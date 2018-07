© Kathrin Fromm

Guten Morgen,

ich befinde mich in allerbester Gesellschaft, findet zumindest das Team der Elbphilharmonie, das mir gestern eine Mail schrieb. Na, das hört man doch gerne! Dann kam aber leider auch gleich postwendend die schlechte Nachricht. Wie die übergroße Mehrheit der 223.346 Menschen aus aller Welt, die an der Ticketverlosung für die Eröffnungskonzerte am 11. und 12. Januar teilgenommen haben, hatte auch ich kein Losglück. Dann muss ich mir wohl doch einfach eine Karte für eines der anderen Konzerte kaufen, um auch einen Blick in die Elbphilharmonie zu erhaschen, dachte ich mir. Aber da hatten die Mail-Schreiber auch schon einen Ausweg: eine neue Verlosung. Denn wer sich bis zum 15. September für den Newsletter anmeldet, kann eine Konzerthausführung im November gewinnen.

Ab morgen begrüßt Sie an dieser Stelle übrigens wieder Mark Spörrle, dem ich einen guten Start nach dem Urlaub wünsche – und etwas mehr Losglück.

Mietatlas: Am Rand wird’s teurer

Kennen Sie den Quadratmeterpreis in Ihrem Viertel? Eine Überraschung erleben Sie vermutlich in Hammerbrook, Rothenburgsort und Wilhelmsburg, denn dort sind die Mieten innerhalb des vergangenen Jahres mit am stärksten gestiegen. Das zeigt der Mietatlas, den die "Welt am Sonntag" in Zusammenarbeit mit einem Maklerportal veröffentlicht hat. Aus den Datensammlungen von Online-Immobilienportalen wurden die durchschnittlichen Quadratmeterpreise der 104 Stadtteile berechnet und miteinander verglichen. Aber wieso steigen die Mieten gerade in den Randbezirken so stark an? Siegmund Chychla, Geschäftsführer des Mietervereins zu Hamburg, hat eine einfache Erklärung: "Wenn man in Rotherbaum oder Winterhude schon 14 Euro pro Quadratmeter zahlt, ist die Luft nach oben dünn." Deswegen konzentriere sich die Immobilienwirtschaft nun auf die Stadtteile, in denen es noch "Potenzial zur Mieterhöhung" gebe. Eine Preissteigerung von 16 Prozent klingt enorm, sei jedoch nicht ungewöhnlich, erklärt Chychla. Diese Werte seien auf Neubauprojekte zurückzuführen, wie etwa in Lemsahl-Mellingstedt. Aber war da nicht was mit Mietpreisbremse? Doch, aber da gebe es zwei Probleme. Erstens: Für nach Oktober 2014 gebaute Wohnungen gilt diese nicht. Zweitens: Die Mietpreisbremse kennt keine Sanktionen und sei deshalb ein "zahnloser Tiger", so Chychla. Wer übrigens mehr Wohnung fürs gleiche Geld will, der sollte ganz raus aus der Stadt ziehen. Für 25 Prozent des Durchschnittseinkommens gibt es in Hamburg gerade mal 68 Quadratmeter, im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind es 108 Quadratmeter, wie eine Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft ermittelt hat, berichten die Kollegen von ZEIT ONLINE.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Abschiebe-Räume am Flughafen

Seit Anfang des Monats wird am Flughafen gebaut, so berichtet es NDR 90,3. Nein, keine neue Landebahn, sondern eine "Einrichtung für Ausreisegewahrsam" – wie es in schönstem Amtsdeutsch heißt. Ab Herbst sollen dort abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden, bevor sie in ihr Herkunftsland zurückgeflogen werden. "Es geht dabei nur um die Menschen, die sich systematisch immer wieder ihrer Rückführung entzogen haben, um Einzelfälle", sagt Frank Reschreiter, Sprecher der Innenbehörde. Die Maßnahme diene der Sicherstellung der Abschiebung. Aber gleich, ob man es nun Abschiebegewahrsam oder Ausreisegewahrsam nennt – es klingt doch noch ein bisschen nach Gefängnis. In der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken heißt es dazu: "Der Ausreisegewahrsam wird vom Einwohner-Zentralamt betrieben und ist keine Einrichtung der Justizbehörde." 20 Menschen sollen Platz finden, jeder in einem Einzelzimmer mit separatem Raum für WC und Waschbecken. Außerdem soll es vier Gemeinschaftsräume, zwei Raucherräume, ein Spielzimmer, eine Essensausgabe, zwei Duschbereiche und zwei Außenbereiche geben. Ein entscheidender Unterschied zum Gefängnis: Die Aufenthaltsdauer ist auf vier Tage begrenzt.

Leben retten: Lernen von Modellfiguren

Wie man eine Rettungsgasse bildet? Das erklärt das Miniaturwunderland in einem dreiminütigen Stop-Motion-Film mit Modellautos und -menschen. Seit vier Wochen verbreitet sich der Film im Netz und hat inzwischen, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, die 10-Millionen-Marke geknackt. Gerade haben die Macher das Video aktualisiert und in zwölf Sprachen untertitelt. Wir haben mit Frederik Braun, dem Initiator des Videos und Gründer des Miniaturwunderlands, über den Erfolg gesprochen.

Elbvertiefung: Wie kamen Sie auf das Thema Rettungsgasse?

Frederik Braun: Weil ich innerhalb kurzer Zeit zweimal erlebt habe, dass das nicht funktioniert. Ich war nicht weit weg vom Unfall, ein Lkw stand quer, und es dauerte 15 Minuten, bis ein Rettungswagen durchkam. Das war eine Katastrophe. Am nächsten Morgen zurück im Wunderland war der Film im Kopf fertig.

EV: Fast 1000 Stunden Arbeit stecken in dem Stop-Motion-Film. Was war das Schwierigste dabei?

Braun: Vor allem die Figuren zu bewegen war unheimlich schwierig. Auf durchsichtigen Plastikplatten mussten wir sie immer ein bisschen weiterschieben, ohne dass sie umfallen. Deswegen wackeln die Feuerwehrleute zwischendrin auch so. Außerdem haben wir die komplette Autobahn, die man im Film sieht, neu gebaut. Sechs Modellbauer haben anderthalb Wochen lang die Szene gebaut, das Filmen selbst, bei dem uns ein Videoteam half, hat eine Woche gedauert und der Schnitt noch mal eine Woche.

EV: Die Feuerwehrleute im Film finden deutliche Worte: "Mach Platz da, verdammt! Nimm deine Gören von der Autobahn, wir müssen hier durch!" Wer hat sich den Dialog ausgedacht?

Braun: Der Dialog stammt von mir. Ein Mitarbeiter von uns, der bei der freiwilligen Feuerwehr ist, hat mir dabei geholfen. Zuerst hatten wir zwei Versionen, eine harmlosere und die jetzige. Ich wollte unbedingt den deftigen Dialog haben, damit man das Stresslevel der Feuerwehrleute besser versteht und mit ihnen mitfiebert. Am Ende haben sich Till Demtrøder und Marek Erhardt, die den Feuerwehrmännern ihre Stimme leihen, fast darum gestritten, wer wen sprechen darf.

EV: Das Video wurde inzwischen mehr als 10 Millionen Mal angesehen, Verbände, Fahrschulen, Behörden und Medien haben es geteilt. Haben Sie mit einem solchen Erfolg gerechnet?

Braun: Nein, niemals, vor allem wegen der Skepsis im Freundeskreis und im Wunderland. Selbst aus dem Kreativteam fanden viele das Thema nicht relevant. Ich musste mich richtig durchsetzen, obwohl die sonst sehr offen sind für meine verrückten Ideen. Aber ich war mir sicher, dass dieses Video gebraucht wird.

Ein Jahr Kleiderkammer

Vor einem Jahr ging es los. Innerhalb kurzer Zeit versammelten sich im Karoviertel Hunderte von Helfern und in den Messehallen entstand Deutschlands größte Kleiderkammer, um den vielen Flüchtlingen in der Stadt zu helfen und sie mit Klamotten zu versorgen. Bis zu 1000 Freiwillige aus allen Stadtteilen und Altersgruppen haben täglich Kleider sortiert, verpackt und ein Logistiksystem erarbeitet, um die Tüten, Säcke, Koffer und Kisten voller Spenden zu organisieren. Seitdem ist daraus der Verein "Hanseatic Help" entstanden, und die Kleiderkammer ist viermal umgezogen. Heute kümmert sich ein Netzwerk aus rund 100 Helfern in einem 2300 Quadratmeter großen Areal in Altona um die Spenden. Weil die Zahl der Flüchtlinge zurückgegangen ist, aber die Regale noch gut gefüllt sind, werden nun auch andere mit Kleidung versorgt, etwa in Obdachlosenheimen, Frauenhäusern und Hospizen. Was hier nicht gebraucht wird, geht in Kriegsgebiete oder an Flüchtlinge in anderen Ländern. Immer noch eine gute Sache. Weiter so!

Mittagstisch

Ausflug nach Italien Das Restaurant Gallo Nero in Winterhude hat im Frühjahr mit dem Alimentari con Cucina einen Ableger eröffnet, der italienische Feinkost anbietet. Alle Käse- und Wurstspezialitäten aus der Theke kann man verkosten, zudem gibt es eine Karte mit fünf einfachen Gerichten wie Pizzabrot mit Tomatenwürfeln, Büffelmozzarella und Sant’Ilario-Schinken, Tagliatelle mit frischem Gorgonzola, Salat mit Scamorza und Minestrone (ab 7,90 Euro). Die guten Zutaten schmeckt man durchgehend. Das obligatorische Tiramisu, lecker und leicht, und ein Kaffee von Toraldo runden den Ausflug nach Italien ab. Die nette kleine Terrasse vor dem Geschäft und die Plätze vor der Vitrine oder am Fenster werden noch durch das wunderschöne Hinterzimmer überboten, in dem bis zu 20 Personen, umgeben von Regalen mit dekorativ gestapelten Lebensmitteln, stilvoll feiern und tafeln können. Freundliche und kompetente Beratung kommt von Ahmad Albow, der zwar leicht als Italiener durchgehen würde, aber aus Chicago stammt. Winterhude, Poelchaukamp 24, Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr Christiane Paula Behrend





Was geht

Kinder: Bei der Kreativwerkstadt "Mein Stadtteil" machen sich Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit Fotoapparat, Schere, Papier und Stiften ausgerüstet auf die Suche nach ihrem Lieblingsplatz in Horn, um sich anschließend damit künstlerisch auseinanderzusetzen.

Bücherhalle Horn, Am Gojenboom 46 (Horner Freiheit), 10 bis 12 Uhr

Tanz: Es muss ja nicht gleich der sterbende Schwan sein, für den Anfang reichen auch ein paar einfachere Übungen. Ballettneulinge sowie Tanz- und Klassikfreunde können sich im neu startenden Ballettkurs ausprobieren.

Zinnschmelze, Maurienstraße 19, 17 Uhr

Konzert: Mit ihrem Hit "Je veux" schaffte die Sängerin Zaz vor sechs Jahren den internationalen Durchbruch. Auf der Freilichtbühne im Stadtpark verbindet die charmante Französin mit der rauchigen Stimme wieder Jazz mit Chanson- und Popelementen.

Stadtpark, Saarlandstraße 71, 20 Uhr

Schnack

Sonntagnachmittag im Rüschpark auf Finkenwerder. Ein Mann im Elektrorollstuhl ermahnt seinen Hund an der Leine, der sich neugierig an einem Mülleimer festschnuppert: "Fiete! Nu’ komm, es heißt spazieren gehen und nicht spazieren stehen!" Gehört von Neele Eiken





Meine Stadt

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ab morgen dann wieder mit Mark Spörrle.

Ihre

Kathrin Fromm

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.