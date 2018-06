Der jüngste Angeklagte, gerade mal 14 Jahre alt, läuft im Trainingsanzug ein. Er macht kurz vor der Zuschauerbank halt, winkt seinen Freunden zu, wie es Fußballstars beim Einzug ins Stadion tun. Er grinst, alles johlt. Auch Alexander, 16 Jahre alt, reckt die Hände zur Siegerpose, als er aus der Haft in den Saal des Hamburger Landgerichts geführt wird. Das Publikum dankt es ihm mit Gelächter. Seine Freundin, die in der ersten Reihe sitzt, blickt Alexander durch die Trennscheibe verliebt an.

Es ist die Show von mutmaßlichen Vergewaltigern, Gruppenvergewaltigern sogar. Im Februar hatten die beiden zusammen mit zwei Freunden, die nun ebenfalls auf der Anklagebank sitzen, eine 14-Jährige in einer Wohnung in der Bornemannstraße im Stadtteil Harburg betrunken gemacht. Als das Mädchen besinnungslos auf der Coach lag, sollen die vier über sie hergefallen sein. Davon jedenfalls ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Zwei der Jungen sollen mit dem Opfer Geschlechtsverkehr gehabt haben, die anderen hätten das Mädchen mit Flaschen und anderen Gegenständen malträtiert. Und damit nicht genug: Anschließend sollen sie sie aus der Wohnung rausgetragen, sie auf ein Laken gelegt und in den Hinterhof geschleift haben. Dort ließen sie die Teenagerin laut Staatsanwaltschaft einfach liegen, bekleidet nur mit einer dünnen Bluse und Unterwäsche.



"Das war ganz normaler Sex"

Es war Februar, die Temperaturen lagen um den Gefrierpunkt. Wäre das Mädchen nicht rechtzeitig gefunden worden, hätte es nicht überlebt. Als sie ins Krankenhaus kam, auf die Intensivstation, war sie bereits lebensbedrohlich unterkühlt.

Es sind schwerste Verbrechen, die den vieren vorgeworfen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich sogar wegen versuchten Mordes ermittelt. Der Anklagevorwurf ist inzwischen zusammengeschrumpft auf gemeinschaftlichen sexuellen Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person, gefährliche Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung.



Dass sie wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt sind und nicht wegen Vergewaltigung, erklärt sich damit, dass das Mädchen alkoholbedingt gar nicht mehr ihren Unwillen erklären und sich wehren konnte, wie es der Vorwurf der Vergewaltigung voraussetzt. Beim Strafmaß macht das im Ergebnis aber keinen Unterschied.

Die vier Jugendlichen sind zwischen 14 und 21 Jahre alt. Wie sie sich selbst zu der Tat äußern, erfährt die Öffentlichkeit nicht. Der vorsitzende Richter schließt die Zuschauer nach Verlesung der Anklage aus. Eine mögliche Tatversion aber geben Freunde und Verwandte der Angeklagten anschließend auf dem Gerichtsflur zum Besten. Da schimpft einer, die vier hätten doch nichts Schlimmes getan, "das war ganz normaler Sex unter Jugendlichen". Und die Freundin von Alexander findet, das Mädchen hätte sich eben vorher überlegen müssen, ob sie nachts mit vier Jungen in eine Wohnung gehe.

Doch ob sich die vier Angeklagten wirklich so unschuldig fühlen? Zwei von ihnen waren nach der Tat abgetaucht, befanden sich auf der Flucht, bis die Polizei sie schließlich verhaften konnte. Seither sitzen alle vier in Haft. Nur ein 15-jähriges Mädchen, das bei der Gruppenvergewaltigung ebenfalls anwesend war, ist frei. Sie sitzt aber mit auf der Anklagebank.



Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zum sexuellen Missbrauch sowie unterlassene Hilfeleistung vor. Statt ihrer Freundin zu helfen, habe sie die Geschehnisse in der Wohnung mit ihrem Handy gefilmt. Als die 14-Jährige dann in dem eiskalten Hinterhof lag, soll sie sich von einem der Täter mit den Worten "hau rein" verabschiedet haben. Dann soll sie einfach weggegangen sein.

Die Jugendstrafkammer des Landgerichts will das Urteil Mitte Oktober verkünden.