitzung."

Mittagstisch

"Buon giorno, direttore" Am Tag der ZEIT-Weihnachtsfeier kommt man schon mittags mit Anzug und Weste. Und prompt begrüßt Salvatore einen mit "Buon giorno, direttore!" Sonst ist es immer nur dottore. Salvatore ist Sizilianer, wie der Name sagt. Er ist klein, kugelrund – aber immer noch wendig genug, um ganz schnell überall zu sein in dem eng möblierten Lokal mit den rot-weiß karierten Tischdecken. Flink legt er die handgeschriebene Mittagskarte auf den Tisch (2 Salate, 1 Vorspeise, 1 Suppe, 1 Pizza, 4 Nudelgerichte zwischen 9 und 10 Euro, einmal Lengfisch, einmal Lamm). Und genauso flink kommt das Glas Rotwein, die Bruschette und die Pasta cima di rapa e salsiccia. Was auch schöner klingt als "Nudeln mit Stängelkohl und Würstchen". Neben der Mittagskarte gibt es eine mit Kreide beschriftete Tageskarte an der Wand und eine gedruckte Standardkarte mit Standardpizza und Standardpasta. Aber die meisten Stammgäste halten sich eh am liebsten an Salvatores Empfehlung. Zum Schluss bezahlt man bei ihm an der Theke. Und dann: "Grazie, direttore!" Bistro La Forchetta da Salvatore, Rathausstraße 12, Montag bis Samstag ab 12 Uhr Wolfgang Lechner

Was geht

Feierabend: Der Hamburger Kammerkunstverein organisiert die Reihe "Feierabendkonzert im Oberhafen". Eine Stunde schöne Musik für die Zeit zwischen Arbeit und Zuhause. Davor gibt’s auch was zu Essen. Heute spielen sie Schubert. Plätze können auch per Mail oder telefonisch reserviert werden. In der Halle 424, Stockmeyerstraße 43, Gastronomie und Abendkasse 17 Uhr, Konzert 18 Uhr, Lounge 19 Uhr

Maskulin: Schon zum dritten Mal findet in Hamburg der sogenannte "Herrenflohmarkt" statt. Hier gibt es alles, was das Männerherz angeblich begehrt. Und dazu noch mehr: DJ und Chill-out-Zone, also ne Ecke zum Abhängen. In St. Pauli im PAL, Karolinenstrasse 45, 19 Uhr

Fußball: Wenn Sie HSV-Fan sind, dann lesen Sie nicht weiter. Für alle anderen: Der FC St. Pauli bietet Stadionführungen an. Zum Beispiel heute. Wer hinter die Kulissen des Millerntor-Stadions gucken will, muss sich mittags freinehmen. Karten gibt es online, telefonisch oder im Kartencenter des FC St. Pauli. Kinder unter 7 Jahren dürfen gratis rein. Treffpunkt vor dem Clubheim Budapester Straße (vor der Südtribüne), 12.30 Uhr

Hamburger Schnack

Zum Mittagstisch beim Italiener. Ein Mann kommt mit einer Lieferung Weinflaschen herein. Der Restaurantchef: "Du kommst aber früh!" Der Lieferant: "Das sagt meine Frau auch immer." Gehört von Torsten Schöwing

Meine Stadt

Wir schreiben in unserer Wetterprognose ja immer, dass es kalt sei in Hamburg. Ich dachte eigentlich, wir sprächen Ihnen damit aus der Seele. Bis mich gestern die Mail eines Lesers erreichte, der in Nordschweden lebt. Der belächelt uns Frostbeulen. Und berichtet von Temperaturen um minus 18,5 Grad am Tag und minus 22,5 Grad in der Nacht. Wetten, wenigstens da gibt es weiße Weihnachten?



Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle





