Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

ich weiß, unser Meteorologe hat viele Freunde unter Ihnen: Man backt ihm nicht nur Zimtsterne, jedes Mal wenn ich ihn auch nur leicht kritisiere mahnen mich vor allem Leserinnen, ich möge mich mäßigen, der arme Mann könne nichts für seine Vorhersagen. (Das sagt er mir auch immer. Ich antworte dann, er könne doch etwas dafür, er habe das schließlich studiert. Daraufhin beginnt er verzweifelt zu lachen.)

Auch gestern erreichte mich die nette Mail einer Leserin: "Zunehmend unangemessen finde ich Ihre Tonart gegenüber dem Meteorologen. Wie wir einen Sachverhalt bewerten, macht ja bekanntlich viel mehr aus als der Sachverhalt selbst. Wie wäre es mal mit einer Anpreisung des wunderschönen Graus, frei nach Stefan Gwildis. Oder gestern; die feinen Regentropfen auf meiner Windschutzscheibe, die sahen aus wie kleine Sommersprossen. Wenn es mal so richtig auf unser Glasdach prasselt und der Regen alles sauber spült, ach wie schön ist das denn ..."

Da kann ich nur sagen: Das ist eine sehr charmante Idee!

Also interpretieren wir unsere gestrige Wettervorhersage – "die Sonne bleibt den ganzen Tag hinter den Wolken versteckt. Regnen wird es auch. Temperaturen: gefühlte 4 Grad" – einfach so, wie wir den gestrigen Tag im Rückblick für uns bewerten. Da nämlich lachte die Sonne vom Himmel, bei vorfrühlingshaften Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Wildfremde grüßten einander auf der Straße, Fahrradfahrer streichelten Autos, Vögel und Büroarbeiter schwärmten aus, mit ungläubigem Lächeln (zumindest der Büroarbeiter) – vor allem wenn sie unseren Wetterbericht gelesen hatten.

Der nämlich, bitte entschuldigen Sie, war völlig falsch.

Ich weiß, ich weiß, der Meteorologe kann nichts dafür...

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Hotline für Arzttermine: Reichlich unpraktikabel

Mit dem langen Warten auf einen Arzttermin sollte es endlich vorbei sein: Über den Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) können sich gesetzlich Versicherte seit Ende Januar binnen vier Wochen an einen Facharzt vermitteln lassen. Wer die elend langen Wartezeiten bei Rheumatologen, Urologen und Orthopäden kennt, der, so denkt man, müsste doch eigentlich begeistert sein.

Allerdings: Die Dienste der Hotline werden bisher kaum angenommen. In Hamburg vergibt man im Schnitt lediglich sechs Termine am Tag. So nennt die KV den Terminservice, zu dem sie der Gesetzgeber verpflichtet hat, eilfertig "eine ziemlich überflüssige Angelegenheit" und versucht die geringe Nachfrage damit zu erklären, dass die medizinische Versorgung in Hamburg so gut sei.

Charlotte Henkelvon der Hamburger Verbraucherschutzzentrale dagegen sieht das anders. Sie glaubt, dass es für schnellere Arzttermine sehr wohl Bedarf gebe. Aber die Terminservicestelle macht es den Bedürftigen kaum leichter:"Ich muss erst zu meinem Hausarzt gehen und mir eine Bescheinigung holen, dass dieser eine zeitnahe Fachbehandlung für notwendig hält." Erst dann bekomme man über die Hotline einen Termin zugewiesen – und das wörtlich: Anspruch auf einen bestimmten Arzt oder wenigstens einen zur Lebensplanung passenden Zeitpunkt gebe es nicht. Wer es noch aushalte, sagt Henkel, "geht deshalb lieber direkt zum Facharzt und nimmt dafür längere Wartezeiten in Kauf". Wer es nicht mehr aushalte, so die Verbraucherschützerin, für den seien auch die von der Hotline garantierten vier Wochen Wartezeit "einfach zu lang". Deshalb bleibt vielen Geplagten doch wieder nur eine andere Option: die Notaufnahme im Krankenhaus.

Kriminalität: Früher war doch nicht alles besser

Seit die Polizeistatistik für das Jahr 2015 bekannt wurde, läuft sie, die Debatte über ein "Zehnjahreshoch" der Kriminalität in Hamburg. Aber gibt es dieses Hoch denn wirklich? Die Steigerung der Kriminalität sei eigentlich keine, schreiben unsere Kollegen Frank Drieschner und Alexander Tieg in der aktuellen ZEIT:Hamburg. "Sie ist im Kern die Summe kleiner Veränderungen." Das tatsächlich Bemerkenswerte oder wenn man so will: Erschreckende an der Statistik sei etwas anderes, weitaus Komplizierteres: die sogenannte Tatverdächtigenbelastungszahl – eine Art Maß für Kriminalität, das bei Ausländern in den vergangenen vier Jahren enorm anstieg. Gibt es also immer mehr kriminelle Ausländer in Hamburg? So kann man das nicht sagen, erläutern Drieschner und Tieg: Ein Verdächtiger ist noch kein Täter, und von den wenigen Gefassten auf die Herkunft der vielen Ungefassten zu schließen ist ebenso schwierig wie manch falscher Bezug in der Statistik. Ist es also gar nicht so schlimm mit der Ausländerkriminalität in Hamburg? Auch das ist nicht so leicht zu sagen. Warum, lesen Sie in der aktuellen ZEIT:Hamburg.

Dass sich die große Diskussion um ein neues Hoch der Kriminalität nicht lohnt, zeigt auch eine Analyse des Kriminologen Wolf-Reinhard Kemper von der Leuphana Universität in Lüneburg im "Hamburger Abendblatt". Demnach gab es in den neunziger Jahren insgesamt viel mehr Kriminalität als heute. Auch die Zahl der Einbrüche und Diebstählen sei vor 20 Jahren höher gewesen. Eine deutliche Zunahme sei nur bei den gefährlichen Körperverletzungen zu verzeichnen.

Hafenquerspange kommt – wenn’s gut geht

Seit Jahrzehnten steht sie auf der Wunschliste der Hafenwirtschaft ganz oben – die Hafenquerspange. Nun könnte die Autobahn zwischen der A7 und der A1 Wirklichkeit werden.Der Bund hat das Projekt in den Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplans aufgenommen. Die 9,7 Kilometer lange Hafenautobahn soll als Teil der A26 vom Kreuz Hamburg-Süderelbe nach Stillhorn führen, den Hafen besser erreichbar machen, den Hafenverkehr entlasten,die Lärm- und Schadstoffbelastungen reduzieren und den Ost-West-Verkehr bündeln. 2019 könnten die Bauarbeiten beginnen. Ebenfalls in den Verkehrswegeplan kam der Ausbau der A7 südlich des Elbtunnels auf acht Spuren und der sechsspurige Ausbau der A23 zwischen Eidelstedt und Tornesch. Aber bevor die Hafenwirte nun jubeln, tanzen und Schaumweinflaschen köpfen: Das heißt noch nicht, dass auch gebaut wird. Die Projekte müssen erst in die Ausbaugesetze des Bundes aufgenommen werden. Und dann, ach ja, muss der Bundestag noch das Geld bereitstellen.

Möhring-Tatort mit neuer Partnerin

Im Tatort "Zorn Gottes" bekommt Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) eine Neue: die kühle blonde Polizeioberkommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz, "Die Fremde und das Dorf"). Die wirkt etwas maulfaul und verrät erst spät, dass sie unter ihren Erinnerungen aus einem Afghanistan-Einsatz leidet. Dabei sieht es so aus, als könnten die beiden ein gutes Team werden – vielleicht auch privat. "Das Private des Kommissars soll künftig keine viel größere Rolle spielen, aber ein bisschen mehr über seine Leben wollen wir schon erzählen und deshalb auch wieder deutlicher den Hamburg-Bezug herstellen", erzählt Möhring. "Dort hat Falke seine Wohnung, seine Katze, und dort lebt eben auch sein Sohn. Außerdem soll er ein bisschen den Teil seiner zynischen Leichtigkeit zurückgewinnen, die er am Anfang hatte. Wir wollen Falke wieder witziger, flapsiger, leichter machen." Mal sehen, wie das mit dem Hamburg-Bezug läuft. Ach ja, worum es eigentlich in dem Tatort geht: IS-Terroristen drohen mit einem Anschlag in Norddeutschland.

Mittagstisch

Französisch, aber europäisch Dicke, rot gepolsterte Bänke, cremefarbene Wände, weiße Tischdecken, viel Holz und hohe Säulen, Milchglasscheiben, ein schwerer Türvorhang. Wer das Cox betritt, wähnt sich in einer in die Jahre gekommenen, nichtsdestoweniger stilvollen französischen Brasserie. Kulinarisch hingegen ist das Cox nicht auffällig frankophil. Auch wenn ein "plat du jour" angeboten wird, scheint das Motto zu lauten: nicht zu abgehoben, nicht zu rustikal, eher, sagen wir mal: bodenständig europäisch fein. Die Kartoffelsuppe mit Kräutern und Bresoastreifen (5,50 €) ist geschmacklich elegant austariert. Die gesottene Ochsenbrust (vulgo Tafelspitz) ist auf den Punkt gegart und wird ergänzt durch perfekt harmonierende Meerrettichsahne und Wurzelgemüse (14,50 €). Selbst die Spinatquiche (7 €) überrascht mit neuen Nuancen. Der Besuch im Cox füllt nicht nur auf sehr angenehme Weise den Magen, sondern hebt obendrein die Stimmung. Lange Reihe 68, Tagesgericht um die 12 Euro Thomas Worthmann





Was geht

Food-Trucks: Es geht heiß her auf der Reeperbahn, aber diesmal in einem anderen Sinne. Bei der Streetfood Session werden rund 15 Food-Trucks ihren sabbernden Kunden kulinarisch ordentlich einheizen. Spielbudenplatz, 17–22 Uhr

Klassik: Ein Hoch auf dieses Tief: Star-Bariton Thomas Hampson singt Werke von Mahler, Schostakowitsch und Strauss mit dem NDR-Sinfonieorchester. Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20 Uhr

Performance: Tanz? Mit Vergnügen! Die Choreografin Giorgia Nardin wandelt in "Season" auf den Fußspuren von Freude und Lust. Kampnagel, Jarrestraße 20, 20 Uhr



Party: Ob es auch leckere Cocktails gibt? Book-Release-Party von "25 Jahre Molotow". Ganz sicher mit dabei sind Brit-Rock, Pop und Anekdoten. Molotow, Nobistor 14, 21 Uhr



Hamburger Schnack

Anna Luisa hat Kommunionsunterricht. Zu Hause erkläre ich ihr, wie man einen Rosenkranz betet. Sie hört aufmerksam zu und sagt dann: "Okay – hat das schon mal jemand geschafft?" Gehört von Simone Valentin





Meine Stadt

Zum Schluss noch zwei Schreckensmeldungen. Nummer eins: Revanche der Schwaben – nach dem Stuttgarter Weindorf in Hamburg muss nun auch die Gegenveranstaltung, der Fischmarkt in Stuttgart, zahlen: 30.000 Euro stellen die Baden-Württemberger Aale-Dieter und Co. in Rechnung. Aber, Schwaben hergeschaut: Die Kerle aus dem rauen Norden jammern nicht, sie tragen es mit Fassung.

Schreckensmeldung Nummer zwei: Ab Freitag ist wieder Frühlingsdom. Neu dabei auf dem beschaulichen Fest für die ganze Familie sind eine "Geisterstadt", das Gruselkabinett "Old Shining House" und das Fahrgeschäft "High Impress", bei dem Besucher in rotierenden Gondeln durchgeschüttelt werden. Wer danach noch steht, auf den wartet "Apollo 13": Das Ding soll seinen "Passagieren" respektive Opfern die Anmutung eines Raketenstarts liefern und katapultiert sie mit 120 km/h in die Höhe. Wo das landet, was von ihnen übrig ist, erfuhren wir nicht.

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle





PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr