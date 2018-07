Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

große Aufregung am Strand von Boltenhagen: Am Wochenende prangten dort an den Strandaufgängen plötzlich Aufkleber mit durchgestrichenen Fotoapparaten – Fotoverbot! Badegäste waren entsetzt: Sind dort ab sofort die Bilder der Kinder beim Sandburgenbau illegal? Gibt es ab jetzt kein alljährliches immer gleiches Foto mehr vom Sonnenuntergang am Strand?

Doch gottlob, am Montag beeilte sich die Kurverwaltung, zusätzliche Erklärungen anzubringen, auf Deutsch, Englisch und Arabisch, dass dies selbstredend nur für Fotos von Fremden gelte, nicht für die der eigenen Lieben oder gar für Selfies. Es gehe um die Achtung der Persönlichkeitsrechte anderer, stellte Boltenhagens Kurdirektorin Claudia Hörl klar. Dagegen ist natürlich nichts zu sagen. Gab es demnach Vorfälle, bei denen Englisch oder auch Arabisch sprechende Leute am Strand von Boltenhagen hemmungslos Fremde fotografiert haben?

Nein, ist zu hören, nicht konkret. Aber viele Gäste in Boltenhagen reagierten, nun ja, wegen der früheren Nähe zur innerdeutschen Grenze auf Ferngläser und Kameras am Strand immer noch sehr sensibel …

Tja, dann ist es natürlich kein Wunder, dass Schleswig-Holstein bisher kein Fotoverbot am Strand plant.

Zum letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft werden heute wieder Tausende Fans zum Public Viewing auf dem Hamburger Heiligengeistfeld erwartet. Und bei uns im Pressehaus Hunderte angemeldete Leser. Vielleicht sehen wir uns dort.

Bombendrohungen "in schönster Regelmäßigkeit"

Landespolizei und Staatsschutz suchen nun nach dem Urheber der Bombendrohung des Air-Berlin-Fluges von Hamburg nach München. Am Sonntag war bei der Dienststelle der Polizei in München eine Mail eingegangen: In dem mit 170 Passagieren und acht Crewmitgliedern besetzten Flugzeug sei eine Bombe. Unterzeichnet sei die Mail mit "Islamisches Kalifat Europa" gewesen. Die Drohung wurde ernst genommen, das Flugzeug landete in Hamburg etwas abseits und wurde, wie auch das Gepäck der Passagiere, gründlich kontrolliert, offenbar ohne Ergebnis. Laut Bundespolizei ist es allerdings nicht sehr ungewöhnlich, dass Bombendrohungen mit "Islamischer Staat" oder einem anderen Namen in Kombination mit "islamisch" unterzeichnet werden. Bombendrohungen gingen, sagt Albert Poerschke,Sprecher der Bundespolizei am Flughafen München, "in schönster Regelmäßigkeit" ein, vor allem nach Anschlägen wie im November vergangenen Jahres in Frankreich hätten sich "Trittbrettfahrer" gemeldet. Woran die Polizei erkenne, welche Drohung man erst nehmen müsse, dazu wollte niemand Angaben machen. Erinnern wir also lieber an den Fall einer Studentin, die im Jahr 2007 am Düsseldorfer Flughafen eine falsche Drohung absetzte, nur um nicht mit ihrem Freund in den Urlaub fliegen zu müssen. Sie wurde zu 207 000 Euro Schadensersatz verurteilt. Laut Hamburger Staatsanwaltschaft kann die Androhung einer Bombenexplosion aber auch mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet werden.

Schulleiter: "Wir können nur hoffen, dass sich die Richtigen bewerben"

In Deutschland werden Grundschulleiter knapp, fast jede zehnte Schule soll keine amtliche Leitung haben. In Hamburg sehe es noch vergleichsweise gut aus, berichtet der NDR. Dennoch hat Schulsenator Ties Rabe eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um ein "gezieltes Fördersystem" zu schaffen. Peter Albrecht ist Pressesprecher des Senators und Mitglied der Arbeitsgruppe. Ein Gespräch über deren Ideen, um mehr Lehrer in Leitungspositionen zu bringen.

Elbvertiefung: Herr Albrecht, warum wollen so wenige Grundschullehrer Rektoren werden? An weiterführenden Schulen hat man das Problem ja nicht.

Peter Albrecht: Schulleiter werden nach der Zahl der Schüler bezahlt. An Grundschulen sind es im Schnitt 300, an weiterführenden eher 900 bis 1200. Das bedeutet, Grundschulrektoren werden nur wenig besser bezahlt als Grundschullehrer, schultern aber deutlich mehr Arbeit und Verantwortung. Da muss man schon sehr motiviert sein.

EV: Der einfachste Anreiz wäre dann doch ein finanzieller?

Albrecht: Hamburg zahlt schon besser als andere Bundesländer, und die Schulleiter geben bei uns weniger Unterrichtstunden. Das Problem ist aber auch: Im Moment können wir nicht so einfach auf geeignete Kandidaten zugehen. Vor zehn Jahren hat Hamburg die selbstverwaltete Schule eingeführt. Nicht mehr die Schulaufsicht steuert, welche Lehrer eingestellt werden, sondern die Rektoren leiten ihre Schule wie ein kleines Unternehmen. Dadurch hat aber die Schulaufsicht viel weniger Kontakt zu Lehrern und kann sie gar nicht mehr ansprechen. Wir können nur Stellen ausschreiben und hoffen, dass sich die Richtigen bewerben.



EV: Sonst können Sie nichts tun?

Albrecht: Wir wollen auch die Schulleiter in die Pflicht nehmen und sie motivieren, auf ihre Mitarbeiter zuzugehen und Empfehlungen auszusprechen.

EV: Wobei diese Schulleiter vielleicht fürchten, ihre besten Lehrer zu verlieren ... Gibt es noch weitere Maßnahmen, die in der Arbeitsgruppe diskutiert werden?

Albrecht: Es wird diskutiert, ob man einen Verwaltungsleiter für Schulen einführen könnte. Dann könnte sich der Schulleiter mehr auf Pädagogik, Personalführung und Inhalte an seiner Schule konzentrieren. Aber das ist natürlich, wie immer, eine Kostenfrage.

Das Spiel der Politik

Die AfD fühlt sich im Hamburger Senat unterdrückt. So zumindest klingt es, wenn sie, wie gestern, eine Pressekonferenz zum "Schutz der Minderheiten im Parlament" gibt und drei Maßnahmen fordert: Sie möchte, dass Gesetzesinitiativen nicht mehr "durchgepeitscht" werden können, dass es einen zeitlichen Abstand von 24 Stunden zwischen Regierungserklärung und Aussprachen in der Bürgerschaft gibt und vor allem, dass schon eine Minderheit von 20 Prozent der Abgeordneten einen Antrag in die zuständigen Fachausschüsse überweisen kann. Es werde "nicht nur jeder AfD-Antrag in den Plenarsitzungen abgelehnt, die Regierungsfraktionen haben auch alle AfD-Anträge wie auch Große Anfragen nicht einmal im Ausschuss diskutiert", klagt derVorsitzende der AfD-Fraktion, Jörn Kruse. Er wirft der Regierung vor, ihre Macht auszunutzen.

Das sieht man bei den Grünen ganz anders. "Dass sich unter den in die Ausschüsse überwiesenen Anträgen keiner der AfD befindet", sagt Farid Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen Bürgerschaftsfraktion, "liegt schlichtweg am Inhalt. Wenn die AfD Musikbands beim Hafengeburtstag zensieren will, ist das für uns keine Gesprächsgrundlage." Zudem scheint die AfD von den Instrumenten, die ihr zur Verfügung stehen, weniger Gebrauch zu machen als die anderen Oppositionsparteien: Sie stellte beispielsweise 236 Kleine Anfragen. Bei der CDU waren es 1510, bei der FDP 1087, bei der Linken immerhin 588. Und wenn die AfD wirklich den Schutz der Minderheiten in der Bürgerschaft vorantreiben wollte: Im Unterausschuss "Stärkung der Hamburgischen Bürgerschaft" hätte sie sich gemeinsam mit der CDU für ihre Position einsetzen können. Von der AfD sei dort jedoch kaum etwas zu hören gewesen, sagt CDU-Fraktionschef André Trepoll. "Kurz vor Abschluss der Beratungen hat die AfD plötzlich noch Vorschläge präsentiert. Doch die sind dreist kopiert." So sieht es fast so aus, als habe die AfD weniger Interesse an Mitarbeit – als vielmehr an der Empörung.



Ganz neu: Comiclesung in Bild und Ton

Auf den ersten Blick scheinen Comics nicht so recht für eine Lesung gemacht zu sein: Schließlich geht es dabei um das Bild mindestens so sehr wie um den Text. Aber was, wenn man die Bilder an die Wand wirft? Die Zeichner Jul Gordon und Sascha Hommer bringen nun Illustratoren in Hamburg auf die Bühne – samt deren Comics. Unter dem Label Kontaktcenter sollen ab heute drei- bis viermal im Jahr Künstler im B-Movie auftreten. "Während die Bilder im Kino projiziert werden, sprechen eine oder mehrere Personen den Text, manchmal kann es auch performativ werden", sagt Sascha Hommer. Ziel des Ganzen ist, dass Zeichner ihrem Publikum begegnen – und auch ihren Kollegen. Hamburg hat, auch dank der renommierten HAW, eine recht lebendige Comicszene; viele der Künstler sind, so Hommer, "fleißige, auf Understatement bedachte Leute". Und Zeichnen sei sowieso eine einsame Sache. "Man sitzt die meiste Zeit hoch konzentriert allein am Schreibtisch. Da kann man schon vereinsamen und Psychosen entwickeln", witzelt Hommer und lacht. Er sei "schon total gespannt und auch aufgeregt", sagt Moritz Wienert, einer der Künstler, die heute auftreten. "Es ist das erste Mal, dass ich direkt Reaktionen auf meine Arbeit bekomme."Er hat sein Werk für den Auftritt mit Sounds und kleinen Animationen ergänzt. Was er sich erhofft? "Das die Leute lachen und sich einfach freuen." Wir drücken die Daumen.

11vertiefung - Die EM-Kolumne von Johan Dehoust

Kriegen die Spieler das richtige Essen? Würde Özil sich mit seinen Ecken in der C-Jugend des VfL Neustadt durchsetzen? Schon befremdlich, über was vor dem Spiel heute gegen die nordirische Auswahl so alles diskutiert wird. Nachdenkenswert erscheint mir einzig die Frage, ob es hierzulande zu wenige gute Dribbler gibt - allein schon, weil sich zu ihr der Bundestrainer (Ja!) und Horst Hrubesch (Nein!) positioniert haben. Ich widerspreche dem Ex-HSV-Stürmer: Mir fällt kein deutscher Fußballprofi ein, der wie Frankreichs Dimitri Payet ins Eins-gegen-Eins-Duell rast. In diese Richtung ein wenig veranlagt sind allenfalls Leroy Sanè und der von Löw ausgemusterte Karim Bellarabi. Ein Problem? Noch nicht bei dieser EM. Nicht, solange Jérôme Boateng so verteidigt und das Offensivspiel eröffnet wie bislang. Danach sollte man aber überlegen, wie dieser Mangel zu beheben ist.

Mittagstisch

Mit Liebe zum Detail Fünf rote Steinstufen von der Brandstwiete hinab in das Souterrain, schon steht man im Kornhauskeller. Anders, als man es vielleicht erwarten würde, findet sich hier nicht eine alte deutsche Kneipe, sondern ein Restaurant syrischer Betreiber, die leichte mediterrane Küche anbieten. Das empfohlene knusprig gegrillte Fischfilet auf Tomatensoße mit noch bissfestem Gemüse und Couscous (8,30 Euro) überzeugt. Zur Auswahl stehen auch gemischte syrische Mazza (7,40 Euro) oder Falafel mit Sesamsauce, Harissa und gemischtem Salat (7,30 Euro) oder auch Tomatensuppe mit Pestosahne (4,90 Euro). Das elegante, leichte Interieur, helle Holzmöbel zu grauem Steinfußboden, die Schwarz-Weiß-Fotografien an den Wänden und ein beleuchtetes Mosaik aus bunten Gläsern zeigen: Hier hat jemand Liebe zum Detail. Der Mittagstisch ist derweil die einzige Mahlzeit dort. Um 15 Uhr schließt das Restaurant seine Türen und öffnet erst am kommenden Tag wieder. Altstadt, Brandstwiete 50, Mo. bis Fr. 11.30–15 Uhr Elisabeth Knoblauch





Was geht

Gaming: PietSmiet sind fünf Männer, die gern spielen – und denen Tausende dabei zuschauen, auf Youtube zum Beispiel. Jetzt haben sie ihre PCs und Konsolen eingepackt, touren durch Deutschland und machen das Ganze live. Sporthalle, Krochmannstraße 55, 19 Uhr

Vortrag: German Open? "Umgang mit Fremdheit und Vertrauen – bei sich und bei anderen" über das (Un-)Bekannte, Toleranz und Sensibilität. Universität Hamburg (Hörsaal A), Edmund-Siemers-Allee, 18–20 Uhr

Sport: Verschiedene Orte der Stadt werden am "Go Skateboarding Day" für einen Tag skatebar gemacht. Mehr Infos gibt es hier Start 15 Uhr City-Hof-Passage

Workshop: Ausgezeichnet: Angeleitet von Architekt Stephen Perry, entstehen bei "The Urbansketcher" Stadtskizzen. Treffpunkt: Großneumarkt, auf dem Platz vor der Eisdiele, 18.45–20.45 Uhr

Was bleibt

Theater: Noch bis zum 3. Juli kommen Theater aus ganz Deutschland zu den Privattheatertagen nach Hamburg und zeigen ihre besten Inszenierungen: vom Jungen Theater Bonn über das Theater am Bauturm Köln bis hin zum Wolfgang Borchert Theater Münster. Das ganze Programm und die ausgewählten Spielstätten finden Sie hier

Schnack

Ich bin deutlich übergewichtig. Im Bus setzen sich zwei weitere Damen mit mehr Pfunden auf den Rippen zu mir. Sagt die eine, als sie sich in den Sitz drückt: "Puh, das sind ja Sitze für Magersüchtige!" So viel zu Eigen- und Fremdwahrnehmung. Gehört von H. W.





Meine Stadt





"Stone Age Junior" ist "Kinderspiel des Jahres 2016". Die Macher des Steinzeitabenteuers erhielten am Montag in Hamburg die zum 16. Mal vergebene Auszeichnung. Verliehen wird der Preis von demselben Verein, der seit 1978 das "Spiel des Jahres" wählt. Für die Wahl hatten die Juroren Neuerscheinungen unter die Lupe genommen und mit Kindern in Familien, Kindertagesstätten, Schulen gnadenlos durchgespielt. "Stone Age Junior" habe den Reiz des gleichnamigen, 2008 erschienenen Familienspiels in ein altersgerechtes Steinzeitabenteuer übertragen, es sei "ein forderndes Taktikspiel für planvolle Sammler ab fünf Jahren", lobten sie. "Sammeln, planen, bauen. Rohstoffmanagement, der clevere Einsatz von Figuren auf Aktionsfeldern und Aufbaustrategie – das sind normalerweise gar keine Themen für Kinderspiele." Es hätte auch anders ausgehen können. Ebenfalls nominiert war neben "Mmm!" das Spiel "Leo muss zum Friseur".

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle

