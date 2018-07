Mehr als zwei Jahre lang bekommt der Hamburger Gastwirt Alfredo S. Besuch von einem Schutzgelderpresser. Widerwillig zahlt der Wirt, monatlich mindestens 1.000 Euro. Am 30. September vergangenen Jahres eskaliert die Situation. Der 49 Jahre alte Erpresser kommt am späten Abend und legt eine Pistole auf den Tisch. "Wenn du nicht zahlst, geht einer von uns beiden drauf", habe er ihm grinsend gedroht, erklärt der 52 Jahre alte Koch am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht. Er habe sich die Waffe gegriffen und abgedrückt. Die Leiche des 49-Jährigen habe er in eine Grube im Nebenraum gezogen und mit Baumaterial zugedeckt. Sieben Wochen später findet die Polizei die Leiche.

Der Koch – weißes Hemd, dunkles Jackett, gepflegte, leicht ergraute Haare und modische Brille – ist wegen Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft stellt den Ablauf ganz ähnlich wie der Angeklagte in seinem Geständnis dar. Demnach sei der Koch in Rage geraten, als der 49-Jährige die beiden Töchter des Wirts ins Spiel gebracht habe. Die halfen im Sommer manchmal beim Bedienen auf der Terrasse des Restaurants. Ansonsten kochte und bediente der Wirt selbst.

Wenn er nicht genug Geld habe, könnten doch die Töchter "arbeiten" gehen, habe der 49-Jährige gesagt. Damit sei gemeint gewesen, er solle sie auf den Strich schicken, erklärt der Angeklagte. Wütend über diesen Vorschlag habe er den Tisch umgeworfen. Bei dem Gerangel habe er die Pistole zu fassen gekriegt und den Schuss abgegeben. Der 49-Jährige starb kurz darauf an einer Halsverletzung.

Wenn er sich weigerte, gab es Probleme

Bis zu dem Tag sei das Restaurant in der Nähe des Hauptbahnhofs gut gelaufen. Viele Schauspieler, Polizisten, Ärzte und Rechtsanwälte seien unter den Gästen gewesen. Um die Abrechnungen habe sich seine Lebensgefährtin gekümmert, bei der er formal angestellt gewesen sei, erklärt der Koch. 2012 sei der Erpresser das erste Mal gekommen, quasi als Freund. "Er war ein Schwätzer, der sich nicht abwimmeln ließ", sagt der Angeklagte in der von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung.

Mitte 2013 ging es erstmals um Geld. Der Koch hatte einem anderen Gastronomen 1.500 Euro geliehen – und nicht zurückbekommen. Eines Tages habe sich der Gastronom beschwert, dass über ihn schlecht geredet werde. Weil sein Name beschmutzt worden sei, habe er 5.000 Euro verlangt. Der Erpresser habe sich als Beschützer dargestellt, dann aber die Geldforderung durchgesetzt. Von da an musste der Koch zahlen, insgesamt mindestens 25.000 Euro. Wenn er sich weigerte, gab es Probleme. Männer bepöbelten die Gäste auf der Terrasse oder es wurden Scheiben eingeschlagen.

Warum sei der Angeklagte nicht einfach zur Polizei gegangen, will das Gericht wissen. Er habe Angst vor dem Erpresser gehabt, der immer wieder freigesprochen worden sei, weil Zeugen sich angeblich nicht erinnern konnten. Auch nach der Tat habe er überlegt, zur Polizei zu gehen, sagt der Koch. Doch: "Die Tür der Wache war verschlossen."

Er warf die Pistole demnach in die Elbe, ging zurück ins Lokal und ließ die Leiche in der Grube verschwinden, in der eigentlich ein Fettabscheider installiert werden sollte. Zur Tarnung verlegte er im gesamten Lokal einen neuen Fußboden. Er fuhr in den Urlaub und zwang sich danach, seine Arbeit wie gewohnt weiterzumachen. "Mir ging es sehr schlecht", bekennt er.