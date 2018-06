Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

ich bin zurück aus dem Urlaub, und um die Frage von gestern gleich zu beantworten: Nein, liebe Kathrin Fromm, auch ich bin nicht unter den Auserwählten, die per Los ein Ticket für die Eröffnungskonzerte der Elbphilharmonie bekommen haben. Wer weiß, sonst hätte ich gestern vielleicht das Glück gehabt, mit neun anderen Gewinnern auf der Plaza des Konzerttempels zu stehen, alle mit identischen gelben Gummistiefeln an den Füßen, und meine Karten aus der Hand von NDR-Chefdirigent Thomas Hengelbrock entgegenzunehmen.

Warum die gelben Gummistiefel? Ich weiß es nicht. Aber, sagte auch Hengelbrock über die Elbphilharmonie, "dieses Gebäude ist vollkommen einzigartig". Das stimmt. Ich werde also ebenfalls solche gelben Gummistiefel anlegen, wenn ich dort mein erstes Konzert besuche, man weiß ja nie.

Einzigartig ist auch das, was die in Hamburg beheimateten Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gestern an Rios Strand hinlegten: Einen 2:0-Sieg – ausgerechnet gegen die Volleyball-Nation Brasilien. Damit spielen sie in der Nacht zum Donnerstag als erstes deutsches Beach-Frauenteam bei Olympischen Spielen um die Goldmedaille.



Für die deutschen Hockey-Herren, die das letzte Spiel so sensationell noch gedreht hatten, erfüllte sich die Hoffnung auf einen Sieg gegen Argentinien dagegen nicht. Die Ex-Olympiasieger unterlagen im Halbfinale in Rio 2:5 (0:3). Zum ersten Mal seit 12 Jahren verpassten die Deutschen um ihren Hamburger Kapitän Moritz Fürste damit das Finale des olympischen Turniers. Eine Chance bleibt noch: die auf Bronze am Donnerstag.

Was in Hamburg sonst noch so passiert ist?

Bahn macht die Tunnelhaltestellen schick

48 Millionen Euro will die Deutsche Bahn in "die Auffrischung der zehn Tunnelstationen der Hamburger S-Bahn" investieren. Wände, Bahnsteige und Zwischenebenen der unterirdischen Haltestellen von Jungfernstieg bis Landungsbrücken sollen bis 2020 neu gestaltet werden. Los geht es mit der Zwischenebene zur Europapassage in der Station Jungfernstieg. Ob eine derartige Modernisierung eigentlich nötig sei, wo doch gar nichts kaputt ist, wollten wir von der Bahn wissen. Denn auch wir lieben schöne Bauwerke, aber im Netz gibt es viele S-Bahn-Fahrer, die sagen, die gefliesten Wände der Bahnhöfe seien zwar eher kultig als modern, aber in gutem Zustand. Wieso man nicht zuerst das erneuere, was kaputt oder zumindest pflegebedürftig sei: altersschwache Rolltreppen etwa. Oder Aufzüge wie den, so schrieb uns eine Leserin, permanent defekten an der Station Landungsbrücken. Die Antwort der Deutschen Bahn: Mit der Neugestaltung erhielten die Stationen ein modernes Erscheinungsbild; so entstünden helle, freundliche Bereiche mit übersichtlicher Wegeführung. Auf die Frage hin, ob das Geld nicht besser für mehr Personal investiert sei, das für Sicherheit, Orientierung und Sauberkeit sorgen könne, versicherte man uns, an großen und mittleren Bahnhöfen sei "bereits die Präsenz von Sicherheitspersonal erweitert worden" und Verunreinigungen würden "schnellstmöglich entfernt". Schnellstmöglich, das gelte auch für die Reparatur des Fahrstuhls an den Landungsbrücken. Man werde sich den Fall ansehen, versprach die Bahn – und hielt Wort! Nach nur wenigen Stunden erreichte uns eine Mail: "Die Störung konnte behoben werden. Der Aufzug läuft aktuell wieder." Bahnexperten sind sich sicher: Das ist Rekord!

Verfassungsschutz beobachtet Hamburger "Identitäre"

Der Hamburger Verfassungsschutz warnt vor der "Identitären Bewegung Deutschland". Nach Erkenntnissen der Behörde hat sich hier ein Ableger der Gruppierung gebildet, der "eine völkisch-rassistische und damit antidemokratisch geprägte Ideologie" zugrunde liege. Aktivitäten der "Identitären" auf Facebook und in der Stadt zielten vor allem auf eine Diffamierung von Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis ab. "Nach aktueller Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz bestehen Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung", so Verfassungsschutz-Sprecher Marco Haase. Das Landesamt werde die Hamburger Gruppe "ab sofort als rechtsextremistische Bestrebung beobachten". Haase warnte ausdrücklich davor, sich mit den "Identitären" einzulassen. Wie sich die Bewegung mit französischen Wurzeln charakterisiert, wie sie ihre Zielgruppe anspricht und was sie gefährlich macht, haben unlängst die Kollegen von ZEIT ONLINE beleuchtet.

Schützt die "Schönen der Nacht"!

Tierexperten nennen sie gern die "Schönen der Nacht": Fledermäuse, die einzigen Säugetiere, die fliegen können, und um die sich diverse Mythen ranken. Eine Gewissheit ist dagegen seit Langem, dass die 25 Arten – und auch die 14 in Hamburg vorkommenden – bedroht sind. Um über die nachtaktiven Tiere aufzuklären und für ihren Schutz zu sensibilisieren, organisiert der NABU am letzten Augustwochenende wieder eine "Batnight" (Termine für die Führungen hier. Wir sprachen vorab mit Patrick von Schuckmann, Leiter der Hamburger Fachgruppe für Fledermausschutz.

Elbvertiefung: Herr von Schuckmann, Fledermäuse sind zunehmend bedroht. Wodurch?

Von Schuckmann: Früher waren es vor allem Pestizide in der Landwirtschaft und giftige Holzschutzmittel auf Dachböden. Heute sind es immer noch die Pestizide. Aber hinzu kommt die Industrialisierung der Landwirtschaft, die dazu führt, dass Fledermäuse immer weniger Insekten, also Nahrung finden. Außerdem finden sie immer weniger geeignete Lebensräume, wenn Höhlenbäume gefällt werden und im Zuge von energetischen Sanierungen Ritzen, Fugen und Spalten in Gebäuden verschlossen werden.

EV: In Hamburg wird viel modernisiert. Und Grünflächen verschwinden.

Von Schuckmann: Es gibt gerade in der Stadt einen erheblichen Rückgang. Zahlen sind schwer zu erfassen. Aber wenn wir als Gruppe nachts draußen unterwegs sind, sehen wir deutlich weniger Tiere als in der Vergangenheit.

EV: Inwiefern verdient es denn gerade die Fledermaus, geschützt zu werden?

Von Schuckmann: Wir sollten auf alle Tierarten aufpassen, weil sie ihre Daseinsberechtigung haben, und nicht nach dem Nutzen gucken. Aber Fledermäuse sind tatsächlich sehr nützlich für uns. Denn die hiesigen Arten sind allesamt Insektenfresser. Eine Fledermaus frisst pro Nacht die Hälfte ihres Körpergewichts an Insekten. Und nicht nur Plagegeister wie Mücken, sondern auch jede Menge Schädlinge, die den Pflanzen zusetzen.

Reicht Schallschutz gegen Lärm?

Lärmexperten wissen: Krach schadet der Gesundheit. 4,4 Millionen Euro stellt die Behörde für Umwelt und Energie ab sofort bereit, um Schallschutz-Maßnahmen zu fördern; in den Jahren 2019 und 2020 soll dann jeweils noch eine Million Euro hinzukommen. Man habe die für die Förderung notwendige Schwelle der Lärmbelastung gesenkt, sagte Umweltsenator Jens Kerstan, "tagsüber von 70 auf 65 dB und nachts von 60 auf 55 dB." Am Tag seien in Hamburg 120.000 Menschen Lautstärken von über 65 dB ausgesetzt, bei Nacht sogar 133.000 Lärmpegeln über 55 dB. Die Stadt beteiligt sich an Kosten für schallschützende Fenster, Türen und Schallschutzwände. Förderungsberechtigt sind allerdings nur Eigentümer. Mieter müssen sich an ihre Vermieter wenden. Ob es denn theoretisch überhaupt Fördermittel gäbe, kann man hier herausfinden. Bei der FDP kritisierte umweltpolitischer Sprecher Kurt Duwe die Maßnahme als "Förderprogrämmchen" – "dieses Trostpflaster ist ein Offenbarungseid". Stephan Jersch von den Linken forderte, statt an Symptomen herumzudoktern, müsse Kerstan die Quellen des Lärms reduzieren. Wir fürchten, allein wird selbst Kerstan das nicht schaffen.

Mehr Platz für die A7

Vielleicht hatten Sie ja auf der Fahrt in den Urlaub im Süden auch schon mit dem Nadelöhr auf der A7 in der Lüneburger Heide zu tun und hofften nach langer Stop-and-go-Fahrt, diese Engstelle werde hoffentlich bald verschwunden sein, zumindest bis zu den nächsten Ferien – ha, weit gefehlt, das war nur der Auftakt: Auf den acht Kilometern zwischen der Anschlussstelle Bad Fallingbostel und dem Dreieck Walsrode wird die A7, Deutschlands wichtigste Nord-Süd-Achse, seit gestern sechsspurig ausgebaut. Bis Herbst 2019 sollen die Arbeiten beendet sein. Der Ausbau an der Stelle sei allerdings zwingend notwendig, sagt Carsten Willms, verkehrspolitischer Sprecher des ADAC Hansa. "Es gibt dort erhebliche Kapazitätsprobleme", an Spitzentagen rollten bis zu 64.000 Fahrzeuge über den gequälten Asphalt, davon über 10.000 Lkw, die den übrigen Verkehr einbremsten. "Und die Tendenz steigt", so Willms. Später soll auch der Abschnitt bis Soltau erweitert werden. Dann geht wieder volle Fahrt auf sechs Streifen durchgehend zwischen Hamburg und Hannover. Bis der Verkehr dort wieder zu dicht wird; laut Verkehrsexperten eine zwangsläufige Gesetzmäßigkeit.

Nachhaltig? Geht anders.

Mittagstisch

Alles Quark! Wem es schon mal gelang, abzunehmen, der weiß: Quark ist der Burner! Stopft den Magen, belastet nicht und versorgt uns trotzdem mit Eiweiß. Und dank der Quarkerei kann man die gelobte Speise nun in der Mittagspause auch ganz sinnlich zu sich nehmen. Die Verkaufsstelle im Untergeschoss der Europapassage ähnelt auf den ersten Blick einer Eistheke: Es gibt um die 20 Quarksorten, mit nur 0,1 Prozent Fett, schreiben die Betreiber stolz, von neutral und lactosefrei über Banane und Rhabarber bis hin zu Schokolade, Milchreis und – für alle, die dann doch kein Problem mit der Figur haben – mit Oreo-Quark. Dazu kommen Früchte, Toppings und Soßen, mit denen sich der Schlankheitseffekt endgültig neutralisieren lässt. Man wählt zwischen drei Bechervarianten – der größte kostet 4,60 Euro – und entscheidet sich für zweierlei Quark, zweimal Frucht, Topping und Soße. Wem das zu anstrengend ist, für den gibt es auch fertige Becher. Seit Neuestem hat die Quarkerei auch "Superfood" im Angebot: Grünkohl-Banane- oder Ingwer-Mango-Quark, dazu Hanf- oder Chia-Samen. QuarkereiInnenstadt, Europapassage, Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr Markus Johannes

Was geht

Führung: Augenblick, hier gibt’s mehr zu sehen! In der Reihe "Werk der Woche" wird Jan Steens "Vaterfreuden" eine halbe Stunde lang eindringlich betrachtet. Es darf gesprochen werden; wir sind gespannt, ob es weitere Effekte gibt. Kunsthalle,Glockengießerwall 5, Foyer, 12 bis 12.30 Uhr, 4 Euro zzgl. Eintritt, Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt

Konzert: Jetzt wird es böse: Metal-Metal-Bindung mit besonderer Chemie: Bei "In/Audible Sounds II: Overthrust / Ultha" treffen beim Sommerfestival Hardcore aus Botswana und Köln aufeinander. Kampnagel, Jarrestraße 20, 22 Uhr, 12 Euro an der Abendkasse (mit Festivalkarte halber Preis)

Kinder: Auch Barbie und Ken brauchen mal Urlaub! "Handpuppenbau für Jungs und Mädchen" zeigt dafür, wie man sich in den Ferien flugs neue Spielkameraden bastelt. Für Kids von 6–14 Jahren, Eintritt frei, aber um Anmeldung wird gebeten, Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 9e (im BornCenter), 13.30 bis 15.30 Uhr

Hamburger Schnack

In einem Eimsbüttler Café am Nachmittag: Zwei attraktive Freundinnen um die 40 unterhalten sich bei Kaffee und Kuchen über den aktuellen Flirt der einen. Die will kurz darauf von ihrer Freundin wissen: "Und? Schreibst du dich gerade auch mit einem Jungen?" Gehört von Lena Wittneben





Meine Stadt

Kuckuck! © Tobias Holtz

