Guten Morgen,

meine unschuldige Frage, wie es sein könne, dass jeder Hamburger Autofahrer eigentlich die stationären Radarfallen kennen müsste und trotzdem im letzten Jahr dort deutlich mehr geblitzt wurde, hat einigen Lesern keine Ruhe gelassen. In E-Mails bildeten sich im Wesentlichen zwei Einschätzungen heraus, die ich Ihnen nicht vorenthalten darf.

1. Die Hedonisten

Vertreter dieser Richtung gingen davon aus, dass die Autofahrer genau wissen, dass sie auf eine Radarfalle zurasen, aber das ist ihnen die Sache wert ("Man gönnt sich ja sonst nichts!"). Was noch dazukommt: Beim Steuernzahlen oder beim Spenden ist das Geld einfach so weg. "Nutzt jemand dagegen die erstaunlich freie Fahrbahn zu einem Sprint, dann hat er, wenigstens kurzzeitig, das Hochgefühl, ›King of the Road‹ zu sein", schreibt ein einfühlsamer Leser, "dazu kommt man – vielleicht – 16 Sekunden früher irgendwo an. Und das ist doch was wert!" Von Kichern, Juchzen oder Hosenträgerschnalzen oder vom Zurechtrücken von Haaren und Schlips (sofern noch vorhanden) in Erwartung des obligatorischen Fotos berichtete dagegen niemand.

Gegen diese These ist einzuwenden: Gäbe es eine solche Kamikaze-Massenbewegung, hätte die Stadt die Bußgelder wohl längst erhöht.

2. Die verfolgte Unschuld

Vertreter des anderen Lagers waren der Ansicht, viele "Raser" seien gar keine. "Vielmehr fahren sie völlig angemessen", schreibt einer unserer Abonnenten, "werden aber geblitzt, weil sich Blitzer an Stellen befinden, an denen die angeordnete Geschwindigkeit eigentlich unangemessen niedrig ist." Beispiele? Man biegt von der Max-Brauer-Allee in die große Stresemannstraße ab und muss die Geschwindigkeit jäh von Tempo 50 auf 30 reduzieren. "Von der Straßenbeschaffenheit her, von der Bedeutung der Straße, von ihrer Größe, von allen ›objektiven‹ Kriterien her gibt es keinen Anlass, mit einem Tempolimit zu rechnen", so der Schreiber. "Das Schild können Sie kaum erkennen. Und schon ist es zu spät ..." Oder die Anfahrt von Süden auf die Elbbrücken, auf vier Spuren, die aussehen wie eine Autobahn – wo aber Tempo 60 gilt.

Hiergegen lässt sich sagen: Einem einigermaßen intelligenten Autofahrer würde selbst das nur genau ein Mal passieren.

Die These

3. Die meisten Autofahrer sind eben nicht einigermaßen intelligent

wurde aber kein einziges Mal vertreten.

Gigant auf Grund

Knapp 400 Meter Indischer Ozean hängen, wenn Sie dies lesen, wohl immer noch in der Elbe fest. Das Containerschiff "CSCL Indian Ocean" ist am Mittwoch gegen 22 Uhr bei Stade auf Grund gelaufen. Das erst ein Jahr alte Schiff mit einem Tiefgang von elf Metern, das zu den größten Containerschiffen der Welt zählt, war laut Polizei auf dem Weg von Felixstowe in England nach Hamburg, als ein Ruderschaden aufgetreten sei. Die Elblotsen an Bord hätten dem Kapitän geraten, den Riesen am Nordrand der Rinne auf Sand zu setzen. Ben Lodemann von der Lotsenbrüderschaft Elbe: "Die Lotsen haben schnell reagiert und dadurch größere Schäden verhindert." Die Gefahr eines Sinkens und einer Umweltverschmutzung habe zu keiner Zeit bestanden, teilte das Schifffahrtsamt mit. Dann allerdings scheiterten zwei Versuche, das Schiff der Reederei "China Shipping" abzuschleppen. Jetzt will das Havariekommando Cuxhaven ein Bergungskonzept erarbeiten. Das "Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe" kritisierte: "Die Havariegefahr wächst mit der Größe der Schiffe. Es ist fahrlässig, dass die politischen Entscheider dieses ökologische und finanzielle Risiko täglich in Kauf nehmen." Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Nies (SPD) zog ähnliche Schlüsse: "Die Havarie zeigt einmal mehr, wie dringend wir eine Kooperation der Häfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven brauchen." Mega-Frachter wie die "Indian Ocean" könnten auch in der Tiefwasser-Marina von Wilhelmshaven abgefertigt werden. Hamburg allerdings setzt weiter auf die Elbvertiefung. Wenn die Steuerung eines Schiffes versagt, hilft allerdings auch künftig nur ein geistesgegenwärtiger Lotse.

Flüchtlinge in Atriumhäuser?

Nächste Runde im Streit um die Großunterkunft für Flüchtlinge in Klein Borstel. In den nächsten Tagen wird zu dem geplanten Bau eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts erwartet, aber nun hat der Verein "Lebenswertes Klein Borstel", der seit Herbst 2015 gegen die Großunterkunft kämpft, ein eigenes Konzept vorgelegt. Statt 700 Menschen in 13 Modul-Containergebäuden will er 125 Flüchtlinge in Hof- und Atriumhäusern unterbringen. "Und der Rest?", fragten wir einen Sprecher, der anonym bleiben möchte. Er hat Angst vor roten Farbbeuteln an seinem Haus.

Sie sind für 125 Flüchtlinge für Klein Borstel – die restlichen 575 sollen dann wo leben?

Erstens bestreiten wir einen Bedarf in dieser Größenordnung. Hamburg ist insgesamt überbelastet, trotzdem schöpft der Senat seine Möglichkeiten zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen nicht aus. Er müsste zum Beispiel bei Abschiebungen strikter vorgehen. Zweitens: Wer hat gesagt, dass man 700 Menschen auf einem Fleck unterbringen muss? Wieso überlegen wir nicht, sieben Mal 100 Menschen Wohnraum an verschiedenen Orten Hamburgs zu bieten? Die Stadt beharrt auf einer Großunterkunft, weil es für sie der einfachste Weg ist. Dabei vernachlässigt sie aber nicht nur die Interessen der Anwohner, sondern auch die der Flüchtlinge. Der friedlichste Mensch wird aggressiv, wenn er mit zu vielen anderen zusammengepfercht leben muss.

Ihr größter Wunsch wäre es also nicht, gar keine Geflüchteten in der Nachbarschaft zu haben?

Nein, darum geht es nicht. Natürlich müssen wir die Menschen unterbringen, auch in unserem Ortsteil. Aber wir wollen 800 direkten Nachbarn in Klein Borstel nicht 700 Flüchtlinge gegenüberstellen. Das ist unzumutbar. Schon die Infrastruktur dafür ist nicht gegeben, denken wir mal an die wenigen Kita-Plätze vor Ort und den geringen Unterrichtsraum an Schulen. Deshalb arbeiten wir konstruktiv an einer Lösung.

Ihre Studie sieht vor, Hof- und Atriumhäuser zu schaffen. Das klingt teuer.

Ist es im Vergleich zu Großunterkünften aber nicht. Bei so einem Container kostet ein Quadratmeter 75 Euro Miete im Monat. Zu dem Preis ist hochwertiger Wohnungsbau möglich. Der einzige Haken: Wohnungsbau dauert viel länger. Deshalb wollen wir ja auch schnell anfangen. Aber die Stadt lehnt jede Verhandlung ab – jetzt muss das Verwaltungsgericht entscheiden, wie es weitergeht.

Zahl der Wohnungseinbrüche – steigt

Die Ziele der Sonderkommission "Castle" klangen schon etwas nach Superman: Kriminaloberrätin Alexandra Klein wollte mit ihrem Team die gesamte Stadt für Einbrecher unattraktiv machen. "My home is my castle – und nicht das der Täter", sagte sie im August vergangenen Jahres. Nun legte die Soko erst im August los. Aber trotzdem lief da wohl etwas schief: Die Zahl der Einbrüche ist nach Recherchen von NDR 90,3 im Jahr 2015 nicht geringer geworden, sondern um 20 Prozent gestiegen. Gab es 2014 noch 7.500, waren es im Jahr darauf schon 9.000. Der Anstieg der Einbruchskriminalität, entschuldigte SPD-Innenpolitiker Arno Münster gegenüber dem NDR, sei eben ein bundesweites Phänomen. Und die Soko brachte immerhin 400 Verfahren gegen Einbrecher auf den Weg. Allerdings verzeichnete die Polizei dafür in anderen Bereichen wie Taschendiebstählen und Drogendelikten mehr Kriminalität. Das könnte daran liegen, dass die Soko mit Kräften aus den normalen Diensten ausgestattet wurde, Beamten, die dann eben an anderer Stelle fehlten. Wie auch immer, damit setzt sich ein allgemeiner Trend fort: In Hamburg gelingt es den Ermittlern nicht mal, jedes zweite Verbrechen aufzuklären: Die Erfolgsquote insgesamt liegt bei 43,8 Prozent. Laut NDR stellt die Polizei ihre Kriminalstatistik offiziell am 3. März vor. Danach könnte man mal über Beamtenvermehrung nachdenken. Oder über ein Jobangebot für Superman.

Barbie Ildikó

Reich ist, wer sich nie mehr wünscht, als er sich tatsächlich leisten kann. Sagt Ildikó von Kürthy, eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen. "Die hat gut reden", denken Sie vielleicht. Immerhin wohnt Kürthy im schicken Harvestehude und kann sich durch die Millionenauflage ihrer Bücher nahezu alles kaufen. Tut sie auch, mitunter: Ihr Haus ("Das ist wie Reha"), ihre liebste Patchwork-Decke aus Spitze ("Über die freue ich mich jeden Tag – lohnenswerte Investition") und Botox. Ja, Frau von Kürthy hat sich jungspritzen lassen. Aus rein professionellen Gründen, versteht sich. Für ihr aktuelles Buch "Neuland" nämlich nahm sie unter anderem die Gestalt einer perfekten Blondine an. Kürthy ließ ihr Bauchfett gefrieren, die Haare färben und verlängern, besuchte gar diverse Selbstfindungskurse. Und? "Ich habe mich in dieser Zeit total gehasst", gesteht die Autorin im ZEIT-Interview mit Jarka Kubsova und Sarah Levy. "Man sah mir an, dass ich nicht aus dem Haus gehen konnte, ohne professionell geföhnt zu werden, dass ich dringend gefallen wollte." Klingt furchtbar. Das ganze Interview und warum Ildikó von Kürthy freiwillig monatelang auf eine neue Gitarre wartete, lesen Sie in der Serie "Über Geld spricht man (nicht)" in der aktuellen ZEIT.

Die Welt vor Augen

Durch das Fenster betrachtet der Maler die Welt. Er kann alles gut sehen, und doch fühlt er sich geschützt. Ob Pablo Picasso diese Interpretation im Kopf hatte, als er "Frau am Fenster sitzend" malte oder "Offenes Fenster"? Fest steht jedenfalls, dass sich das Motiv durch das gesamte Werk des spanischen Malers und Bildhauers zieht. "Picasso. Fenster zur Welt" ist deshalb auch der Titel der Ausstellung, die das Bucerius Kunst Forum gestern vorstellte, mit Leihgaben aus Barcelona, Málaga, Paris, London und New York. "Das Fenster war für den Künstler weit mehr als ein alltäglicher Gegenstand", so heißt es in der Ankündigung zur Schau. "Für Picasso ist es das Symbol der Malerei. Es ruft das Atelier als Produktionsstätte auf, in der sich der Maler die Welt vor Augen führt. Es öffnet den Raum und vermittelt zwischen innen und außen." Dieser Ansatz wird an vielen der Werke deutlich: "Das Atelier" zeigt ein Zimmer voller Kunst, das durch große Fensterscheiben mit der Außenwelt verbunden ist. Auch "Liegende Frau mit Buch" greift das Motiv auf. Eine üppige Dame liegt vom Fenster abgewandt, gehüllt in kalte Farben. Und doch wirkt das Gemälde freundlich – denn hinter ihr ist das Fenster, wie ein Tor zur Welt: warm, offen, großherzig.

"Picasso. Fenster zur Welt", 6. Februar bis 16. Mai, Bucerius Kunst Forum

(Nach-)Mittagstisch

Fast-Food-Gourmet Die Langenhorner Chaussee in Hamburgs Norden ist nicht gerade die erste Adresse für Gourmets. Aber für Freunde des richtig guten Fast Foods! Falls Ihnen also auf dem Heimweg unter Magenknurren einfällt, dass Nulldiät heute Mittag doch nicht so gut war: Zwischen Sonnenstudio und Automatencasino befindet sich das Dieter Sanchez. Nicht nur der Name mischt Deutsches und Latino-Flair. Auch die Speisekarte gibt Klassiker aus verschiedenen Regionen her: Burger, Croques, Currywurst – also alles, was schnell und gut zu essen ist. Zum Beispiel das Chipotle Pulled Pork. Nicht zu scharf, das Fleisch saftig und zart und die Pommes üppig und lecker. Nur der Salat für das gute Gewissen bewegt sich eher im Durchschnitt. Aber für den ist das Haus ja auch nicht bekannt. Die Einrichtung rund um die offene Küche ist originell, der Service sehr freundlich. Das versöhnt dann sogar mit dem tristen Blick auf die Verkehrsachse direkt vor der Tür. Preise zwischen 3,50 Euro für die Currywurst und 15,50 Euro für das Chili-Cheesesteak. Dieter Sanchez, Langenhorner Chaussee 174, Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr, am Wochenende ab 15 Uhr. Sebastian Franke

Was geht

Auf die Schnute: Am Anfang schufen Madsen den Rock. Bis die Band im Mainstream mitzumischen und poppigere Wege einzuschlagen begann. Damit ist es vorbei: Madsen röhren wieder! Das neue Album "Kompass" stellen die Jungs jetzt in Hamburg vor. Heute, 19 Uhr, Mehr! Theater, Bankstraße 28

Niemals vergessen: Die Woche des Gedenkens erinnert an Opfer der Nationalsozialisten – mitten unter uns. Das Goldbekhaus stellt Biografien von Verfolgten aus Winterhude vor. Heute, 19 Uhr, Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9

Lang lebe die Anarchie: Fünf Aktivisten aus Spanien, Griechenland und Deutschland stellen im Film "Projekt A" ihre Visionen von einer freien Gesellschaft vor. Im Fokus steht die Frage, ob Anarchie nur der Traum einiger weniger ist oder tatsächlich funktionieren kann. Heute, 19 Uhr, 3001 Kino, Schanzenstraße 75

Was kommt

Tanzkunst der Welt: Japanische Ästhetik trifft auf orientalische Pirouetten und Jugendstil. Der New Yorker Choreograf Trajan Harrell hat für sein Werk "Caen Amour" zahlreiche Inspirationen miteinander verbunden. Samstag, 20 Uhr, Kampnagel, Jarrestraße 20

Eisiges Eichhörnchen: Wie überstehen Nager und andere Kleintiere eigentlich die Kälte? Im Naturkurs "Tiere im Winter" erfahren Sie mehr über dieses erstaunliche Naturphänomen. Samstag, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Kaltehofe-Hauptdeich 6–7

Brunhilde trifft Wellgunde: Das Theater für Kinder punktet in seiner Oper "Das Rheingold" mit lustigen Namen. Auch Zwerge und Zauberäpfel hoppeln über die Bühne. Sonntag, 15 Uhr, Theater für Kinder, Max-Brauer-Allee 76

Mila Superstar: Volleyball vom Feinsten präsentiert Sonntag die CU Arena. Die Mädels vom VT Aurubis Hamburg wollen ihre Gegnerinnen NawaRo Straubing an die Wand schmettern. Sonntag, 15 Uhr, CU Arena, Am Johannisland 2–4



Was bleibt

Ausprobieren und nölen erlaubt: Das Kindermuseum Klick lädt junge Kulturfreunde ein zu "Urgroßmutters Alltagsleben". Jeder darf in der Ausstellung altehrwürdige Haushaltsgeräte ausprobieren – und feststellen, wie mühsam in vergangenen Zeiten viele Handgriffe waren. Klick Kindermuseum, Achtern Born 127, 9 bis 18 Uhr

Hamburger Schnack

Durchsage im ICE gen Hamburg: "Wir haben hier in Berlin ein wenig Aufenthalt und bitten Sie, die Türen zu schließen. Wir schaffen es leider nicht, mit unserem Zug den Berliner Hauptbahnhof zu heizen. Vielen Dank!" Gehört von Florian Büh





Meine Stadt

»Alles, was der dunkle Sith-Lord so braucht: Messer, mehr Messer, Lichtschwert, noch ein paar Messer und einen Darth-Vader-Helm« © Vivian Lotussitz

