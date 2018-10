Mark Spörrle © Vera Tammen

der Bunker auf St. Pauli wird grün, aber so richtig zufrieden ist keiner, Justizsenator Till Steffen verspricht uns keine Kommunikationspannen mehr in Santa Fu, die Cyclassics sind gerettet, das erleichterte Sonntagsfahrverbot für Lkw in Schleswig-Holstein wird allen Ausflüglern künftig helle Freude bereiten.Ach so, und wir haben per Crowdsourcing 23 Vorschläge für die Stadtteilschule gesammelt, und auf St. Pauli wurde das "Bar Remo Restaurant" umbenannt und heißt nun: "Zum goldenen Torwart-Handschuh". Heute Abend findet ein in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtiges Fußballspiel statt.

Man sollte trotzdem die Augen offen halten, wenn es während des Spiels klingelt und ein Mitarbeiter von Hamburg Wasser vor der Tür steht und behauptet, er müsse nur schnell Ihre Wasserqualität checken oder den Zähler ablesen und Sie sollten einfach ruhig weiterschauen. Zeigen Sie ihm die Rote Karte (die beigefarbene, die Hamburg Wasser Ihnen geschickt hat, damit Sie gefälligst selbst ablesen). Die Polizei warnt davor, dass gerade wieder Diebe mit dieser Masche unterwegs sind. Es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass der Heizungsmonteur klingelt, um bei Ihnen kostenlos die Heizkörper zu justieren und "nur um bisschen mehr Platz zu haben und wegen der magnetischen Schwingungen" schnell Ihren Laptop, den Fotoapparat und die Lautsprecher beiseiteräumen muss. Rufen Sie dann besser die Polizei. Aber überzeugen Sie sich vorher davon, dass wenigstens die echt ist.

Bunker wird grün, Zank geht weiter

Der Bezirk Hamburg-Mitte hat Ja gesagt: Der Bunker auf St. Pauli soll höher, größer und grüner werden. Mit 31:14 setzten sich die Befürworter in der Bezirksversammlung durch. Der rot-grüne Mehrheitsblock bekam also noch zwei Stimmen aus der Opposition geschenkt. Wie schön. Aber hat der Zank um den Affenfelsen damit endlich ein Ende? Mitnichten – jetzt geht’s erst richtig rund. Denn die Bezirkspolitiker provozieren mit ihrem Ja nicht nur die kritische Nachbarschaft und den Protest gegen kommerzielle Großprojekte im grünen Mäntelein. Auch der Investor muss schlucken. Denn nun wird nämlich doch nix aus den 99 Jahren Erbpacht zum Nulltarif, die die Finanz- und Kulturbehörde zuvorkommend in Aussicht gestellt hatten. Zudem soll der Investor auf zwei von fünf geplanten Stockwerken verzichten – und damit wohl auch auf Einnahmen. Es soll weniger Veranstaltungen und mehr Parkplätze geben. Lohnt sich das Ganze dann noch? Hoffentlich nicht, sagen die Gegner und reiben sich die Hände. Hoffentlich doch, sagen die Anhänger des privaten Städtebaus und reiben ihre Daumen- und Fingerkuppen. Abwarten, sagt der Bezirk. Die Baugenehmigung ist noch lange nicht durch. Wer weiß, wie oft wir noch über diesen Bunker reden.

Das Schweigen Ties Rabes

In der vergangenen Woche hatte Schulsenator Ties Rabe (SPD) in der Bürgerschaft noch gesagt, Ideen seien willkommen – doch nun will er sich lieber nicht zu unseren konkreten Vorschlägen äußern. Vor zwei Wochen haben 51 der 59 Leiter der Hamburger Stadtteilschulen öffentlich um Hilfe gerufen. "Unser Schulsystem droht zu scheitern", sagten sie im Interview mit der ZEIT:Hamburg. Die Befürchtung: Ihre Schule könnte zur Restschule werden. Ein deutlicher Appell. Dennoch blieb die Reaktion der Schulpolitik verhalten. Warum, analysieren wir in der neuen Printausgabe der ZEIT:Hamburg. Und im Netz stellen wir heute gleichzeitig die Ergebnisse unseres kleinen Crowdsourcing-Experiments vor: "Wie kann man mehr Eltern davon überzeugen, ihre Kinder statt aufs Gymnasium auf die Stadtteilschule zu schicken?", hatten wir unsere Leser gefragt. Eltern, Lehrer und Politiker haben 170 Ideen eingebracht, wir haben intensiv darüber diskutiert und etwa 1500 Facebook-Kommentare später 23 Vorschläge zusammengetragen. Zum Glück reagierten nicht alle wie der Schulsenator: Bis auf die SPD haben sich alle Schulexperten der Bürgerschaft beteiligt, außerdem haben wir Fachleute, unter anderem von der Gewerkschaft GEW und dem Deutschen Lehrerverband, um ihre Einschätzung zu jedem einzelnen der Kommentare gebeten. Ab Donnerstagmittag werden die Ergebnisse hier zu finden sein.



Keine Kommunikationspannen mehr in Santa Fu

Vor einem knappen Monat kam der verurteilte Sexualstraftäter Thomas B. vorübergehend aus der Sicherungsverwahrung frei, obwohl er weiterhin als gefährlich galt. Der Grund: Die JVA Fuhlsbüttel hatte sich nicht hinreichend um die passende Therapie für den Mann bemüht. Nun verspricht Justizsenator Till Steffen (Grüne) neue Strukturen in der JVA – und erklärt uns, warum das hilft.

Elbvertiefung: Sie planen eine "eigene Vollzugsleitung" für Sicherungsverwahrte in der JVA Fuhlsbüttel. Wie soll die gewährleisten, dass künftig für alle passende Therapieplätze zur Verfügung stehen?



Till Steffen: Die eigene Vollzugsleitung bewirkt einen gesonderten Blick auf das Thema Sicherungsverwahrung. Hier gelten andere Anforderungen als im Umgang mit Strafgefangenen, und das soll die getrennte Struktur auch widerspiegeln. Um genügend passende Therapieplätze zu gewährleisten, haben wir eine weitere Kooperation mit dem Asklepios Klinikum Nord vereinbart. Das Klinikum stellt dabei eigene Therapeuten zur Verfügung. Es ist dadurch auch möglich, dass Therapien in den Räumen des Krankenhauses durchgeführt werden, wenn das nicht innerhalb der Haftanstalt geht. In einer Klinik kann ein Sicherungsverwahrter gut überwacht werden.



EV: Können Sie damit wirklich ausschließen, dass sich ein Fall wie der des Sexualstraftäters Thomas B. wiederholt?



Steffen: Wir können ausschließen, dass auf derartige Schwierigkeiten in Zukunft nicht angemessen reagiert wird. Wir erweitern jetzt unsere Möglichkeiten ganz erheblich. Das Problem, das neulich entstanden ist, lag aber im Wesentlichen darin, dass in einer schwierigen Situation nicht ausreichend kommuniziert wurde.

EV: Welche juristischen Mittel hat die JVA denn überhaupt, wenn sie dennoch keinen passenden Therapieplatz findet? Kann sie dann einen Menschen einfach weiterhin festhalten?

Steffen: Das Grundprinzip des Gesetzes lautet: Die Sicherungsverwahrung kann weiter aufrechterhalten werden, wenn die Vollzugsanstalt alles getan hat, um eine Therapie zu ermöglichen. Aber es muss garantiert sein, dass ein Gericht darüber entscheidet. Im Fall Thomas B. hat das Gericht nicht in der Sache entschieden, sondern auf formale Versäumnisse reagiert: Die JVA hat sich nicht ausreichend bemüht, deshalb muss der Mann freigelassen werden, obwohl er gefährlich ist. Das können wir jetzt verhindern,weil wir Engpässe besser kommunizieren. Denn es gibt Lösungswege: Wenn es für eine Haftanstalt nicht möglich ist, eine passende Therapie anzubieten, oder sich ein Sicherungsverwahrter allen Bemühungen zum Trotz sperrt, muss eine Entscheidung des Gerichts herbeigeführt werden, wie weiter zu verfahren ist.



Die Cyclassics leben

Der Rubel rollt – und mit ihm rollen am 21. August wieder Zigtausende Rennradreifen über den Hamburger Asphalt. Die Cyclassics sind gerettet. Nach Vattenfall übernimmt die Augenlaser-Klinik EuroEyes und wird damit Namensgeber und Hauptsponsor des einzigen deutschen Worldtour-Radrennens. Hamburg atmet auf – nicht nur ob der Ehrenrettung, nun doch nicht zur Couch-Potato-Hochburg zu avancieren, nach der Olympia-Schlappe, der HSV-Handballer-Pleite und dem Abschmelzen der Hamburg Freezers. Es ist auch der Triumph des muskelbetriebenen Zweiradsports als Event an sich. Denn was wäre noch übrig von der hansestädtischen Volksfestkultur, wenn die Straßen der City zur Verzweiflung aller Unwissenden sommers nur noch für Hafengeburtstag, Schlagermove, Cruise Days oder gar die lärmenden und Feinstaub produzierenden Harley Days abgesperrt würden? Wie könnte Touristen glaubhaft vermittelt werden, dass ein anderes Hamburg existiert? Zugegeben – auch die Cyclassics haben keinen ideellen Sieg errungen. Nicht guter Wille, Muskelkraft und der Biss in den Lenker auf den letzten Kilometern hält sie am Leben, sondern schnöder Mammon. Ganz anderer Fall: Critical Mass. Einmal im Monat trainiert – demonstriert, sorry – der aufmüpfige RadlerInnenmob für die Zukunft der Stadt. Ohne Sponsor, ohne Straßensperren. So geht es auch.



Fährst du noch, oder staust du schon?

Nach dem Strandwochenende an der Ostsee auf der Autobahn wahnsinnig werden geht ab jetzt leichter als bisher. Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat dafür Sorge getragen, "im Schulterschluss mit der Logistikwirtschaft", wie das Verkehrsministerium in Kiel jubelt. Bisher war es mit dem Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ja immer so kompliziert. Nun drückt das Land aber gern ein Auge zu. Es soll eben nicht mehr so bürokratisch zugehen! Ist das nicht toll? Also: Sonntagsfahrverbote für Lkw bleiben zwar bestehen, aber es soll in Schleswig-Holstein leichter werden, Ausnahmegenehmigungen zu erhalten Außerdem: Brummis, die am Samstagabend oder am Sonntag mit einer Fähre eintreffen, dürfen künftig sofort weiterfahren, wenn ihre Ladung kurzfristig am Zielort benötigt wird. Und wird sie das nicht immer… ??? Sollten Sie also demnächst Zeuge des blühenden Frachtverkehrs zwischen Travemünde und Hamburg werden, womöglich mit quengelnden Kindern auf der Rückbank, Sonnenstich und Mordshunger – genießen Sie einfach die Ruhe des Staus. Und malen Sie sich aus, wie es um Sie bestellt wäre, wenn Sie montags um sieben Uhr früh in Hamburg keine frischen Stachelbeeren oder Gabelstapler kaufen könnten.



Metzelder vs. Remo 1:0

"Debiti di gioco sono debiti d’onore" – So oder ähnlich mag Remo, Restaurant-Padrone auf St. Pauli, geseufzt haben, als er ein gigantisches Fußballtor vor seinem Laden installierte und diesen gleich noch umbenannte: Aus "Bar Remo Restaurant" wurde "Zum goldenen Torwart-Handschuh". Wettschulden sind Ehrenschulden, und Remo ist Sportsmann, sonst wäre es ja gar nicht so weit gekommen mit Christoph Metzelder und dieser dummen Wette. Ex-Nationalspieler Metzelder, Opfer des WM-Halbfinales 2006, ist heute Hamburger und Stammgast bei Remo – klar, dass das EM-Viertelfinale da Konsequenzen hatte. Bei einem Sieg der Azzurri hätte Metzelder kellnern müssen. Bei einem Sieg der "Mannschaft" – nun ja, man sieht’s. Auf Facebook wird Remo nun liebevoll verspottet ("Keine Pizza Endstazione im Programm?"). Doch er nimmt’s sportlich. Ja, sagt er leicht zerknirscht am Telefon, das Tor mit dem überlebensgroßen Manuel-Neuer-Bild müsse bleiben, bis Deutschland aus dem Turnier fliegt. Trotzdem will Remo nicht für Frankreich jubeln. "Ich hoffe, dass Deutschland gewinnt", beteuert er. "Es ist einfach die beste Truppe." Da würde Metzelder wohl einschlagen.

11vertiefung - Die EM-Kolumne von Johan Dehoust

Die Portugiesen, Donnerlüttchen. Habe eine Weile gebraucht, um zu realisieren, dass sie jetzt wirklich im Finale stehen. Dank einer ausgefuchsten Defensive! In OP-Kittel-grünen Trikots! Genau genommen habe ich eine Stunde nach Abpfiff die Emotionen gespürt, die ein 2:0-Erfolg im Halbfinale verdient. Mich hat es gestern in ein Lokal weit draußen im Hamburger Osten verschlagen. Mit Freunden saß ich vor einer Leinwand, um uns herum interessierte sich aber niemand für das Spiel gegen die Waliser. Der Ton: abgedreht. Am Nachbartisch kaute ein Herr so regungslos an seinem Sauerfleisch, als beackerten sich vor uns Sandhausen und Fürth. In der 80. Minute kam der Kellner zum Abkassieren. Erst als wir fast wieder in der Innenstadt waren, trafen wir auf der B5 auf einen Autokorso. Ich hupte mit und hoffte, dass es ein Vorgeschmack auf das sein würde, was heute Abend in der ganzen Stadt los sein wird. Nicht möglich bei all den Verletzen und Gesperrten? Ich denke schon. Genauso wie ich überzeugt bin, dass Thomas Müller gegen die Franzosen sein erstes Tor bei dieser EM erzielt. Sehen Sie anders, liebe Mittipper? In Ordnung, klicken Sie bei der Bonusfrage zum zweiten Halbfinalspiel doch auf "Nein".

Mittagstisch

Österreichische Schmankerln Dunkelgrüne Wandtapete mit Ornamentik, klassisches dunkles Kaffeehausmobiliar, goldene Verzierungen und ein Kronleuchter kombinieren sich im Klein und Kaiserlich zu einem prächtigen Ensemble. Von der Wand wachen Franzl und Sissi über das Geschehen – und kreuzten bei einem Blick aus dem Fenster hinter dem Vasco-da-Gama-Platz nicht die Containerschiffe, man wähnte sich mitten in Wien. Auf der wöchentlich wechselnden Mittagstischkarte stehen Flammkuchen Bruschetta (für 7,50 Euro), Eierschwammerlsuppe (also Pfifferlingssuppe) mit Hähnchenspieß (6,90 Euro) und Putenroulade auf Erbsenstampf (8,90 Euro). Das Fleisch hat keine lange Reise hinter sich – es kommt von der Schlachterei Wagner, die einen eigenen Bio-Viehzuchthof in Schleswig-Holstein betreibt. Die aus der Nähe von Linz stammende Wirtin Rosemarie Motsch hat mit dem K.u.K-Kaffeehaus österreichische Leckereien in die HafenCity gebracht. Nach dem vorzüglichen Essen kann man den fröhlichen Stimmen der internationalen Gäste lauschen und den Nachmittag mit Kaffeespezialitäten, süßen Mehlspeisen mit Schlagobers oder hausgemachtem Kuchen einläuten. HafenCity , Am Kaiserkai 26; täglich geöffnet 10–18 Uhr; Mittagstisch Mo–Fr 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch





Was geht

Jahresausstellung: Die Studierenden der HFBK zeigen ihre Werke – Gemälde und Plastiken, Filme, Installationen, Fotografien, Design und Bühnenräume sind zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 10. Juli. HFBK, Lerchenfeld 2 / Wartenau 15, 19 Uhr

Nachtshopping: Unter dem märchenhaften Motto "Kleine Läden in der Nacht" haben 50 inhabergeführte Kultgeschäfte und Kleinodienhöker heute bis 22 Uhr geöffnet. Die Adressen sind zu finden unter kleinelaedenindernacht.de . Im ganzen Stadtgebiet, bis 22 Uhr



Vortrag: Wirkt nach und nach: "Quergedacht: Unternehmen, Verantwortung, Handeln" über eine Firmenkultur, die auf Dauer setzt. Haus der Philanthropie, Bramfelder Straße 70, 18.30–20 Uhr

Schnack

In der Mittagspause, eine Kollegin erzählt: Beim Deutschlandspiel gegen Nordirland habe sie beim Abendbrot mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn ausnahmsweise den Fernseher angeschaltet. Er sieht das erste Mal ein Fußballspiel. Der Kleine schaut fasziniert auf den Bildschirm und sagt: "Oh, großer Ball, viele Kinder!" Gehört von M.v.D.





Meine Stadt





