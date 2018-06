Mark Spörrle © Vera Tammen

mal ehrlich: wir haben es irgendwie schon immer geahnt: Da rufen Starbucks & Co stolze Preise für ihre Kaffeegetränke mit den wohlklingenden Namen auf, Preise, die man sonst für ein Mittagessen in der Kantine bezahlt – und was ist drin im Latte? Billigmilch, hat die Verbraucherzentrale Hamburg herausgefunden. Milch der Preiskategorie, die kleinere Bauern in den Ruin und ihre Kühe geradewegs in den Schlachthof treibt. "Kein gutes Signal mit Blick auf die aktuelle Milchkrise", meint Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale. Kaffeeanbieter wie Starbucks, World Coffee oder Balzac Coffee, aber auch Dat Backhus oder Kamps unterstützten so die Preisspirale nach unten. Dabei mache selbst Biomilch den Kaffee gar nicht viel teurer, "höchstens 10 Cent pro Portion Milchkaffee". Doch Bio gab es nur bei Cuccis, im Mutterland, in der Bar Katze und beim Bio-Höfeladen Sülldorf. Und, kleine Überraschung am Rande: Der Bio-Milchkaffee kostete im Schnitt auch nicht mehr als der mit Industriemilch.

Ich weiß: Eigentlich wollten Sie sich, bevor Sie das hier lasen, in der nächsten Kaffeebar einen "Mi-Tigh-High-Five-Latte-cool" holen.

Elbvertiefung weiterhin heftig umstritten

Huch – Elbvertiefung? Nein, nicht wir. Die andere. Zehn Mal wurden die Pläne zum Ausbuddeln der Elbe schon nachgebessert, aber das Aktionsbündnis "Lebendige Tideelbe" von BUND, Nabu und WWF ist immer noch nicht zufrieden. "Wir gehen davon aus, dass die Ausbaggerung von fast 40 Millionen Kubikmetern Schlick die Hydromorphologie der Elbe erheblich verschlechtert", sagt Manfred Braasch vom BUND. Bodenlebewesen würden dadurch gestört, die Strömungsgeschwindigkeit der Elbe nähme stellenweise zu, andernorts lagere sich Sediment ab. Zudem verschöbe sich durch die Elbvertiefung die Brackwasserzone – das bedrohe Lebensräume. "In der Gesamtschau gehen wir von einer Verschlechterung aus", so Manfred Braasch. "Und das tut die Gegenseite nicht." Deshalb das zähe Ringen – doch nun hat das Bundesverwaltungsgericht die nächsten Verhandlungstage auf kurz vor Weihnachten terminiert. Doch auch darüber hinaus könnte die Schlacht um den Schlamm uns beschäftigen: Wie die Wirtschaftsministerkonferenz der Länder am Donnerstag aus dem Hamburger Rathaus verlautbarten ließ, sollen Umweltschutzbedenken gegen Projekte künftig auch dann noch geltend gemacht werden dürfen, wenn auf dem behördlichen Weg längst alles in trockenen Tüchern ist. So hat der Europäische Gerichtshof beschieden. Sollten also BUND, NABU oder WWF noch auf neue Einwände stoßen, könnten sie auch nach Planfeststellungsbeschluss noch vor Gericht ziehen. Offenbar sehen die Wirtschaftspolitiker bereits ihre Felle davonschwimmen. Jedenfalls schickt die Konferenz dringende Appelle nach Berlin, bei der Gesetzesänderung zur sogenannten Präklusion dennoch strikte Fristen vorzusehen. Klagen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Das wünscht sich auch Manfred Braasch nicht. "Wir arbeiten seit 2007 an diesem Projekt. Das muss auch mal ein Ende finden", meint der Umweltschützer. Oder gar nicht erst anfangen.

Uni Hamburg distanziert sich von Wissenschaftssenatorin

Hamburgs Wissenschaftssenatorin bleibt auf Blockadekurs: Die Exzellenzinitiative zur Förderung herausragender Hochschulen soll nicht einfach fortgesetzt, sondern künftig nach neuen Spielregeln gestaltet werden. Nicht nur Bund und Länder sind jetzt sauer, weil Katharina Fegebank den Betrieb aufhält. Auch die Universität Hamburg ist gegen den Vorstoß – dabei schien es doch so, als wolle Fegebank gerade der eigenen Uni auf die Sprünge helfen. Albrecht Wagner, Vorsitzender des Hochschulrats, erläutert das Unbehagen:

Elbvertiefung (wir, nicht die andere): Wieso sind Sie gegen die Einwände von Frau Fegebank? Wäre es für die Uni Hamburg nicht eine Hilfe, wenn bei der Exzellenzinitiative alle sieben Jahre alle Bewerber die gleichen Chancen bekommen?

Albrecht Wagner: Die Diskussion über die Ausgestaltung der Exzellenzinitiative ist eine politische Diskussion, in die können und wollen wir uns gar nicht einmischen – es gibt schon genügend Köche, die darin herumkochen. Durch die Berichterstattung über das Thema ist aber der Eindruck entstanden, die Universität Hamburg traue sich nicht zu, in diesen Exzellenzwettbewerb einzusteigen, und habe deshalb die Politik aktiviert, dort zu intervenieren. Diesen Eindruck wollen wir verhindern, das ist der entscheidende Punkt. Denn wer von vornherein signalisiert, er traue sich den Wettbewerb nicht zu, riskiert, schon im Vorfeld auszuscheiden.

EV: Aber hätte die Uni Hamburg denn nicht tatsächlich bessere Chancen in dernächsten Runde, wenn die Karten neu gemischt werden?

Albrecht Wagner: Wir hoffen ja, seit der ersten Runde schon dabei zu sein. Zwei unserer Cluster werden heute bereits im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert: unser Lehr- und Forschungsschwerpunkt zur Klimaforschung mit Hinblick auf soziologische und ökonomische Folgeerscheinungen. Und der zweite Cluster, das sich damit beschäftigt, ultraschnelle Bewegungen von Molekülen und Atomen in Filmen sichtbar und verständlich zu machen. Daraus können wichtige Erkenntnisse etwa für die Medizin gewonnen werden. Hinzu kommen drei sehr interessante Projekte aus Geisteswissenschaften, Medizin und Physik. Auch die neuen Clusterideen sind hervorragend. Wir sehen also überhaupt keinen Grund, wieso Hamburg Anstrengungen unternehmen sollte, diese Exzellenzinitiative zu verhindern.

EV: Rechnen Sie sich denn bessere Chancen auf einen Exzellenzstatus aus, wenn Sie Frau Fegebank widersprechen?

Albrecht Wagner: Ich glaube, die Chancen hängen nur von den Inhalten und der Qualität der Bewerbungen ab und nicht von der Frage, in welcher Form dieser Nachweis angetreten wird. Es ist wie bei einem sportlichen Wettkampf: Wir treten an, und wir strengen uns an, was immer die Spielregeln sind. Uns geht es erst mal darum, inhaltlich gut zu sein.

Gut betucht – gut beschwipst?

Je weiter gen Westen in Hamburg, desto höher der Wohlstand – das weiß ja jeder Quiddje. Dass auch der Alkoholpegel der örtlichen Jugend elbabwärts dramatisch steigt, schildert Kollege Daniel Haas in der aktuellen ZEIT:Hamburg. Da trifft sich die Generation der Hoffnungsträger abends zur kollektiven Hirnzellenvernichtung im Park, betuchte Abiturienten speien zur Feier ihrer Hochschulreife den Schulhof voll oder schlagen sich gar im Suff die Zähne aus. Gute Gelegenheit, alte Weisheiten zu wiederholen: "Das Aufwachsen in geordneten Verhältnissen ist keine Garantie dafür, dass Suchtverhalten bei Kindern und Jugendlichen ausbleibt", sagt etwa Rainer Thomasius, Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am UKE (für Quiddjes: Universitätsklinikum Eppendorf). Auch der Ruf nach mehr Kontrolle und Disziplin in den Schulen liegt nahe. Gleichzeitig scheinen sich einige Eltern auf einem humanistischen Ideal auszuruhen: Selbstverantwortlich möge der Sprössling seine Erfahrungen sammeln und daraus lernen. "Wenn er sich schon abschießt, soll er sehen, wie er klarkommt", entgegnen Eltern auf die Bitte, ihre trunkene Brut abzuholen. Oder sie beugen gleich vor: "Wenn unser Sohn in seinen Sechzehnten hineinfeiert, dann ist es doch geschickt, wenn wir das Haus verlassen." Coole Alte, mögen die Partygäste gedacht haben. Klingt ja auch sehr liberal. Und was das Jugendamt davon hält, lesen Sie auch noch in der ZEIT:Hamburg.

Kühne ist Teil des HSV

Klaus-Michael Kühne gibt dem HSV Geld. Schon mal gehört, diese Nachricht? Richtig. Der Mäzen findet aber jedes Mal andere Wege, seinen Herzensverein zu unterstützen, ohne selbst dabei zu kurz zu kommen. Er kaufte schon den Stadionnamen, er kaufte Anteile, jetzt bietet er mehrere Millionen (wie viele, will niemand sagen), um die Mannschaft zu stärken. Das Verfahren läuft so: Will Sportchef Dietmar Beiersdorfer einen Spieler haben und kann er ihn nicht mit den limitierten Mitteln des Vereins bezahlen, geht er zu Kühne und fragt, ob er mit dem Transfer einverstanden ist. Kühnes Geld ist aber wieder mal kein Geschenk. Sobald der HSV die internationalen Ränge erreicht, muss es zurückgezahlt werden – in Raten. Alles klar? Nein, nicht alles. Kühne sagte gestern in einem Interview mit hsv.de: "Der HSV entscheidet, ob ein Spieler kommt oder nicht." Beiersdorfer sagte auf der Pressekonferenz: "Wenn Kühne einen Spieler nicht will, kommt ein anderer." Die einzige logische Schlussfolgerung aus diesem Widerspruch ist: Klaus-Michael Kühne ist nun offiziell Teil des HSV.

Unternehmensführung: "Die Erwartungen an das eigene Kind sind immer höher"

Iris und Valentin von Arnim, die mit ihrer hochwertigen Kaschmirmode weltweit vertreten sind, sprachen am Mittwochabend bei "Zur Sache, Hamburg – Die Wirtschaftsfamilien der Stadt" im Bucerius Kunst Forum erstaunlich offen über die Herausforderung, als Mutter-Sohn-Gespann ein Unternehmen zu führen: "Das war nicht immer einfach", gab Iris von Arnim zu. "Die Erwartungen an das eigene Kind sind immer höher als bei einem gewöhnlichen Mitarbeiter im Unternehmen." Moderator Patrik Schwarz von der ZEIT erfragte auch, wer denn der Strengere der beiden sei: Mutter Iris wacht über jeden Entwurf und setzt ihren Qualitätsanspruch notfalls auch mit Härte durch, während Sohn Valentin bei den Finanzen das striktere Regiment führt. Im Ergebnis aber harmonieren Mutter und Sohn – vielleicht liegt es auch daran, dass in anderen Familien eher Väter und Söhne aufeinanderprallen. Das bestätigte in einer kurzen Abstimmung übrigens auch das Publikum im voll besetzten Raum. Eingeladen hatten die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie ZEIT:Hamburg, die mit der Veranstaltungsreihe "Zur Sache, Hamburg" regelmäßig aktuelle stadtpolitische Themen aufgreifen.

Mittagstisch

Mittags im Rathaus Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft müssen für ihren Mittagstisch im Parlament nur aus selbigem in den Keller des Rathauses hinuntersteigen. Doch auch Touristen und Bürger der Freien und Hansestadt können in den schönen Gewölben speisen. An sonnigen Tagen wählt der Gast gern den Innenhof, wo am schönen Hygieia-Brunnen bürgerliche Küche mit einigen modernen Anklängen, etwa Zürcher Geschnetzeltes, Nürnberger Rostbratwürste oder Gebratenes Filet von der Gelbflossen-Makrele mit Kokos-Currysoße und Kartoffeln für 9,90 € oder Käsespätzle für 8,90 serviert werden. Der Mittagstisch der zweiten Preisstufe bietet u. a. Glückstädter Bärlauch-Matjes und Schweinekotelett für 14,90 bzw. 15,90 €, die Hauptkarte umfasst norddeutsche Spezialitäten. Das Dessert, wie ein Dreierlei aus Himbeersorbet, Schokoladen-Pannacotta und Beerenkompott, schlägt mittags mit 3,90 € bzw. 5,80 € zu Buche. Bei den Getränken stehen Fairtrade-Limonade, diverse offene Weine sowie Biere auf der Karte. Das Motto hier lautet "Zügig, aber ohne Hast" – jedoch sollte man an sonnigen Tagen ab halb eins etwas mehr Zeit mitbringen, da flugs alle Plätze unter den Schirmen besetzt sind. Innenstadt, Rathausmarkt 1, Montag bis Samstag 11.30 bis 23.30 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Drachenbootrennen: Auf der Binnenalster wird mit wildem Rufen und dunklem Trommelschlag wieder aus Leibeskräften gepaddelt. Bis zu 18 Drachenboot-Teams wetteifern um den Sieg und obendrein um Spenden für den guten Zweck – zugunsten der Michael Stich Stiftung, die sich für HIV-infizierte Kinder engagiert und über Aids aufklärt. Alsterpavillon, Jungfernstieg, 12 Uhr

Kino: Darf’s ein bisschen Meer sein? Biologiestudenten, Doktoranden und der Verein Deepwave widmen der See das eintägige Kurzfilmfestival "Beneath the Waves". Lehrreich, schön, und der Eintritt ist frei. Lichtmeß Kino, Gaußstraße 25, 18 Uhr

Open Air: Beachboys und Beachbabes, auf nach Eidelstedt! Bei der "Live und in Farbe"-Party gibt’s Deep House und Tech-House zu kühlen Drinks in schniekem Ambiente. Edelfettwerk, Schnackenburgallee 202, 16 Uhr

Diskussion: "Gott, wann ist endlich Feierabend?" Der Themensalon "Lebensarbeitszeit" setzt Arbeit und Zeit in religiösen Kontext. Mit Gundula Krüger. Theater Haus im Park, Gräpelweg 8, 18 Uhr

Was kommt

Musikfestival: Guter Sound in Wilhelmsburg und auf der Veddel – hier gibt es am Wochenende zu "48h Wilhelmsburg" Livemusik von Nachbarn für Nachbarn in Läden, Kneipen, Parks, Wohnzimmern, Kleingärten und an vielen weiteren Orten. Der Eintritt ist frei, Freitag geht’s los am Karl-Arnold-Ring 52, 18 Uhr

Sommer in der HafenCity: Hamburgs prominentes Neubaugebiet bietet am Sonntag Sport- und Freizeitangebote für Große und Kleine – zum Beispiel Familienfußball oder einen Plan- und Bauplatz für Kinder. Bolzplatz Stockmeyerstraße, 12 Uhr und Park Baakenhöft, 13 Uhr

Schnack

Ende einer Kita-Reise in einem Hamburger Villenvorort. Die Koffer der Kinder stehen aufgereiht vor dem Gebäude. Eine Vierjährige nimmt ihren Rimowa-Koffer in die eine und ihre Mutter an der anderen Hand und sagt: Mami, von wem bekomme ich meine Meilen für diese Reise gutgeschrieben?" Allen Ernstes tatsächlich gehört von P. Schmelzer





Meine Stadt

Mark Spörrle

