Nachdem er endlich über den Grenzzaun in die Türkei geklettert war, hat Harry S. erst einmal zwei Tage geschlafen. Wie ein gehetztes Tier sei er stundenlang quer durch Syrien marschiert, ohne zu wissen, ob er überhaupt auf dem richtigen Weg sei oder sich immer weiter von der Grenze entferne. Immer wieder habe er sich verstecken müssen. Bei jeder Begegnung diese Angst, sich den falschen Leuten anzuvertrauen. "Wenn Du in den nächsten 48 Stunden nichts von mir hörst, sage meiner Familie bitte, dass ich alles bereue", habe er seiner Frau noch gemailt, ehe er sich auf die Flucht aus dem "Islamischen Staat" begeben habe. Ende Juli 2015 erreichte er die Türkei. Wenige Tage später kam er zurück nach Deutschland.

Fast ein Jahr später sitzt Harry S. in Handschellen und weißem Hemd auf der hölzernen Bank im Saal 237 des Hamburgischen Oberlandesgerichtes. Er spricht offen über das, was hinter ihm liegt. "Ich möchte aussagen", sagt er, als der Bundesanwalt die Vorwürfe verlesen hat, die gegen ihn erhoben werden. Er ist als Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat in Großsyrien" (ISIG) angeklagt. Außerdem soll er gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz verstoßen haben.

"Ist die Anklage richtig?" fragt Harry S. der Vorsitzende Richter. Die Antwort: "Ja." Saal 237, das ist der Staatsschutzsaal, in dem in Hamburg alle Terrorprozesse verhandelt werden. Schon der 11. September-Attentäter Mounir al-Motassadeq wurde hier verurteilt.



Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Zuschauer werden nur über einen Seiteneingang ins Gerichtsgebäude gelassen, sie müssen den Prozess hinter einer Trennscheibe verfolgen, die Taschen in einem Vorraum sicher in Spinden verstaut. Und doch könnten der Terror und die Gefahr, die Harry S. beschreibt, einem kaum ferner vorkommen. Das liegt zum einen an dem sterilen Raum, in dem der 27-Jährige spricht: Die Zuschauerränge sind fast leer, nur Journalisten interessieren sich für den Mann, der einmal eine Bedrohung der inneren Sicherheit gewesen sein soll. Vor allem hat es aber mit der Art zu tun, wie Harry S. seine Geschichte erzählt. Eine Teilnahmslosigkeit, die die grausamen Details fast surreal erscheinen lässt. Wenn er seine Erschütterung über all die Leichen ausdrücken will, die er gesehen hat, sagt er Sätze wie: "Meine Emotionen waren sehr negativ."



Eine Ideologie, der er sein Leben verschrieb

Deutschlandweit hat es schon einige wenige Prozesse gegen Syrien-Rückkehrer gegeben, in Düsseldorf und Frankfurt am Main etwa, in Hamburg und in Norddeutschland aber noch nie. Harry S. stammt aus Bremen. Dorthin ist er auch zurückgereist, als er vorigen Sommer zurück nach Deutschland floh und am Flughafen festgenommen wurde. Der Prozess wird ihm aber nun in Hamburg gemacht, weil hier der gemeinsame Staatsschutzsenat der Länder Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sitzt. Es bestehen Staatsverträge, dass hier Terrorprozesse verhandelt werden.

Im April 2015 ist Harry S. über die Türkei und die Balkanroute nach Syrien gereist, um in einer Spezialeinheit des IS zu kämpfen. Er ist dort in einem Ausbildungscamp gelandet, in dem er schießen lernte und Ideologieunterricht nahm. Er posierte für ein Video, mit dem der IS neue Kämpfer für den Dschihad anwerben wollte. Er erlebte Hinrichtungen mit, musste mit ansehen, wie andere Kämpfer des IS ausgepeitscht wurden, weil sie das harte Training nicht durchhielten. Über all das spricht Harry S. vor Gericht, er beschönigt nichts.

In seiner Geschichte gerät das Leben im sogenannten "Islamischen Staat", das er sich aus der Ferne so romantisch ausgemalt hatte, zu einer Tyrannei aus militärischem Drill, Skrupellosigkeit und Menschenverachtung. Harry S., Sohn einer ghanaischen Mutter, wurde in Bremen geboren und besuchte einen katholischen Kindergarten und eine katholische Schule. Mit 20 Jahren konvertierte er zum Islam. Erst war es für ihn nur die Religion, für die er sich entschied. Irgendwann war es die Ideologie, der er sein Leben verschrieb.