alle Jahre wieder erhöht der HVV seine Preise, so auch zum Januar 2017, wie der Verkehrsverbund gestern bekannt gab. Und natürlich kam da Kritik aus der Opposition, genauer von der CDU, der FDP und den Linken. Beides nicht neu, sondern so erwartbar wie die Tatsache, dass die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen. Aber so weit ist es ja noch nicht. Oder doch? In einigen Teilen der Stadt sollen schon Laubbläser im Einsatz sein. "Dafür sind vor allem Flugsamen der Linde verantwortlich, die auf den Straßen liegen", erklärte Reinhard Fiedler von der Stadtreinigung. Zudem werfe die Kastanie schon vereinzelt ihr Laub ab. "Das ist zu dieser Jahreszeit ganz normal und hat nichts mit dem schlechten Wetter zu tun." Na dann sind wir mal beruhigt.

Kein Raum für Straßenkinder?

Seit 23 Jahren ist das Bieberhaus am Hamburger Hauptbahnhof die Anlaufstelle für Straßenkinder, 400 bis 500 Jugendliche kommen jährlich ins KIDS. Die größte Straßenkindereinrichtung Deutschlands wird von der Stadt Hamburg finanziert, Träger ist der Verein Basis und Woge. Nun hat der Vermieter die Räumlichkeiten zum 1. Oktober gekündigt. Wir haben mit Burkhard Czarnitzki, dem Leiter des KIDS, über die Situation gesprochen.

Elbvertiefung: Warum spielt der Standort am Hauptbahnhof für das Projekt eine so wichtige Rolle?

Czarnitzki: Wir sind keine Beratungseinrichtung, sondern eine Anlaufstelle für junge, minderjährige Menschen. Deswegen müssen unsere Räumlichkeiten zentral gelegen sein. Da sind viele, die lange hier herumgeistern, bevor sie einen Schritt hineinwagen, manchmal monatelang, das ist eine spezielle Zielgruppe. Wir erreichen sie auch über Facebook und WhatsApp, aber das Kerngeschäft ist hier. Jede Veränderung bedeutet da eine zusätzliche Aufregung.

EV: Die Kündigung kam nicht überraschend, schließlich soll das Bieberhaus saniert werden. Sie suchen auch schon seit einem Jahr nach neuen Räumen. Warum ist das so schwierig?

Czarnitzki: Weil die Stadt Hamburg keine Immobilien mehr am Standort hat und wir auf dem freien Markt suchen müssen. In Bahnhofsnähe gibt es aber keine passenden Räumlichkeiten, die auch noch bezahlbar sind. Seit Januar kam nur ein Angebot, sonst nichts.

EV: Und das hat nicht gepasst?

Czarnitzki: Nein, das war ein Loch, es war dem Makler selbst peinlich, das zeigen zu müssen. Außerdem zu weit weg, im Münzviertel und auch noch direkt bei der Drogenberatungsstelle Drob Inn. Wenn wir um 21 Uhr schließen und 14-jährige Mädels da vorbei und durch dunkle Unterführungen gehen müssen, geht das nur mit Begleitschutz. Dort eine Anlaufstelle für junge Menschen zu schaffen wäre bar jeder Vernunft.

EV: Wie geht es jetzt weiter?

Czarnitzki: Die Jugendlichen sind kämpferisch und sagen, wir wollen hierbleiben. Deshalb haben wir auch eine Onlinepetition gestartet, in der wir die Stadt auffordern, uns zu helfen. Auf jeden Fall brauchen wir eine gute Übergangslösung mit Büro, Aufenthaltsraum, Küche, Duschen, damit eine Perspektive da ist. Gerade sind Container im Gespräch. Nach der Sanierung zurück ins Bieberhaus zu kommen bleibt aber das Ziel.

Schönheitskur für Shopping-Orte

Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die schönste Stadt im Land? Hamburger kennen die Antwort natürlich (so viel Lokalpatriotismus darf sein). Und jetzt wird unsere hübsche Hansestadt noch ein bisschen hübscher. Gestern wurden zwei weitere "Business Improvement Districts" vorgestellt. Business was, fragen Sie? Etwas simpler ausgedrückt: Einkaufsstraßen, Plätze, Viertel, in denen sich Einzelhändler zusammenschließen, um die Gegend attraktiver zu machen. Ein paar neue Pflastersteine, ein paar schicke Pflanzen, eine bessere Platzgestaltung, und schon steigt die Stimmung im Quartier – so wie jetzt im Passagenviertel um die Großen Bleichen, wo das Projekt fortgesetzt wird, und in Harburg rund um den historischen Marktplatz. Insgesamt mehr als vier Millionen Euro wollen die Eigentümer an diesen beiden Orten in den kommenden Jahren investieren. Das soll nicht nur die Anwohner und Geschäftsleute glücklich machen, sondern auch Käufer anlocken. Klingt so weit einleuchtend. Constanze von Szombathely von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen kommt sogar regelrecht ins Schwärmen: So erhöhe sich die Attraktivität dieser "wichtigen Identifikationsorte". Insgesamt sind seit 2005 schon 25 solcher Innovationsbereiche in der Stadt entstanden. Gute Chancen also, dass es auch vor Ihrer Haustür einen "Business Improvement District" gibt. Augen auf!

Religiöser Dialog an Schulen soll bleiben

"Religion für alle" lautet die Zauberformel, die man für den Religionsunterricht an Hamburgs Schulen erarbeitet hat: Alle Religionen werden gemeinsam unterrichtet. Seit 2013 gehört dazu auch eine Zusammenarbeit mit muslimischen Verbänden, damit auch junge Muslime in der Schule gleichberechtigt religiöse Bildung erfahren. Und ein bisschen wohl auch, damit sie nicht nach der Schule von dubiosen Predigern abgefangen werden. Ansprechpartner für Hamburg und einige weitere Bundesländer ist dabei der islamische Dachverband Ditib, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Kritiker sorgen sich nun um die Qualität des Unterrichts, denn: Ditib untersteht der türkischen Religionsbehörde – und damit auch Präsident Erdoğan. Was wird da also gelehrt in diesem Unterricht? Die Fragen werden nach Erdoğans Reaktion auf den Putschversuch in der Türkei lauter. Aber Hamburg bleibt dabei, mit den muslimischen Verbänden zu kooperieren. Ein Ende der Zusammenarbeit wäre zum jetzigen Zeitpunkt "nicht zielführend", sagt Senatssprecher Jörg Schmoll. Sollten doch mal Zweifel aufkommen, können sich die Beteiligten einfach auf die Freundschaftsklausel ihres Vertrags beziehen. Die besagt: "Die Vertragsparteien werden in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung einer Bestimmung dieses Vertrages soweit möglich einvernehmlich klären."

Beschwerde-Explosion wegen Fluglärm

Im ersten Halbjahr 2016 gab es 19.206 Beschwerden wegen Fluglärm, das sind doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2015. Allein im Juli hat die Behörde für Umwelt und Energie 5200 Mails, Anrufe, Faxe und Briefe mit Beschwerden über Fluglärm erhalten. Allerdings nicht von lauter verschiedenen Adressaten. "Da schickt einer an einem Wochenende schon mal 500 Mails",sagt Gudrun Pieroh-Joußen, Fluglärmschutzbeauftragte der Behörde. Nach einer Kleinen Anfrage des CDU-Abgeordneten Dennis Thering verwies der Senat ebenfalls auf diese "kleine Anzahl von Beschwerdeführern, die eine hohe Anzahl von Beschwerden einlegt". Man munkelt, dass so mancher schon Hornhaut an den Fingern hat vom ständigen Drücken der Senden-Taste. Ein Grund für vermehrte Beschwerden, so Pieroh-Joußen, könnte das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Bürger sein. Außerdem gebe es vermehrt Verspätungen, durch die auch nach 23 Uhr noch Maschinen starten und landen. Schuld daran sei häufig das Wetter. Dem könnte man ja entkommen, in einem Ferienflieger. Aber das ist nun wieder eine andere Geschichte und hilft den Lärmgeplagten auch nicht weiter.

Mittagstisch

Tortellini im Flutlicht Kaum einen Fuß ins Flutlicht im bunten Reiherstiegviertel gesetzt, da stellt es sich wieder ein, unweigerlich – dieses warme Gefühl im Bauch. Und das, obwohl man die Spezialität des Hauses, die "Wilhelmsburger", noch gar nicht probiert hat. Das Wortspiel ist naheliegend, die Burger sind umso schmackhafter: Egal ob in vegetarischer Ausführung für schlanke 7,90 Euro oder, richtig deftig, mit doppeltem Rinderhack, Chilisoße und Jalapeños für 10,50 Euro. Wer es etwas leichter mag und dennoch satt werden will, wählt den "Flutlichtsalat" mit Blauschimmelkäse, Mandarine und Minze – oder einen knusprigen Flammkuchen auf anatolische Art (8,20 Euro). Ebenso zu empfehlen: die hausgemachten Tortellini (11,50 Euro) mit afghanischer Note (gefüllt mit Porree, dazu Hackfleischsauce, Quark und Koriander). Doch zurück zum guten Bauchgefühl: Neben gutem Essen besticht das Flutlicht vor allen durch seine locker-ungezwungene Atmosphäre. Die immer herzliche Bedienung, das Ensemble aus Teakholztischen, Flohmarktsesseln und Bücherregalwand sorgt für gemütliches Wohnzimmerflair, Silhouetten von Hafenkränen und der legendären Soulkitchen-Halle an den Wänden schaffen Elbinsel-Charakter. Vielfältig und entspannt – wenig überraschend, dass das Flutlicht in Wilhelmsburg längst zur festen Institution geworden ist. Wilhelmsburg, Veringstraße 14, Mittagstisch: Mo–Fr, 11.30–15 Uhr Annika Lasarzik

Was geht

Zirkus: Manege frei in Planten un Blomen! Der Circus Quaiser lädt zum Kindersommer und bringt mit Clowns, Jongleuren, Artisten und Bergziegen Kinderherzen zum Hüpfen.

Wallanlagen, Eingang Millerntor, gegenüber der Minigolfanlage, 11 und 14 Uhr

Party: Urlaubsfeeling ohne Strand und Meer – "Aloha Atmosphere" klingt nach Entspannen, Runterkommen und Feierabend. So geht After Work in Barmbek.

Freundlich+Kompetent, Hamburger Straße 13, ab 17 Uhr

Literatur: Gute Gespräche, kühle Getränke und handverlesene Literatur gibt es bei der "Biergartenlesung" in Bergedorf. Der Berliner Autor André Kubiczek liest aus seinem Roman "Skizze eines Sommers" und erzählt von der Tragik und Schönheit der Jugend.

BeLaMi, Holtenklinker Straße 26, 20.30 Uhr

Schnack

Kollegen sitzen in der Mittagspause auf einer Bank und genießen den Sonnenschein. Ein Mitarbeiter kommt vorbei und sagt: "Kollegen, Sonnenbrand ist kein Arbeitsunfall!" Gehört von Andreas Kapitzke

Meine Stadt

»Ist das Kunst, oder kann das weg?« © Foto: Peter Erler

