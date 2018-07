Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

alle Freunde von großen Pötten, dicken Tuten und Experten für Steuerbord und Backbord haben heute ab 14 Uhr wieder was zu schauen: Die Queen geruht, das Dock zu verlassen. Das Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" verlässt nach dreiwöchiger Umbau- und Reparaturzeit majestätisch und planmäßig (ich wiederhole: planmäßig!) die Werft von Blohm+Voss. Soviel ist klar: Es wird Maßarbeit werden, die 345 Meter lange "Königin der Meere" aus dem 360 Meter langen Trockendock herauszubugsieren.

Am 21. Juni soll die Queen dann mit 2.700 Passagieren über den Atlantik nach New York reisen. An Bord sind außerdem unter anderem 4.000 neue Bilder, für die Menschen. Und ein New Yorker Hydrant und eine Straßenlaterne aus Liverpool. Für die Hunde und Katzen der Menschen, zum Gassi gehen.

War noch was? Ach ja, gestern spielte Deutschland gegen Polen. Widmen wir uns lieber Jogi Löws Hemd, das aus der Hose hing. Ob er es mit seinen Fingern berührte, ob er dann voller Adrenalin an seinen Fingern roch – man weiß es nicht. Aber wir wissen jetzt, was das für den Gegner bedeutete: Nichts.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Baustopp in Blankenese, in Bergedorf geht’s weiter

Im Blankeneser Björnsonweg entsteht erst einmal keine Flüchtlingsunterkunft. Das teilte das Verwaltungsgericht Hamburg gestern mit, das dem Eilantrag eines Anwohners damit stattgegeben hat. Der Grund sei ein "beachtlicher Verfahrensfehler". Denn: Vor dem Erlass der Baugenehmigung hätte es eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben müssen. Schließlich hätten für das Pavillondorf, in dem rund 190 Flüchtlinge untergebracht werden sollten, 42 Bäume gefällt werden müssen. Diese Umweltprüfung gab es zwar, allerdings erst zwei Wochen nach der Baugenehmigung – also zu spät. Das erste in Blankenese geplante Flüchtlingsheim hatte zuletzt im April für Aufregung und Ärger gesorgt, als dort Nachbarn mit ihren Autos die Straße blockierten, um zu verhindern, dass die Bäume auf dem Baugelände gefällt werden. Daraufhin riefen linke Aktivisten medienwirksam-martialisch zum "Kettensägenmassaker" auf, ließen die Bäume aber leben. Kurz darauf versammelten sich Hunderte Blankeneser für das Flüchtlingsheim und für die Willkommenskultur. Wie es jetzt weitergeht? Anne Groß, Sprecherin des Verwaltungsgerichts, hält zwei Szenarien für möglich: Entweder die Stadt legt Beschwerde ein, die Möglichkeit dazu besteht zwei Wochen lang, das Verfahren ginge dann am Oberverwaltungsgericht weiter. Oder die Stadt akzeptiert das Urteil. Dann könnte sie die alte, fehlerhafte Baugenehmigung aufgeben und eine neue erlassen. So oder so: Der Bau in Blankenese ist damit erst einmal gestoppt, wenn auch wohl nicht für immer. In Bergedorf dagegen hat das Verwaltungsgericht den Weg für die Flüchtlingsunterkunft mit 780 Wohnungen am Mittleren Landweg gestern frei gemacht. Zwei Anwohner hatten geklagt. Doch die Auswirkungen des Bauvorhabens, so die Richter, etwa der zu erwartende Lärm, seien zumutbar.

Wenn Lehrer lernen, Lernen zu lehren

Damit sich Flüchtlinge integrieren können, müssen sie die Sprache lernen, und dazu braucht es Lehrer, die sie ihnen beibringen. Die Lehrer wiederum brauchen Kurse, um zu lernen, wie man Deutsch als Zweitsprache (DAZ) unterrichtet, und das sollen sie jetzt bereits in der Ausbildung lernen, so lautet das Ziel eines Antrags, der in der Bürgerschaft zur Sprache kam. Vorbild ist Schleswig-Holstein, wo die Verankerung von Deutsch als Zweitsprache schon zur Lehrerbildung gehört. Wie Stefanie von Berg, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, erklärt, sollen Lehrer in der Ausbildung nicht nur die Fähigkeit erlernen, Sprachkenntnisse zu vermitteln, sondern auch interkulturelle Kompetenz. "Das bedeutet, auch die eigene kulturelle Identität und eigene Stereotype zu hinterfragen – und auszuhalten, dass es Unterschiede gibt." Und was ist mit den Lehrern, die bereits an Hamburger Schulen unterrichten? Barbara Duden, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, setzt auf Freiwilligkeit: "In Hamburgs Schulen sind die Lehrer so engagiert, da besteht ein ganz großes Interesse an Fortbildungsmöglichkeiten." Am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung gibt es im Bereich Deutsch als Zweitsprache Fortbildungsmaßnahmen zu 40 verschiedenen Themen, darunter Qualifizierungsmaßnahmen in Methodik und Didaktik, aber auch Wortschatzarbeit, Umgang mit Bilderbüchern oder Hörverstehen. Und, bestätigt die Leiterin des Bereichs, Marita Müller-Krätzschmar, die Seminare sind proppenvoll. Eine Verpflichtung für Lehrer, sich in Sachen Deutsch als Zweitsprache schulen zu lassen, sei offensichtlich nicht nötig. Hoffen wir, dass es dabei bleibt.

Das A-Team

Zwei Politiker, ein Team: Andreas Dressel, 41, und Anjes Tjarks, 35. Die beiden Fraktionschefs, der eine von der SPD, der andere von den Grünen, sind die derzeit wichtigsten Konfliktlöser der Stadt. Sie gelten als freundlich, integrierend, eloquent. Ihr Job ist es, die unterschiedlichen Interessen der Koalitionspartner zu vereinen, zwischen Politikern und Bürgern zu vermitteln. Keine leichte Aufgabe, und trotzdem erklärten ihre Verhandlungspartner im Gespräch mit ZEIT-Redakteur Oliver Hollenstein: "Das sind keine steifen Politiker". Sogar von "Spaß" ist die Rede – auch wenn es um harte Verhandlungen geht und Kompromisse naturgemäß oft beide Parteien nicht ganz zufriedenstellen können. Dressel und Tjarks haben gelernt: Nur wer frustrierte Bürger wirklich ernst nimmt, kann sie wieder in einen gemeinwohlorientierten Zustand kuscheln. Abstrakt gesagt sind die zwei gerade dabei, das drängendste Problem der Hamburger Politik zu lösen und die direkte mit der parlamentarischen Demokratie zu versöhnen. Konkret waren sie in den vergangenen Monaten derart erfolgreich, dass einige Zeitungen sie in Anspielung an die gleichnamigen Problemlöser aus der 80er-Jahre-Actionserie nun schon das "A-Team" nennen. Anfang der Woche verkündeten sie den Kompromiss mit der Bürgerinitiative für bessere Ganztagsbetreuung. Und selbst bei den Verhandlungen um die Flüchtlingsunterkünfte gibt es nun erste Ergebnisse. Wie schaffen die das? Diese Frage beantwortet Kollege Oliver Hollenstein in der aktuellen ZEIT:Hamburg. Und er sagt auch, worin die größte Gefahr für dieses erfolgreiche Duo liegt.

Concierge-Congress

Sie wollten schon immer mal das Hotel Atlantic von innen sehen? Oder sich in Ruhe in der Steigenberger-Lobby umschauen? Vielleicht ist dann dafür dieses Wochenende die beste Gelegenheit. Die Concierges nämlich, sonst die Herren über die Pforten der Hamburger Luxus-Hotels, sind ausgeflogen, zur 33. nationalen Tagung der Hotelconcierges. Von Donnerstag bis Sonntag trifft sich der Verein "Die Goldenen Schlüssel" – benannt nach dem Emblem, das Concierges und nur Concierges auf ihrer Livrée tragen dürfen. Was Concierges eigentlich sind? Problemlöser, Wunscherfüller. Sie haben individuelle Restaurant-Empfehlungen für unterschiedliche Gäste parat, besorgen Tickets, die es eigentlich nicht mehr gibt, oder treiben auch mal in kürzester Zeit einen Dudelsackspieler auf. Mitorganisator Simon Bertram, Chefconcierge im Park Hyatt Hamburg, erzählt, auf was es bei dem Job – und auch beim Kongress – ankommt: "Wie kann ich meine Dienstleistung für den Gast verbessern und ihm seinen Aufenthalt unvergesslich machen? Wer kann mir dabei helfen?" Und tja, Concierges hätten vermutlich viele spannende Geschichten zu erzählen. Sie sehen, welcher Promi mit wem kommt und wann wer in welchem Zustand wieder geht – aber Verschwiegenheit gehört nun mal auch zum Berufsethos.



© DIE ZEIT

11vertiefung - Die EM-Kolumne von Johan Dehoust

Null zu Null. Es war klar, dass das auch bei dieser EM irgendwann passieren würde. Aber bei einem Spiel der deutschen Elf, einer der jüngsten und gleichzeitig spielintelligentesten? Bis gestern hätte ich es für unmöglich gehalten. Um ehrlich zu sein: Mir fehlt noch immer eine plausible Erklärung. Sehr viele Besucher der Kneipe, in der ich das Spiel gegen die polnische Auswahl verfolgte, hatten schwarz-rot-goldene Trikots und Trainingsjacken an. Denen, die Neuer oder Boateng im fernen Paris trugen, glich aber keine. Ausnahmslos alte Ware. Schräg vor mir ein DFB-Jersey aus der Zeit, in der Ballonseide ernsthaft en vogue war, neben mir eines von der EM 2000. Ich hatte den Eindruck, dass das Spiel auf der flackrigen Leinwand auch mehr in diese Zeiten passte. So uninspiriert und undynamisch hat man die Nationalmannschaft lange nicht gesehen. Bestimmt auch so schnell nicht wieder.



© DIE ZEIT

Mittagstisch

Im Herzen des Kiezes Das Eckcafé Geyer im tiefsten St. Pauli ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Institution im Kiez. Bis in den späten Abend sitzen Gäste dort draußen wie drinnen, beobachten das Treiben des Viertels und lauschen dem Schnack der Anwohner. Wer mit kleinem Hunger an diesem Knotenpunkt einkehrt, bestellt beispielsweise bis 12 Uhr einen Bagel mit selbstgemachter Thunfischpaste (ab 3,50 Euro), ab 15 Uhr Ciabatta-Sandwiches mit Ziegenkäse und Feigensenf (ab 4,50 Euro) und Crêpes in vielerlei Variationen (ab 3,80 Euro). Wer mehr Appetit mitbringt, findet auf der Kreidetafel wechselnde Tagesgerichte wie Girasoli mit grünem Spargel, zerlassener Butter, Parmesan und Salat (9,50 Euro) oder Hack-Chili-Honig-Reispfanne mit Frühlingszwiebeln und Salatbouquet (9,80 Euro) sowie eine vegetarische Tagessuppe mit Brot (4,50). Und wer unter den Bäumen auf dem Pflasterstein seine Zeit vertändelt hat, der findet an der gut bestückten Bar auch den richtigen Absacker zum Feierabend. St. Pauli, Hein-Köllisch-Platz 1, täglich 9 bis 23 Uhr Tina Pokern

Was geht

Sport: Echte Läufer haben sich natürlich schon frühzeitig für den Hamburger Nachtlauf angemeldet, aber auch Spätentschlossene haben noch eine Chance. Sie können sich heute von 10 Uhr bis 13 Uhr in der Sportscheck-Filiale und von 16 bis 18 Uhr im Start- und Zielbereich nachträglich anmelden. Alle anderen können ihre überschüssige Energie ins Anfeuern der Läufer stecken, wenn Kinder, Eltern und Großeltern um die Alster rennen. Start und Ziel, Ecke Milchstraße/ Harvestehuder Weg, 19.15 Uhr



Ballett: "Tatjana" steht heute Abend auf dem Spielplan der Hamburgischen Staatsoper – ein Ballett von John Neumeier nach "Eugen Onegin" von Alexander Puschkin. Es geht um Liebe, Eifersucht, Tod. Staatsoper, Große Theaterstraße 25, 19.30 Uhr

Party: Beats statt Rock'n'Groll! "Kleiner Donner trifft Millerntor Gallery" mit Electro von Master Quest, djmq und DJ Rita. Kleiner Donner, Schulterblatt 73, 23 Uhr

Was kommt

Vögel sehen! Vogelfreunde, Naturbeobachter und Tier-Fotografen aufgepasst! Am Wochenende findet das NABU-Vogelfestival "HanseBird" statt. Mit einem bunten Programm aus Bildvorträgen, Führungen und Mitmach-Angeboten. Wer dabei sein will, kann heute bis 12 Uhr eine E-Mail an elbvertiefung@zeit.de schicken. Wir verlosen 5 mal 2 Karten. Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr

Natur: Egal, ob Klein oder Groß, Blumenfreundin oder Urban Gardener – beim Langen Tag der StadtNatur ist jeder willkommen und findet bei mehr als 120 Veranstaltungen ein passendes Pflänzchen. Das genaue Programm und die Anmelde-Modalitäten stehen hier.



Tanz: Bei der "Salsa Night" geht es heiß her. Erst wird im Einführungskurs mit Feuereifer Salsa, Bachata und Merengue unterrichtet, anschließend stürmen Anfänger und Profis die Tanzfläche.

Zinnschmelze, Maurienstraße 19, 21 Uhr

Kinder: Auf in den Park, Kinder! Denn da spielt die Musik, beim Musikfestival "laut und luise". Neben vielen verschiedenen Konzerten kann man Instrumente basteln und selbst musizieren.

Planten un Blomen, Musikpavillon, Sonntag, 13 bis 18 Uhr

Schnack

Ein junger Straßenwerber mit grünem Kochhut versucht einen Passanten in ein Verkaufsgespräch zu verwickeln, indem er ihm zuruft: "Kochen Sie öfter mal?" Der Passant entgegnet im Weitergehen: "Ja... vor Wut!" Gehört von Dennis Sukowski





Meine Stadt

"Eigentlich scheint die Sonne ja immer, manchmal sieht man es nur nicht" © Foto: Vivian Lothussitz

"Unsere Räume sehen nicht sehr einladend aus, darum gehen wir lieber nach draußen", sagt Mondher Ben Halima, der Vorsitzende der Muhajirin-Gemeinde. Schließlich ist die Moschee in St. Georg in einem ehemaligen Teppichlager untergebracht, nebenan befindet sich ein Nachtclub. Und das ist kein Einzelfall. Über 50 Moscheen gibt es in der Stadt. Oft liegen sie in Hinterhöfen, Kellern oder Tiefgaragen. Nicht selten wird in zwei Schichten gebetet, weil die Räumlichkeiten zu klein sind. Warum sich das ändern sollte und warum sichtbare Moscheen ein Zeichen für Integration sind, hat Annika Lasarzik für unsere Kollegen von ZEIT Online recherchiert.





Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Montag lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle





PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.