und wieder mal kocht in Hamburg der Sturm im Wasserglas hoch: Die "Daily Mail" – genau, die Zeitung! – redet schlecht über unseren HSV. Das heißt, eigentlich nur über dessen Emblem: Sie nahm die Raute in ihre "Liste der zehn weltweit schlechtesten Logos" auf. Die Kritik der englischen Sportjournalisten: Keine Worte und keine Zahlen im Wappen, und nur drei Farben. Also: nichtssagend.

Da haben die Engländer offenbar was missverstanden. "Die Raute hat einen so hohen Wiedererkennungswert, dass sie ohne Vereinsname oder Gründungsdatum auskommt. Das zeichnet sie ja gerade aus", erklärte Jörn Wolf, HSV-Mediendirektor, gegenüber der "Hamburger Morgenpost". Sehr entspannt. Denn nach zwei Jahren Abstiegskampf pur in Folge bangt das Liga-Urgestein fünf Spieltage vor Saisonende mal nicht akut um den Klassenerhalt.

Und außerdem: wer weiß, ob die englische Lästerei nicht eigentlich jemand ganz anderen treffen sollte. Da gibt es doch diese Politikerin, die immer mit den Händen eine Raute formt ...

Auch in Hamburg: Beistand und Schelte für Böhmermann

Noch mehr Solidaritätsbekundungen für Jan Böhmermann: In der Debatte um die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit, die der TV-Moderator mit seiner "Schmähkritik" am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ausgelöst hat, kommt nun auch Beistand aus der Hamburger Politik. Justizsenator Till Steffen (Grüne) fordert, den Paragrafen 103 im Strafgesetzbuch abzuschaffen, der für die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vorsieht. Das sei "vollkommen unangemessen", sagte Steffen gegenüber NDR 90,3. Der Paragraf 185, der für normale Beleidigung angewendet wird und eine Höchststrafe von zwei Jahren festschreibt, sei ausreichend. Zuvor hatte schon ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo im Deutschlandradio Kultur die Einschätzung geäußert, der Paragraf sei nicht mehr zeitgemäß: "Er ist ja ein Überbleibsel jener Zeiten, in denen es noch Majestätsbeleidigung gab." Paragraf 103 stammt noch aus dem Kaiserreich, wo er die Monarchen vor allzu heftiger Kritik schützen sollte. Ob Böhmermann wegen seines Gedichts über Erdoğan nun strafrechtliche Konsequenzen aushalten muss, wird auf Verlangen des türkischen Präsidenten von der Bundesregierung geprüft. Geht es nach dem Hamburger Juristen Gerhard Strate, ist das aber bereits ausgemachte Sache: Niemand habe das Recht, einen anderen Menschen als minderwertig auszugrenzen und verächtlich zu machen, schreibt der Strafverteidiger im "Hamburger Abendblatt". Und weiter: "Das ist so selbstverständlich wie auch das Strafverfahren, das auf Jan Böhmermann wegen seines mit bewussten Verleumdungen gespickten Gedichts zukommen wird."

Wie selbstverständlich dagegen Meinungs- und Pressefreiheit ist, wo sie an Grenzen stößt und wie international um dieses Gut gerungen wird – damit befassen sich die Kollegen im Feuilleton der aktuellen ZEIT. Dort solidarisieren sich auch Kulturschaffende von Jan Josef Liefers über Katja Riemann und Michael Mittermeier bis hin zu Christian Ulmen mit Böhmermann. In einem offenen Brief fordern sie: Ermittlungen gegen ihren Kollegen einstellen, Paragraf 103 abschaffen. Derweil hat Böhmermann eine Unterlassungserklärung abgelehnt, wie die Kollegen von ZEIT Online unter Berufung auf "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" berichten. Damit wies der Satiriker die Forderung Erdoğans zurück, das Gedicht nicht erneut zu veröffentlichen.

Blankenese kann auch anders

Wo die – vermeintlich – Reichen und Schönen Hamburgs wohnen, ist kein Platz für Flüchtlinge. Dieser Gedanke drängt sich auf, seit Anwohner von Blankenese vehement versuchen, eine geplante Flüchtlingsunterkunft im Björnsonweg zu verhindern. Wie berichtet plant der Bezirk, am westlichen Ende des Stadtteils ein Pavillondorf für 192 Menschen zu bauen; es wäre die erste Notunterkunft in Blankenese. Nun warben erstmals Anwohner lautstark für die Aufnahme der Neuankömmlinge: Die Initiative Runder Tisch organisierte gestern Abend eine Demonstration, an der laut Polizei 800Menschen teilnahmen. "WIR unterstützen den Bau der Flüchtlingsunterkunft", erklärte die Organisation, die sich bereits seit 1992 für Flüchtlinge einsetzt. "Wir möchten keine Abschottung in Blankenese, sondern heißen Neuankömmlinge willkommen und werden sie begleiten."

Die Hamburgische Bürgerschaft diskutierte derweil wieder einmal das Thema Großunterkünfte. "Wir müssen dem Trend jetzt endlich Rechnung tragen und integrationsfeindliche Massenunterkünfte verhindern", so André Trepoll, Vorsitzender der Bürgerschaftsfraktion Anjes Tjarks von den Grünen hingegen gab zu Bedenken, schon im Juni könnten die Flüchtlingszahlen wieder ansteigen. "Dann sind Sie doch der Erste, der uns vorhält, dass wir uns nicht darauf vorbereitet haben." Auch die Unterkunft in Blankenese thematisierte er. "192 Flüchtlinge müssen dort möglich sein", erklärte Tjarks. "Hamburg hält an den Plänen fest."

IG Metall bereitet sich auf Warnstreiks vor

Die IG Metall Küste hat die gestrigen Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Norden nach nur einer halben Stunde abgebrochen. Sie fordert fünf Prozent mehr Lohn für 140.000 Beschäftigte – der Arbeitgeberverband Nordmetall bot nur 1,2 Prozent. "Wer so etwas vorlegt, will keine Verhandlungen, sondern provoziert die Beschäftigten", kritisierte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall. "Die Zeit für Höhenflüge ist vorbei", betonte hingegen Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch. Ein Drittel der Betriebe schätze die Lage im kommenden halben Jahr als unbefriedigend oder schlecht ein, rund ein Viertel der Unternehmen plane, die Zahl der Mitarbeiter zu verringern. "Auch vor diesem Hintergrund ist unser Angebot fair und vernünftig", so Lambusch. Nun stehen die Zeichen auch hier auf Arbeitskampf. Die Tarifverhandlungen werden zwar am 28. April in Lübeck fortgesetzt. Um Mitternacht desselben Tages aber endet die "Friedenspflicht". "Wir bereiten uns ab 0.01 Uhr auf Kundgebungen vor den Werktoren vor", kündigt Heiko Messerschmidt von der IG Metall an. Seine Leute setzen dabei klassischerweise auf rote Fahnen und Trillerpfeifen. Das dürfte draußen vor den Werken zwar kaum öffentliche Aufmerksamkeit erregen, aber dass es dort stattfindet, schont zumindest die Nerven der Arbeitenden in der Innenstadt.

Viel Lärm um nichts

Zu niedrig, zu schlicht, zu unpraktisch: Eine neue Stellungnahme des Bezirksamts Altona sorgt für Verwirrung rund um den "neuen Bahnhof Altona" am Diebsteich. Man kritisiert Gestaltungsideen der Deutschen Bahn von Anfang des Jahres, etwa den "schlichten, ungegliederten Baukörper" der Empfangshalle und die mangelhafte "Aufenthaltsqualität". Das Amt fordert eine "grundsätzliche Neuplanung" – dabei haben Stadt und Bahn sich längst darauf geeinigt, für das künftige Hauptgebäude einen Architektenwettbewerb auszuschreiben. "Diesen Wettbewerb müssen wir erst mal abwarten", mahnt Dirk Kienscherf (SPD), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Er teile zwar die Kritik des Bezirksamts. "Aber sie bezieht sich nicht auf den aktuellen Stand." Sabine Brunkhorst, Sprecherin der Deutschen Bahn in Hamburg, zeigt sich ebenfalls erstaunt. "Die Kritikpunkte sind doch alt", sagt sie. Gelassen bleibt man einzig beim Bezirksamt Altona selbst. Pressesprecher Martin Roehl kann die allseitige Verwirrung nicht verstehen. "Die Stellungnahme gehört zum offiziellen Planfeststellungsverfahren", erklärt er. "Wenn wir als Amt in diesem Rahmen nicht die Stimme erheben, muss unsere zuvor geäußerte Kritik nicht berücksichtigt werden. Deshalb haben wir nun offiziell – wie alle anderen Parteien auch – unsere Stellungnahme abgegeben." Wir möchten jetzt nicht wissen, wie lange es in Altona zum Beispiel dauert, bis man im Kundenzentrum einen Termin bekommt.

Ein mobiler Traum wird wahr

Hamburg ist gestern tatsächlich ins kostenfreie öffentliche WLAN eingestiegen. Nun ist der mobile Traum wahr. Zumindest an einigen Orten nahe der Binnenalster: Dort hat der Anbieter Willy.tel erste Zugangsstellen (Access Points) eingerichtet. Über das freie Netz MobyKlick können sich User mit Smartphone oder Tablet ins Internet einloggen. Und so funktioniert das Ganze: Sie bestellen sich Sonne und ein Alster an die Alster – an irgendeinen Ort zwischen Alstertor, Gerhart-Hauptmann-Platz bis Ballindamm und Europa-Passage. Jetzt: Smartphone zücken. WLAN-Verbindung "MobyKlick" auswählen. Per SMS gibt es daraufhin einen vierstelligen Code. Mit dem kann man bis zu 24 Stunden kostenfrei online gehen. Bis zu 500 Nutzer gleichzeitig können so versorgt werden, berichtete Willy.tel-Geschäftsführer Bernd Thielk: "Jetzt kann die Stadt sich auch digital beweisen." Bis Ende 2017 will Willy.tel die Zahl der Zugangspunkte auf 180 ausweiten und damit rund 3,3 Quadratkilometer der Hamburger Innenstadt abdecken. Mal sehen, wann die ersten Makler Büros mit dem Hinweis annoncieren: "Bei offenem Fenster: WLAN frei.

Mittagstisch

Nachos wie in Chemnitz Der Alsterpavillon am Jungfernstieg hat eine Geschichte, die bis 1799 zurückreicht. Da könnte es der überzeugte Hamburger fast als Sakrileg empfinden, dass in dieser urhamburgischen Institution Systemgastronomie stattfindet – mit der gleichen unhanseatischen Speisekarte wie an 40 anderen "Alex"-Standorten zwischen Chemnitz und Ludwigshafen auch: Rote Curry-Kokossuppe (5,90 Euro), Nachos (4,60), Caesar Wrap (8,60), Steak und Salad (17,90). Und doch gibt es rund um die Binnenalster kein Lokal, in dem man die Mittagspause eines sonnigen Tages angenehmer, urbaner und unterhaltsamer verbringen könnte als im Alex im Alsterpavillon. Und wo man Hamburg besser genießen könnte – denn der Pavillon hat zwei (riesige) Terrassen, mit Blick auf Alsterdampfer und -fontäne oder auf den Jungfernstieg. Kurzweiliger ist es auf der zur Landseite hin, mit ein bisschen Glück kann man beobachten, wie ein dunkelblauer BMW abgeschleppt wird, weil ihn irgendeiner mitten auf dem Bürgersteig geparkt hat. Der Auto-Abschlepper ist flink, die Küche und die Essen-Ranschlepper sind es auch, am Steak gibt es nichts zu nölen: medium rare wie gewünscht, außen kross, innen zart. Neustadt, Jungfernstieg 54, Montag bis Donnerstag 8 bis 1 Uhr, Freitag bis Samstag 8 bis 2 Uhr, Sonntag 9 bis 1 Uhr Wolfgang Lechner





Was geht

Um Antwort wird gebeten: Bürgermeister Olaf Scholz zur Flüchtlingsfrage. "Flucht nach Deutschland. Konsequenzen einer neuen Realität". Schauspielhaus, Kirchenallee 39, heute um 20 Uhr

"Emotions-Stenogramme": Theodor Gerkens’ gefühlvoll-bunte Werke in "Bekenntnis zur Farbe". Galerie im Elysée, Rothenbaumchaussee 10, telefonische Anmeldung empfohlen: 040/414 12-825

Das ist ja kauzig: "Eule findet den Beat" ist ein Hörspiel-Roadtrip über Musik aus der ganzen Welt. Für Kinder ab 4 Jahren. Woohoo! Woohoo! Schmidtchen, Spielbudenplatz 24, heute ab 10 Uhr

Was kommt

Lauf, Hamburg, lauf: Am Sonntag rennt wieder die ganze Stadt durch die Gegend. Jedenfalls fühlt es sich so an: Wegen des Hamburg Marathons wird es zu umfangreichen Straßensperrungen kommen. Infos hier, Sonntag ab 9 Uhr

Pop im Molotow: Bald gibt’s was auf die Ohren! Die New Yorker Neo-Hardcore-Grunge-Punk-Trasher Big Ups kommen in voller Lautstärke vorbei. Molotow, Nobistor 14. Samstag, 19.30 Uhr

Mein süßer Schwarm: Spielen Sie Bienchen – im "Honigverkostungsworkshop". Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Kaltehofe-Hauptdeich 6–7. Samstag, 14 bis 17.30 Uhr

Es ist, was es ist: Verzweiflung, Erfüllung und Tod fügen sich in Wagners Oper "Tristan und Isolde" zum Gesamtkunstwerk. Inszenierung von Ruth Berghaus. Staatsoper, Große Theaterstraße 25, Sonntag um 17 Uhr

Grass, mal anders: Günter Baby Sommer vertont Günter Grass’ Buch "Grimms Wörter", Nora Gomringer liest Auszüge. Theater Lübeck, Beckergrube 52, Sonntag um 11 Uhr

Meine Stadt

"Ich bin ein Pinguin, und das ist gut so!" Nein, die zwei Königspinguine, die neu in Hagenbecks Tierpark gezogen sind, können nicht sprechen. Sie erkunden aber so selbstbewusst ihre neue Heimat, dass manch Hamburger stolz die bunte "Toleranz-Fahne" hissen möchte. Weibchen haben Stan und Olli im Berliner Zoo nämlich nie interessiert. "Die sind schwul, soweit wir wissen", so die Berliner-Zoo-Sprecherin Christiane Reiss. "Die haben nie gebrütet. Und wenn es an die Balz ging, haben die beiden nur miteinander gebalzt." Da die zwei Vögel Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms sind, mit dem Tierparks versuchen, für bestimmte Tierarten gesunde Genpools zu bilden, hat der Pool-Koordinator die beiden nun nach Hamburg entsandt. Mit einer schnellen sexuellen Neuorientierung von Stan und Olli ist hier indes nicht zu rechnen – bei Hagenbeck gibt es ausschließlich männliche Königspinguine.

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir unbedingt berichten sollten? Sind Sie ein Schachspieler? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

