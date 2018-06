Es gab mal Zeiten, in denen Sex etwas eher Intimes, also recht Privates war. Gewiss, Ende der Achtziger wurde in der Großen Freiheit öffentlich für all jene live gebumst, die sich dabei ein Bier 25 Mark kosten ließen. Ansonsten aber musste man für den Geschlechtsverkehr anderer ins Pornokino gehen oder noch schlimmer: ins Schlafzimmer der Eltern. Beides eklig.



Umso verstörender war da ein Augenblick, der mir bis heute im Gedächtnis steckt wie mein erster Kuss (Nicole) oder Vollrausch (DDR) und sich anfühlte, als hätte sich beides zeitgleich ereignet: Obwohl das Bier hier nur ein Fünftel dessen kostete, was man im Salambo zahlen musste, und keine Leinwand in Sicht war, wurde im Jablonsky direkt vor meinen Augen kopuliert.

Kopuliert!

Eingeweihte, also Menschen, die noch Anstellungen auf Lebenszeit haben und Führerscheine aus Papier, werden jetzt beiläufig mit den Achseln zucken. Sichtbarer Sex war an diesem Ort in etwa so außergewöhnlich wie zu viel Alkohol im Kopf und zu viel Konfetti im Glas. Für Spätgeborene muss daher kurz mal erwähnt werden, dass nahezu alles, was andernorts damals absonderlich wirkte, in der legendären Bar am Eppendorfer Marktplatz zum guten Ton gehörte.







Und dafür gab es drei gute Gründe: den Standort, der damals noch immer die subkulturelle Herzkammer der Kaufmannsstadt war; dazu das Publikum, dem dieser Standort als selbst erfüllende Prophezeiung sekundenschnell aller Manieren beraubte; und natürlich Abi, der Wirt, mehr ein Potentat mit Theke. Abi nämlich hat den Verwilderungsprozess im zusehends gut situierten Umfeld nach Kräften befördert.

Die Preise waren gesalzen

Eppendorf vor einem Vierteljahrhundert – kurz vorm Erwachen des heruntergekommenen Kiezes – war das Schwabing Hamburgs, nur ohne Arroganz oder Glamour, und Abi sein Charles Schumann, nur ohne Haare oder Nachnamen. 1977 als Rock-'n'-Roll-Kneipe eröffnet, hat der gebürtige Ägypter den Eckladen im Schanzenviertel der Achtziger drei Jahre später übernommen und mit robusten Mitteln zur Institution einer ausgehungerten Partykultur für alle, wirklich alle jenseits der 25 gemacht. Mit Panoramablick auf Hamburgs älteste Kirche zur Linken und eine Friedenseiche zur Rechten gab es hier keine Regeln außer der, möglichst zahlungswillig steil zu gehen, so gut es mit mindestens 50 Besuchern auf 32 Quadratmetern eben ging. Und es ging.

Die Preise waren gesalzen, Longdrinks zehn Mark, Bier die Hälfte. Eine prompte Lieferung erfolgte aber dafür unter besagtem Konfetti, das Abi regelmäßig säckeweise von einem Trillerpfeifenpfiff begleitet durch den Raum schmiss. Zumindest sofern er nicht gerade Erdnüsse in den Raum warf, die vermischt mit Flüssigkeiten jeder verfügbaren Art zügig eine knöcheltiefe Pampe erzeugten, durch die jeder Gang zum Klo Stunden dauerte. Und war man dort angekommen, musste man gern mal auf Beendigung jenes Aktes warten, den längst nicht alle wie eingangs erwähnt vor Zuschauern vollführen wollten.



Den Soundtrack dazu lieferte Abi persönlich: das Beste der Fünfziger, Sechziger, Siebziger oder das, was der Besitzer von Deutschlands angeblich größter Schallplattensammlung davon auf Musikkassetten kompilierte, die von Luftfeuchtigkeit und Rauch zermürbt auf maximaler Lautstärke leierten (obendrüber wohnte Abi selbst). Es war ein Inferno.

Ich selbst habe das Jablonsky zwei Jahre aus nächster Nähe erlebt. Nie als Gast, das ist mir nicht unwichtig, sondern als Bedienung. So wurde ich Zeuge einer lokalen Subkultur, die hier zwischen der sterbenden Krautrock-Boheme des nahen Onkel Pö's und einer virilen Baghwan-Disco gegenüber letztmalig zuckte. Von zeitgenössischen Stars wie Al Jarreau, Helen Schneider oder Joe Cocker, die mit Abi ganz dicke gewesen sein sollen, habe ich zwar keinen je gesehen.