Am Wochenende tat sich vor dem Bahnhof Altona der Boden auf. Warum? Wieso? Auf wessen Veranlassung? "Wir wissen im Moment noch nicht, was passiert ist", sagte der Sprecher des Bezirks Altona, Martin Roehl, dem "Hamburger Abendblatt".

Jedenfalls rutschte ein Mann mit einem Bein in den Abgrund, verletzte sich leicht, konnte sich aber ansonsten retten. Der Bahnhofseingang wurde vorübergehend gesperrt. Und das Rätselraten ging weiter. Man untersuchte den anderthalb Meter tiefen Schacht auf Rohrbrüche.

Kein Resultat.

Gab es etwas anderes, was das Erdloch hätte verursachen können?

Kein Resultat.

Laut "Hamburger Morgenpost" will der fast ins Loch gestürzte Mann die Bahn juristisch zur Verantwortung ziehen.

Wobei die Frage ist, ob er bei der Bahn richtig ist.

Der Hohlraum befindet sich offenbar im Grenzbereich zwischen Stadt- und Bahngelände; mit den Zuständigkeiten verhält es sich anscheinend genauso. Bevor es noch mehr Lochopfer gab, sperrte irgendjemand, wahrscheinlich unter eklatanter Missachtung seines Zuständigkeitsbereichs, wenigstens die Stelle ab. Der Bahnhofsausgang ist wieder offen.

Und Experten rätseln weiter, woher das Loch kommen und was es bedeuten könnte. Für uns und vielleicht auch für Hamburg.

Das größte Rätsel aber ist, wann und von wem das Loch wieder gefüllt wird.

Der neue Mann für Mitte

Er galt schon vorher als Favorit – nun hat die SPD mit Falko Droßmann ihren Kandidaten als Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte nominiert. Damit würde er auf Andy Grote (SPD) folgen, der seit vergangener Woche das Amt des Innensenators bekleidet. Droßmann ist Offizier und hat durchaus eine gewisse Führungserfahrung: An der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr leitet er einen Fachbereich mit rund 1000 Studenten und Mitarbeitern. Kann er auch Bezirksamtschef? Und überhaupt:

Warum sind Sie der Richtige für diesen Posten?

"Zunächst einmal hat meine Partei mich nominiert und mir damit schon einmal ihr Vertrauen gegeben. Aber ich habe auch 14 Jahre lang Bezirkspolitik gemacht, und ich kenne Mitte von allen Seiten. Seit zehn Jahren mache ich in Horn Jugendpolitik, ich habe mich mit Verkehrs- und Umweltpolitik, Bau- und Stadtentwicklung beschäftigt. Ich kenne die Vielseitigkeit und die Herausforderungen des Bezirks."

Was ist für Sie die größte Herausforderung?

"Natürlich der Wohnungsbau. Wir müssen mehr neu bauen, zudem befinden wir uns gerade in einer Phase des Stadtumbaus. Mehr kann ich zu meiner Agenda allerdings noch nicht sagen. Bisher habe ich nur die Nominierung von meiner Partei. Ich werde jetzt erst mal mit den Grünen sprechen."

Damit Sie Bezirksamtsleiter werden, müssten in der Bezirksversammlung 26 von 51 Abgeordneten für Sie stimmen. Neben den 19 Stimmen aus Ihrer Partei brauchen Sie also noch 7 Stimmen von den Grünen. Wenn die am Donnerstag ihre Zustimmung geben, könnte Ihnen ein Ausschreibungsverfahren erspart bleiben.

"Ich würde mich auch einer Ausschreibung stellen. Ich habe bereits bei einer Ausschreibung mitgemacht, bei der letztlich Andy Grote gewonnen hat. Jeder, der nicht aus Hamburg kommt, könnte da nicht mithalten."

Sonja Lattwesen von den Grünen sagt über Sie, Sie hätten einen Lebenslauf mit Ecken und Kanten ...

"Ich komme aus dem Oberbergischen und habe eine Berufsausbildung bei der Polizei im mittleren Dienst gemacht. Dort war ich mit vielem nicht einverstanden und habe gekündigt. Dann habe ich mein Abitur nachgemacht und meinen Lebensunterhalt drei Jahre lang als Kellner verdient. Erst danach bin ich als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gekommen. Bei der Luftwaffe habe ich festgestellt, dass die Leute da ganz anders sind als in meinen Vorurteilen ..."

Haben Sie bei der Bundeswehr noch etwas gelernt, das Sie für die Position als Bezirksamtsleiter qualifiziert?

"Ich habe mit unglaublich vielen jungen Menschen zu tun, an der Verantwortung bin ich gewachsen. Außerdem wird mir nachgesagt, dass ich so unwahrscheinlich wenig konfliktscheu sei. Ich mag es einfach, immer um die beste Lösung zu ringen."

BUND plant neue Klage wegen Stickstoffdioxid

Schon vor über einem Jahr war die Umweltorganisation BUND gegen die Stadt vor Gericht gezogen, weil die Grenzwerte für das giftige Reizgas Stickstoffdioxid in Hamburg seit Jahren überschritten werden. Die Richter verdonnerten die Stadt dazu, den Luftreinhalteplan so zu überarbeiten, dass die Werte schnellstmöglich eingehalten werden. Passiert ist bisher nichts. Und weil der Senat bereits angekündigt hat, eine Überarbeitung des Plans nicht vor 2017 vorzulegen, will der BUND nun erneut Klage einreichen. "Der Hamburger Senat missachtet das vom BUND erwirkte Urteil des Verwaltungsgerichts. Trotz rechtskräftiger Verurteilung und eines Vertragsverletzungsverfahrens seitens der EU-Kommission dümpelt die Bearbeitung vor sich hin", sagt Manfred Braasch, Landesgeschäftsführer des BUND Hamburg. Stickstoffdioxid kann Atemwegserkrankungen auslösen, zu Schädigungen der Lunge führen sowie das Herzinfarktrisiko erhöhen und somit tödlich sein. Als Hauptursache für das Reizgas gelten die Abgase von Dieselfahrzeugen. Der BUND fordert Fahrverbote, Geschwindigkeitsbegrenzungen und eine Umweltzone, die Fahrzeuge mit zu hohem Stickstoffdioxid-Ausstoß ausschließt. Doch der Senat setzt auf die Verdoppelung des Radverkehrs und die Ökologisierung des Hafens – und versucht das Problem abzutun: Die jährliche Belastung sei seit 2010 um mehr als zehn Prozent gesunken, der Grenzwert für kurzzeitige Belastungen an keiner Messstation in der Stadt überschritten, so die Umweltbehörde. Einer Auswertung des BUND zufolge steigen die Messwerte dagegen an zwei der vier Stationen kontinuierlich seit 2013, an einer weiteren verharre sie auf dem (viel zu) hohen Niveau der Vorjahre. Die EU-Kommission hatte bereits im vergangenen Jahr Deutschland mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht: die Bundesregierung hatte zugeben müssen, dass viele Kommunen, darunter auch Hamburg, die geltenden EU-Grenzwerte nicht vor 2020 einhalten können.

Bitte nicht unterschätzen!

Seit 100 Tagen ist das jüngste Mitglied des Hamburger Senats im Amt. 100 Tage, die Spuren hinterlassen. "Leonhard ist blass, streicht sich unentwegt durch die Haarspitzen, prüft, ob sie gebrochen sind. Vieles ist kaputtgegangen", schreibt ZEIT:Hamburg-Chefin Charlotte Parnack in "Sie hält das aus", ihrem Porträt über Melanie Leonhard, die junge Sozialsenatorin Hamburgs. Leonhard hatte nicht gerade einen sanften Einstieg in den neuen Job, erst nannte die Opposition sie eine "Notlösung", dann folgten pro Tag 400 Flüchtlinge, die Szenen aus Köln, die sexuelle Gewalt auf St. Pauli – ständig ist sie von den Ereignissen überholt worden. Man hatte sie davor gewarnt. Schließlich ist die Sozialbehörde die krisenanfälligste Behörde der Stadt. Außerdem war sie neu, sie hatte keine Verwaltungserfahrung, kein Netzwerk. Und dann noch die Flüchtlingskrise. Gerade jetzt ein heikles Gebiet. "Dann muss ich das aushalten": Den Satz benutzt die Senatorin oft. Vielleicht bringt ihr Amt das so mit sich. Vielleicht ist es an vielen Tagen, wenn überhaupt, nur zum Aushalten", schreibt die Autorin in der ZEIT:Hamburg, die Sie heute noch am Kiosk bekommen – und ist sich gleichzeitig sicher: "Man sollte sie nicht unterschätzen."

Vater und Baby im Eissee

Hamburger und Hamburger Medien rätseln über die Hintergründe eines mysteriösen Dramas, das sich am Montagabend am Lohmühlengraben abspielte. Gegen 23 Uhr hörten Anwohner Hilfeschreie. In einem nahe gelegenen Teich war ein Mann offenbar auf dünnem Eis eingebrochen. Der Boden des Tümpels ist schlammig; das machte es ihm anscheinend schwer, sich aus eigener Kraft zu befreien. Polizeibeamte sicherten den bis zur Brust im Wasser Stehenden mit einer Rettungsleine. Erst der Feuerwehr gelang es, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Und erst dann sei das Baby entdeckt worden, das er in einem Tragetuch vor seiner Brust trug, teilte die Polizei mit. Das drei Monate alte Mädchen wurde reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Es schwebt jedoch weiter in Lebensgefahr. Auch der 24-jährige Mann kam in eine Klinik. Bei ihm wurden Stichverletzungen festgestellt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, ebenso, warum er sein Kind nicht über Wasser gehalten hatte. Laut Polizei sagte er, er sei von zwei Männern mit Messern angegriffen worden und geflüchtet. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen und bitten Zeugen, sich zu melden.

Große Schweinerei

Ein abgetrennter Schweinekopf hat Bullerei-Chef Tim Mälzer ordentlich Beef beschert. Auf seiner Facebook-Seite teilte der Fernsehkoch ein Foto von einem Küchenmitarbeiter, der den Schädel des toten Tieres vor sein Gesicht hält. Viele von Mälzers Fans fanden das gar nicht witzig und ließen sich in einem Shitstorm über das Tieren gegenüber respektlose Verhalten ihres Kochidols aus, drohten ihm sogar mit dem Entzug ihrer Facebook-Likes. Erklärungsversuche des Kochs – das Posting stehe "für Respekt vor dem Tier" und "für Bewusstsein einem Produkt gegenüber" – schienen vergeblich. Als sich dann auch noch der Veganer-Guru Attila Hildmann einschaltete und Mälzer öffentlich fragte, wer denn nun das Schwein sei, wurde das vermeintliche Ferkel erst richtig durchs Internet getrieben. Doch Mälzer konterte mit einem zweiten Foto, das den Mitarbeiter nun mit einem grinsenden Kürbiskopf zeigt. "Geht doch", sagte Hildmann da und gab dem Kollegen gleich einen Rezepttipp – Kürbispommes mit zwei Dips. Na dann, guten fleischfreien Appetit! Und was für ein Schwein, dass alle mal wieder über die zwei geredet haben ...

Mittagstisch

Mit oder ohne Pommes? Eine schwierige Frage: Nimmt man den großen Dönerteller, oder reicht der kleine? Kommt darauf an! Isst man den Dönerteller mit Reis oder mit Pommes? Entscheidungen, Entscheidungen. Aber mindestens hat man die Wahl. Der Dönerteller bei Mr. Kebab auf der Schanze gehört zu den besten in ganz Hamburg. Frische Zutaten, gutes Fleisch, dazu Salat. Ist außerdem ein bisschen gemütlicher als die Dönerbude an der Ecke, was auch Kreativ-Volk und Latte-Macchiato-Mamas anzieht. Und so zwängen sich alle an die langen Holztische und mampfen. Der Mittagstisch kostet 6,50 Euro, man bekommt zum Beispiel Kohlrouladen mit Rinderhack und Salat. Und wer den Klassiker will: Dönerteller klein kostet 7 Euro. Mr. Kebab, Beim Grünen Jäger 1, 11–24 Uhr. Bodo Kriegnitz





Was geht

Kino: Der neueste Streifen von Kultregisseur Quentin Tarantino, "The Hateful 8", ist wieder ein Western, wieder spielt Samuel L. Jackson mit, und wie immer fließt sehr, sehr, sehr viel Blut auf eine besonders ästhetisch spritzende Weise. Gefilmt wurde diesmal allerdings mit antiken Kameralinsen im 70-Millimeter-Breitwandformat. Abaton, Allende-Platz 3, 19.30 Uhr

Theater: Ihr Stück "Die Schutzbefohlenen" über das Kirchenasyl für Flüchtlinge schrieb Elfriede Jelinek im Sommer 2013. Noch immer sterben Menschen auf ihrem Weg über das Mittelmeer nach Europa. Und wieder sollen hier echte Geflüchtete auf der Bühne stehen. Lessingtage: Thalia Theater, Alstertor 1, 20 Uhr

Ausstellung: Der Schweizer Airbrush-Künstler Hansruedi "HR" Giger war der Erschaffer des Alien aus Ridley Scotts gleichnamigem Science-Fiction-Film. Bei seinen Bildern und Skulpturen von schaurig-schönen Science-Fiction-Wesen kann man sich wunderbar gruseln. Bis 6. März: Fabrik der Künste, Kreuzbrook 12, Di–Sa 14–19 Uhr, So 11–18 Uhr

Hamburger Schnack

Eine junge, hübsche Mutter geht mit ihrer kleinen Tochter, etwa vier Jahre alt, die Bogenstraße am Café Mathilde entlang. Das Tempo der Mutter zieht auf einmal an, und der Abstand zwischen beiden vergrößert sich mit jedem Schritt. Die Tochter hat Mühe hinterherzukommen und beschwert sich ganz niedlich: "Mama, du vergisst mich!" Gehört von Sabine Wiebers





Meine Stadt

Nebel auf der Fleetinsel © kaevin_hh via Instagram

