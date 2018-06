Tatort Hamburg-Horn, 19. Januar 2016: Ein Mann zieht eine Handfeuerwaffe und schreit: "Du scheiß Ausländer, du Asylbewerber, ich schieße dir ins Bein." Danach schlägt er mit der Waffe auf den Kopf des Geschädigten ein. Kein Einzelfall, sondern eine von 86 rechtsmotivierten Straftaten, die die Polizei im ersten Quartal 2016 in Hamburg registriert hat – im Schnitt jeden Tag eine.

Die Liste der Übergriffe ist lang: Am 1. Januar droht ein Unbekannter in Barmbek-Süd einer Gruppe mit einer Brechstange und beleidigt eine Person rassistisch. Dann sagt er: "Ich bin Deutscher, Heil Hitler." Bei einem Streit im gleichen Stadtteil fallen am 8. Januar die Sätze "Wo kommst du her, du Affe?" und "Wir sind hier in Deutschland, du hast hier Deutsch zu reden!" Am 25. März wird ein Inder in Eidelstedt von mehreren Männern als "scheiß Asylant" beleidigt und verprügelt. In Rotherbaum ruft am 19. Januar ein Gast in einem Restaurant, dass man alle Juden vergasen müsse. Und so weiter.

Zum ersten Mal hat die Hamburger Innenbehörde eine parlamentarische Anfrage nach rechten Straftaten so detailliert beantwortet, dass die Antwort einen Einblick in die Tatabläufe erlaubt. Gefragt hatte die Innenpolitikerin Christiane Schneider (Linke). "Es ist erschreckend, die einzelnen Fälle geschildert zu bekommen", kommentiert sie das Ergebnis. "Es überrascht mich aber nicht wirklich, dass es so viele Fälle gibt. Das ist ein bundesweiter Trend, warum sollte es in Hamburg anders sein?"

"Plötzlich kippt das wieder"

Für Schneider belegen die Details den "krassen rassistischen Alltag in Hamburg". Tatsächlich zeigen sie nur einen Ausschnitt dessen, was Migranten täglich in Hamburg widerfährt. Längst nicht jeder Fall wird zur Anzeige gebracht und landet in der Polizeistatistik. Nicht immer sind die Täter Neonazis.

Viele Betroffene wenden sich an Beratungsstellen wie Amira, deren Anlaufstelle in St. Georg liegt. Birte Weiß leitet dort den Bereich Antidiskriminierung und beobachtet, wie sich der Ton gegenüber Migranten verschärft. "Rassistische Parolen sind wieder hoffähiger geworden und wirken in die Mitte der Gesellschaft", sagt sie.



Dann erzählt sie Geschichten aus den Beratungsgesprächen: von einer kopftuchtragenden Verkäuferin, die nach Kundenbeschwerden drei Mal den Arbeitgeber wechseln musste, obwohl das gegen das Antidiskriminierungsgesetz verstößt. Von Eltern nordafrikanisch aussehender Schüler, die seit dem Jahreswechsel das Gefühl haben, ihre Kinder würden in der Schule stärker sanktioniert und schlechter bewertet als vorher. Von Mietverträgen, die nicht zustandekommen, weil der Mieter zur Vertragsunterzeichnung seine muslimische Ehefrau mitbringt. Von Diskotheken, die wieder verstärkt aufgrund des Aussehens den Einlass verweigerten. Besonders hart treffe es Muslime, sagt Weiß: "Insbesondere kopftuchtragende Frauen trauen sich manchmal nicht mehr alleine auf die Straße." Dort würden sie angespuckt und beschimpft.

Auf Hamburgs Straßen hat sich offenbar etwas verändert. "Es wird immer schlimmer", würden Betroffene von Diskriminierung häufig sagen, erzählt Weiß. Und: "Wir haben gedacht, dass wir an einem anderen Punkt sind. Plötzlich kippt das wieder."