© Kathrin Fromm

Guten Morgen,

Hamburg ist die Stadt der hippen Getränke, so scheint es. Die soziale Wasserinitiative "Viva con Agua" sitzt hier ebenso wie die inzwischen etabliert-alternative Fritz-Kola, und vor Kurzem haben die Lemonaid-und-Charitea-Macher den Deutschen Gründerpreis bekommen. Da wundert es nicht, dass auch Sängerin Nena gestern hier ihre eigene Limonade-Linie vorgestellt hat. Vier (nein, nicht 99) Luftballon-bunte, zuckerfreie Sorten mit den schönen Namen Nena N°1, N°2, N°5 und N°6. Warum es Nummer 3 und 4 nicht gibt? Keine Ahnung. Vielleicht haben die einfach nicht geschmeckt. Auf den Flaschen ist natürlich auch das Gesicht der Sängerin zu sehen. Das kennen wir schon vom Barbara-Schöneberger-Magazin, das ja auch an der Elbe produziert wird und auf dem Titel jeder Ausgabe die namensgebende Moderatorin zeigt. Jetzt warten wir auf die Produkte von den prominenten Herren der Stadt. Vielleicht auf eine Haarpflege-Serie mit dem Konterfei von Olaf Scholz oder auf ein Italien-Kochbuch von Bruno Labbadia. Darauf eine Limo.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Geld schützt vor Gefängnis nicht

Jetzt ist das Urteil gefällt: Die Verlobte eines Hamburger Multimillionärs muss die nächsten viereinhalb Jahre wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hinter Gitter. Das ist die Strafe dafür, dass die 34-Jährige auf dem Oktoberfest im vergangenen Jahr einen Lastwagenfahrer lebensgefährlich mit einem Klappmesser verletzt hatte. Notwehr, sagt die Angeklagte. Tötungsvorsatz, urteilt der Richter in München und betont: "Kein Sonderrecht für Prominente." Der Fall, er ist eine Paradegeschichte des Boulevards. Geld spielt in der Geschichte eine Rolle, Rassismus, Blut und das Oktoberfest. Zum Tathergang: Die 34-Jährige war mit Bekannten, unter denen sich auch der Hamburger Ex-Fußballnationalspieler Patrick Owomoyela befand, zu Gast auf der Wies’n. Vor dem exklusiven "Käfer-Zelt" kommt es zum Tumult, weil Owomoyela als "Bimbo" und "Neger" beschimpft wird, auch die 34-Jährige bekommt ihr Fett ab. Sie greift zum Messer und sticht zu, verletzt den schimpfenden Mann schwer. So schwer, dass dieser zwar überlebt, aber seine Milz verliert. Anstatt zu helfen, verlässt die Frau den Tatort, wirft das Messer weg und geht in der Nobeldisco P1 feiern. Damit aber nicht genug: Der Verlobte der Angeklagten soll versucht haben, sowohl einen Zeugen als auch das Opfer mit Geld zu Falschaussagen zu ermutigen – auch gegen den Millionär läuft daher ein Ermittlungsverfahren.

Gurr, gurr, gurr

Läuft Ihnen bei dieser Überschrift ein Schauer über den Rücken? Oder fühlen Sie sich stattdessen an einen romantischen Nachmittag auf dem venezianischen Markusplatz versetzt? Egal, ob Freund oder Feind der Taube, eines ist klar: Die Stadt ist nicht das natürliche Habitat der Vögel. Dennoch leben etwa 20.000 von ihnen auf unseren Straßen, viele von ihnen unter elenden Bedingungen: zu wenig Futter, zu viel Straßenverkehr und nicht selten Tritte von genervten Passanten. Das soll sich ändern. Hoch oben, auf dem Dach der Centrum-Moschee in St. Georg, wird in der kommenden Woche ein Zuhause für gut 200 Tauben eröffnet, die Aufbauarbeiten laufen. Auf einen Schlag – oder besser: mit einem Schlag – soll damit Mensch und Tier geholfen sein, so wollen es der Verein Hamburger Stadttauben und der Tierschutzverein. Denn die Vögel haben dann einen Ort, wo sie sich aufhalten können, Futter finden und ihre Notdurft verrichten können. Und auch die Population kann so reguliert werden, indem die Eier der Vögel durch Gipsattrappen ersetzt werden. Der Taubenschlag in St. Georg ist übrigens der zweite in der Innenstadt, bereits vor zwei Wochen ist am Hauptbahnhof ein erster eröffnet worden. Na dann: Fröhliches Weitergurren!

Hipper Protest

St. Pauli verändert sich, die Schanze auch. Die Viertel sind jung, sie sind hip, ja, in ihnen gibt es Yuppies, Touristen und ganz viele, die das gar nicht gut finden. Diese wiederum werfen die Schaufenster neuer Läden ein, besprühen Hauswände mit Hasstiraden und versuchen zu vertreiben, was ihrer Meinung nach dort nicht hingehört. Jill Bittner zum Beispiel. Die Gastronomin hat in der Bartelsstraße die Räumlichkeiten des ehemaligen Schanzensterns übernommen und das Restaurant Jill eröffnet. Damit ist sie für viele zum Inbegriff des Bösen geworden, ihr Name zum Synonym dessen, was falsch läuft im Viertel, ihr Gesicht zu dem der Gentrifizierung. ZEIT:Hamburg-Redakteur Daniel Haas hat sich die Gastronomin für die neue Ausgabe einmal genau angesehen und anstelle des Bösen eine Hamburger Deern kennengelernt, eine, die sich sozial engagiert, eine Frau, "die man sich als Kriegsgewinnlerin in den Ruinen der neoliberalen Verwüstung vorzustellen hatte und die sich nun als Figur einer sozialdemokratischen Heldengeschichte entpuppt". Wie er zu seiner Einschätzung kommt und warum der Protest vielleicht sogar "als Teil eines hippen Lokalkolorits" zu verstehen ist, beschreibt er in der aktuellen ZEIT:Hamburg.

Im Gespräch mit der Bahn

Manche Hamburger machen’s mit dem Auto, andere per Rad und viele, viele mit der Bahn – sie pendeln zwischen Zuhause und Arbeit. Auf einer der hoch frequentierten Strecken soll es künftig gemütlicher werden, denn die Stadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein planen die S4. Wo aktuell die Regionalbahn unter der Last von täglich rund 30.000 Passagieren ächzt, soll ab 2027 die neue S-Bahn pendeln: zwischen Altona und Bad Oldesloe. Das Planfeststellungsverfahren hat Anfang der Woche begonnen, in diesem können auch Anwohner ein Wörtchen mitreden, beispielsweise bei der Ausgestaltung der Lärmschutzwände. Damit aber nicht genug. Die Deutsche Bahn lädt – wie bereits im vergangenen Jahr – zwischen dem 5. September und dem 10. Oktober zu Bürgersprechstunden ein. Zunächst sind acht Termine in Rahlstedt, Ahrensburg, Bargteheide und Bad Oldesloe geplant. Gemeinsam mit der Projektleitung können Anwohner dann die Pläne und Gutachten zum Bau durchgehen und ihre konkreten Anliegen im kleinen Rahmen anbringen. "Wir wollen uns Zeit für die Bürger nehmen", sagt Maja Weihgold, Pressesprecherin der Bahn. Damit die Treffen möglichst konstruktiv sind, finden diese nur nach Anmeldung statt. Wer Interesse hat, schreibt an s4@deutschebahn.com.

"Hello again!"

Graue Wolken und viel Regen gibt es nicht nur auf der Insel, und was sind schon Fish and Chips, wenn man Matjesbrötchen haben kann? Vieles, was Großbritannien kann, kann Hamburg mindestens ebenso gut. Wie sonst ist es zu erklären, dass immer mehr der Briten unter den Hamburgern auch nach dem Brexit-Referendum lieber bleiben als gehen wollen? Mehr noch, sie wollen den deutschen Pass. Dreimal so viele Briten wie 2015 haben laut Einwohnerzentralamt bislang einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft gestellt. Allein seit dem Votum Ende Juni waren es 120. Nachdem eine knappe Mehrheit der Briten Ja zum Austritt aus der Europäischen Union gesagt hat, sagen offenbar immer mehr Hamburger Briten Tschüss zur Insel und wir sagen: "Hello!"

Mittagstisch

Chansons und hausgemachte Tarte Jahrzehntelang – also, gefühlt jahrzehntelang – wurden in diesem Ladenlokal am Leinpfadkanal solide Wollröcke für die Winterhuder Dame verkauft. Niemand bemerkte, was an dieser Stelle tatsächlich fehlte: ein Café, ein Café français. Kaum eröffnete das Par ici, ließ man sich gern zu jeder Tageszeit nieder am Schnittpunkt von Eppendorf, Winterhude und Harvestehude. Zum Charme des Lokals trägt neben den Chansons von Nino Ferrer in Dauerschleife zweifellos der sonnige Erker bei, der genau zu verfolgen erlaubt, was draußen los ist. Falls nichts los ist, schaut man in die "Paris Match". Weil diese Kolumne "Mittagstisch" heißt, erwähnen wir nur beiläufig, dass man hier vorzüglich frühstücken kann. Mittags sollte man die hausgemachte Tarte des Tages mit kleinem Salat (8,40 Euro, mit einem Glas Wein dazu 11,80 Euro) probieren. Sie hat gleich zwei Vorzüge: Sie ist größer zugeschnitten als anderswo und bietet außerdem eine Fülle, so locker, so fluffig, dass nichts schwer im Magen liegt. Glatt reicht es noch für ein Macaron danach. Sehr zu empfehlen auch die Mortuacienne Pamplemousse, Naturlimonade aus Frankreich. Winterhude, Maria-Louisen-Straße 1, Di bis Sa 9.30 bis 17 Uhr, So 10 bis 17 Uhr Anna von Münchhausen

Was geht

Kindertour: Alles, was die Kleinen schon immer über Schiffe und Co. wissen wollten, erfahren sie auf der Tour "Der Hafen für Kinder". Dabei geht es in den Alten Elbtunnel, auf die Hafenfähre und am Schluss ganz hoch hinaus – auf ein Dach mit Aussicht.

Treffpunkt ist die Fußgängerbrücke vor der U-Bahnstation Landungsbrücken (weitere Infos gibt es hier), 14 Uhr

Offene Bühne: Zum vierten Mal haben Künstler heute Abend die Möglichkeit, sich und ihr Können vor Publikum und Gleichgesinnten zu präsentieren. Der Kulturverein Grete lädt explizit alle Spinner, Durchgeknallten, Abgelehnten und Ausgelachten ein. Moderiert wird von Bernie Hard. Grete, Margaretenstraße 33, 20 Uhr

Kaminkonzert: Keine Lust auf kalte Füße im Freien? Dann ab in die Bar Mathilde. Dort greift heute Abend Singer-Songwriterin Luisa Lua zur Gitarre und bringt einen Hauch 60er und 70er Jahre nach Ottensen. Einen ersten Eindruck ihrer Musik gibt es hier. Mathilde Bar, Kleine Rainstraße 11, 20.15 Uhr

Schnack

Sonntagnachmittag an der Alster. Zwei Teenager auf ihren Fahrrädern mit hocherhobenen Smartphones – eindeutig im Bann von "Pokémon Go". Eine rüstige ältere Dame rennt auf die beiden zu und ruft: "Jungs, ihr müsst mir unbedingt zeigen, wie das geht. Ihr seid doch ganz bestimmt auf der Suche nach diesen Pumuckls." Gehört von Rosie Sabel

Meine Stadt

»Wie in den Tropen ­– zumindest von der Feuchtigkeit her« © Foto: Florian Schleinig

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihre

Kathrin Fromm





PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.