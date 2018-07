Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

beim HSV ist es mal wieder so weit: Der 20. Trainer in 19 Jahren ist Geschichte. HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer, der Mann, der dem Relegationsretter Bruno Labbadia vor eineinviertel Jahren noch ein Denkmal bauen wollte, teilte ihm jetzt mit, er sei beurlaubt – angeblich am Telefon. Neuer Mann auf der Trainerbank wird wohl der Ex-Hoffenheimer Markus Gisdol. "Wir haben eine schlechte Entwicklung und uns mehr versprochen", erklärte Beiersdorfer. Das ging auch anderen so.

Ein Trainerwechsel, der klassische Reflex, wenn ein Club schwächelt, so erklärte vor einiger Zeit im Hessischen Rundfunk der Sportpsychologe Jens Kleinert, könne allein schon deshalb sinnvoll sein, weil die Entscheidungsträger eines Vereins so zeigten, dass sie "mit einer Niederlagenserie nicht einfach passiv umgehen, sondern aktiv werden". Und dennoch, im Fußball scheint tatsächlich dem Anfang ein Zauber innezuwohnen. Kleinert: "Man kann immer wieder beobachten, dass aus Niederlagenserien teilweise nach einem Trainerwechsel Gewinnserien werden, obwohl sich die Mannschaft kaum ändert."



Dass Fußballvereine, die auf die Kraft des Neubeginns setzen, da nicht längst einen bundesweiten Pool mit geschmeidig rotierenden Zeitarbeitstrainern gegründet haben, statt ständig zu heuern und zu feuern, ist erstaunlich. So aber fragen sich viele schon jetzt: Wenn das mit Markus Gisdol etwas wird – wird er dann per Mail oder SMS gekündigt?

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Pläne fürs Esso-Häuser-Areal

Geht doch! Nachdem sich der Kiez anfangs heftig gegen die Bebauungspläne für das ehemalige Esso-Häuser-Areal gewehrt hatte, präsentierten nun Anwohner und Investor im Molotow gemeinsam ein Konzept und die vier Architekturbüros, die dieses umsetzen werden. Auf dem 6200 Quadratmeter großen Gelände am Spielbudenplatz sollen 190 Wohnungen, ein Hotel, ein Hostel sowie Läden, Kneipen und Clubs entstehen. Darauf einigten sich die Anwohner mit dem Investor, der Bayerischen Hausbau. Das dauerte Jahre und war alles andere als einfach: Kurz vor Weihnachten 2013 waren die Esso-Häuser auch bundesweit in den Schlagzeilen, weil man die rund 100 Mieter mitten in der Nacht wegen akuter Einsturzgefahr aus ihren Betten geholt und die Gebäude gesperrt hatte. Es folgten wochenlang Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern. Die Stimmung änderte sich erst, als Kiezbewohner 2014 die "Plan-Bude" zur Bündelung ihrer Ideen ins Leben riefen und sich der Investor zu Zugeständnissen bereit erklärte. Weit über 2000 Vorschläge aus der Bevölkerung gingen ein. Das Ergebnis: der "St. Pauli-Code", wie es Jürgen Büllesbach, Chef der Bayerischen Hausbau, und der "Plan-Buden"-Mitorganisator Christoph Schäfer bei der Präsentation zufrieden nannten. Ein wichtiger Punkt dabei: kein Eigentum für Einzelne. Stattdessen 80 frei finanzierte Mietwohnungen, 80 Sozialwohnungen und noch einmal gut 30 Wohnungen, die über genossenschaftliche Baugemeinschaften realisiert werden sollen. Das hört sich doch schon mal ganz gut an.

Brandanschlag auf Privatwagen eines Polizisten

Nach dem Brandanschlag auf zwei private Autos eines Polizeibeamten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es offiziell noch keine heiße Spur – aber ein mutmaßliches Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Webseite. Darin heißt es, dass der Beamte gezielt attackiert worden sei, da er eine "Hetzjagd auf vermeintliche Dealer_innen" führe. Bei dem Opfer des Brandanschlags handelt es sich um den Leiter der Task Force "Drogen", die unter anderem gegen Drogenhändler in St. Georg, St. Pauli und im Schanzenviertel vorgeht. Auf dem Grundstück des Beamten in Lemsahl-Mellingstedt waren ein Gelände- und ein Kleinwagen angezündet worden. "Mit dem Angriff auf die Privatsphäre eines Beamten der Polizeiführung wurde eindeutig eine Grenze überschritten. Die Täter haben durch ihre Tat Leib und Leben nicht nur des Polizeibeamten in Gefahr gebracht, sondern auch das seiner ganzen Familie", gab Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bekannt. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, der Staatsschutz ermittelt. Schenkt man dem Bekennerschreiben Glauben, könnte der Brandanschlag nur ein Vorgeschmack sein. Denn der betroffene Polizeibeamte werde "in der Zeit des G20-Gipfels mit operativen Aufgaben betreut. Die Häuser und Autos der Polizeiführer sind für uns legitime Ziele", heißt es in dem Schreiben. Dem seriösen Protest gegen die Politikgroßveranstaltung könnte man nicht mehr schaden als so.

"Ich muss mich langsam von meinem Boot verabschieden"

Nach rund 80.000 Kilometern in viereinhalb Jahren ist die Weltumseglerin Mareike Guhr am Samstag wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg angekommen. Bei ihrer Ankunft im Sandtorhafen wurde sie von Freunden, Familie und Reisebegleitern mit einer Willkommensparty begrüßt. Wir telefonierten gestern mit der 47-Jährigen auf ihrem Boot, einem fast 15 Meter langen Katamaran.



Elbvertiefung: Frau Guhr, können Sie nach so einer langen Zeit auf hoher See überhaupt noch richtig gehen?



Mareike Guhr: Nach langen Passagen fühlt sich das tatsächlich sehr wackelig an. Aber ich bin zwischendurch ja auch immer mal wieder an Land gewesen, deshalb ist das jetzt kein großes Problem.



EV: Wie war es, in Hamburg einzulaufen?

Guhr: Wahnsinn! Der schöne Empfang war einfach großartig. Und das alles auch noch bei Sonnenschein, darauf hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt. Es war spannend zu sehen, was sich im Stadtbild verändert hat. Die fast fertige Elbphilharmonie habe ich ja zum Beispiel noch gar nicht gesehen.

EV: Auf was freuen Sie sich an Land wieder?

Guhr: Vor allem auf Treffen mit Freunden und Familie. Solche längerfristigen sozialen Kontakte haben mir schon gefehlt. Ich habe zwar unterwegs viele tolle Leute getroffen und hatte ja auch meistens ein paar Mitsegler an Bord, aber das war eben immer nur für eine kurze Zeit.

EV: Sie haben 37 Länder und 143 Inseln bereist. Was war das schönste Erlebnis?

Guhr: Besonders beeindruckend war der Panamakanal. Drei Schleusen mit jeweils zehn Metern rauf und wieder runter, das ist schon mächtig. Und als ich dann endlich durch war und sich das Tor zum Pazifik öffnete, habe ich mich einfach nur gefreut.

EV: Und wie geht es jetzt bei Ihnen weiter?

Guhr: Erst einmal muss ich mich langsam von meinem Boot verabschieden. Im Moment schlafe ich hier auch noch. Bis ich wieder komplett an Land bin, wird es noch ein paar Tage dauern, das wäre mir sonst zu abrupt. Dann werde ich ein Buch schreiben und auf Messen und bei Vorträgen von meiner Reise berichten. Ich will auf jeden Fall nicht so ganz sesshaft werden, sondern einen Teil meines Lebens weiter auf dem Wasser verbringen. Meine Wohnung hatte ich schon vor der Weltumseglung aufgelöst, alles verkauft, verschenkt und bei einer Tombola versteigert.

Eishockey: Crocodiles statt Freezers

Die Crocodiles des Farmsener TV sind am Freitagabend gegen die Rostock Piranhas mit einem Sieg in die Saison gestartet. Das wäre für die Sportstadt nur mäßig spannend, wenn die Krokodile – wie in den vergangenen Jahren – nur irgendein Oberligist wären. Aber seit dem Frühjahr, als die Freezers ihr Aus in der Erstliga verkünden mussten, weil sie keinen Sponsor fanden, sieht es anders aus: Jetzt sind die Crocodiles "eines der packendsten Sportprojekte des Landes", schreibt ZEIT:Hamburg-Redakteur Kilian Trotier in der aktuellen Ausgabe. Maßgeblichen Anteil daran hat ein Mann: Christoph Schubert, der jetzt als Kapitän den Krokodilen zum 2:1-Siegtreffer verhalf – und der in der letzten Saison noch für die Freezers gespielt hat. Vier Angebote hatte der Verteidiger aus der höchsten deutschen Eishockey-Liga, aber er entschied sich für Farmsen. Für einen langsamen, wirtschaftlich gesunden Aufstieg mit einer Mannschaft, die nicht einem Milliardär gehört, sondern einem Verein. "Das ist einfach ein geiles Ding hier, es gibt nichts Besseres, als bei so was von Anfang an dabei zu sein", sagt Schubert. Sein Ziel: Nach oben, aber nicht zu schnell. In drei, vier Jahren soll es in die zweite Liga gehen. Wichtig dafür sind die Fans. Mit 1955 Zuschauern war die Eishalle in Farmsen erstmals seit 16 Jahren wieder ausverkauft. Insgesamt 1000 Dauerkarten gingen für diese Saison weg, vor einem Jahr waren es gerade mal zwölf Stück. Klar, schließlich sind unter den neuen Crocodiles-Freunden auch viele alte Freezers-Fans. Mehr dazu steht in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg.

Münzen im Müll

Fragen Sie sich auch manchmal, wo das ganze Geld bleibt? Vielleicht im Abfall! Münzen im Wert von mehr als 170.000 Euro landen jedes Jahr in den Mülleimern der Stadt, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Zu diesem Ergebnis kommt die Stadtreinigung nach einer Untersuchung von 200 Tonnen Schlacke aus den städtischen Müllverbrennungsanlagen. Rechnet man die Stichprobe auf die Schlackeproduktion aller drei Anlagen hoch, kommt man auf die 170.000 Euro (nach der Verbrennung selbstredend ohne Scheine). Die Frage ist nur: Wie kommen die insgesamt fünf Tonnen Bargeld in den Müll? Die Erklärung der Experten: Vor allem aus Staubsaugerbeuteln und entsorgten Altkleidern. Dafür spricht auch, dass nur die Hälfte der Müllmünzen in Euro waren – 30 Prozent sind noch D-Mark, 20 Prozent andere Währungen: Erinnerungsklamotten aus dem Urlaub? Die Stadtreinigung will nun prüfen lassen, ob die Bundesbank die stark verunreinigten und deformierten Schlacke-Münzen künftig dem Geldwert entsprechend zurücknehmen könnte.

Mittagstisch

Mediterran-Maritimes im Karoviertel Als Hamburger muss man ab und zu Fisch essen. Freunde der mediterranen Zubereitung, vulgo: des gegrillten Fisches, können zum Karofisch auf St. Pauli gehen. Das Lokal verzichtet auf touristenfischrestaurantüblichen Maritimschnickschnack wie Fangnetze oder Steuerräder und kommt in einem stilvollen, nüchternen blau-weißen Imbiss-Look daher. Innen gibt es nur wenige Tische, draußen dafür umso mehr. Zur Wahl stehen diverse gegrillte Fische, etwa Zander, Lengfisch, Wels oder Thunfisch, als Filet oder im Ganzen. Zu jedem gehört eine Gemüsebeilage (Karotten und Lauchzwiebeln) und Kartoffeln ("gebraten", als Chips oder aus dem Ofen) sowie vorweg ein Salat, Dips und Kräuterbaguette. Wer es nicht gegrillt mag, kann auf frittierten oder Backfisch ausweichen. Mittags gibt es zwei Gerichte für je 6,50 Euro, ein paar Euro teurer ist es à la carte. Wie man einen Fisch lecker würzt und grillt, davon verstehen sie hier etwas; vom Zubereiten von Bratkartoffeln eher weniger. Tipp: Besser Chips nehmen! Karofisch, St. Pauli/Karoviertel, Feldstraße 32, Mittagstisch von 12 bis 15 Uhr, geöffnet bis 23 Uhr

Thomas Worthmann

Was geht

Klimawoche: Seit gestern dreht sich zum achten Mal bei der Hamburger Klimawoche alles um Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Konsum. Bis zum 2. Oktober werden dazu mehr als 100 Veranstaltungen stattfinden. Heute Abend um 19 Uhr gibt es zum Beispiel im Audimax der Bucerius Law School eine Diskussion zu der Frage "Wie schaffen wir eine lebenswerte Welt der Zukunft?". Am Dienstag geht es mit der US- Wissenschaftlerin Danica Hendrickson ab 19 Uhr im Amerikahaus um das Thema "Klimabildung und Nachhaltigkeit in der Stadt der Zukunft". Und am Mittwoch stellen Forscher beim Klima-Slam im Mojo ab 20.30 Uhr kurz, knapp und unterhaltsam ihre Thesen vor. Neben Vorträgen gibt es ein Kulturprogramm, Ausstellungen und Filmvorführungen.

8. Hamburger Klimawoche, bis 2. Oktober, an verschiedenen Orten in der Stadt

Vortrag und Diskussion: Olympia und Stromnetz, beinahe auch Flüchtlingsunterkünfte – Ursachen und Anlässe für "Volksentscheide in Hamburg" sind vielfältig. Frank Drieschner, Redakteur der ZEIT:Hamburg, wird in seinem Vortrag Volksentscheide vorstellen und mit Ihnen über die damit zusammenhängenden Entscheidungen diskutieren.

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 19 Uhr, ermäßigter Eintrit



Lesung und Gespräch: Teju Cole ist Schriftsteller, Kunstkritiker und Fotograf, sozialisiert in Nigeria und den USA. Brandneu ist sein Essayband "Vertraute Dinge, fremde Dinge", der laut Verlag Hanser Berlin von vielem handelt: vom Unterwegssein, von politischer Moral, von Rassismus und von Coles Nahrung. Heute ist der in Brooklyn lebende Autor in Hamburg zu Gast, um sich mit Bürgermeister Olaf Scholz auf der Bühne auszutauschen – darüber, wie die Stadt "zu einem Ort der Ankunft und Chance für alle wird", wie das Thalia Theater ankündigt. Aus gutem Grund: Immerhin habe Coles Buch "Open City" Scholz vor zwei Jahren zu seiner Grundsatzrede über Migrationspolitik inspiriert. Das Gespräch findet auf Englisch statt, lesen wird Tilo Werner.

Thalia Theater, Gaußstraße, 20 bis 21.30 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr, Eintritt: 18 Euro

Comedy: Es wird gnadenlos. Fips Asmussen ist schließlich dafür bekannt, dass er Pointen in einer hohen Taktung rausfeuert – ohne dabei Rücksicht auf Zwerchfelle und Gemüter zu nehmen. Das tut er seit Jahrzehnten. Dafür wird er von den einen geliebt, von den anderen belächelt. Dennoch gilt er für nicht wenige als der Vater der deutschsprachigen Stand-up-Comedy. Das wird er, wohl oder übel, heute mit seinem Programm "Fips Asmussen live" wieder unter Beweis stellen.

Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27, 20 Uhr, Eintritt: 16,50 bis 25,30 Euro

Konzert: Wie man hört, schreibt Jed Rowe sehr gute Kurzgeschichten. Dafür wurde er in seiner Heimat Australien bereits ausgezeichnet. Doch auch sein musikalisches Repertoire aus Roots, Folk, Country und Blues findet Anklang. 2014 tourte er erstmals durch Europa. Nun ist er in Deutschland und macht in Hamburg Halt.

Pony Bar, Allende-Platz 1, 21 Uhr, Eintritt frei

Was kommt

Lesung: Wer dolmetscht, der oder die hat auch Zugang zu anderen Kulturen. So weit, so einfach. Zuweilen ermöglicht die Sprachkompetenz auch Einblicke in fremde Schlafzimmerpraktiken und sexuelle Fantasien. Wunderbar, denn nur so kann ein Abend zustandekommen, der unter der Überschrift "SEX. Übersetzer packen aus" steht. In der Textcollage der 16 Übersetzerinnen und Übersetzer dreht sich alles um das vermeintliche Thema Nummer eins. Und hinterher – wie könnte es anders sein? – legt DJ Eros auf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, äh, Lust. Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor, Dienstag, 20 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Kino: Obacht, Cineasten! 165 Filme aus 53 Ländern mit 320 Filmemachern, Schauspielern und Produzenten sind ab Donnerstag elf Tage lang zu Gast in der Hansestadt: Preisgekrönte Filme der Festivals in Venedig, Locarno und Cannes werden beim 24. Filmfest Hamburg zu sehen sein. Eine Art Comeback feiert dabei der ägyptische Film, der mit vier Produktionen vertreten sein wird. Noch mehr cineastischer Input stammt allerdings aus Quebec, der frankofonen Provinz im östlichen Kanada. Grund genug, sich visuell nichts anderes vorzunehmen – wenigstens für elf Tage.

Filmfest Hamburg, 29. September bis 8. Oktober, Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage, Studio-Kino und B-Movie

Internationaler Tag der älteren Menschen: Gewürdigt wird die Lebensleistung und das Engagement von Senioren, auch in Hamburg. Dazu wird Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks über den aktuellen Stand der Seniorenpolitik berichten. Als Hauptredner hat der ausrichtende Landes-Seniorenbeirat Franz Müntefering gewonnen, den früheren Bundesarbeitsminister und SPD-Vorsitzenden, der heute der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen vorsteht.

Bachsaal im Gemeindehaus von St. Michaelis, Englische Planke 1, Freitag, 10 bis 14 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter Tel. 040/428371934 oder lsb@lsb-hamburg.de

Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Aimen Abdulaziz-Said schreibt bei ZEIT ONLINE die HSV-Kolumne

"Der HSV hat sich nach der 0:1-Niederlage gegen Bayern München von seinem bisherigen Trainer Bruno Labbadia getrennt. Ein Nachfolger steht wohl auch schon fest: der ehemalige Hoffenheim-Coach Markus Gisdol. "Es ist schade, dass wir jetzt zu Beginn der Saison nicht die nötigen Ergebnisse erzielen konnten. Dafür übernehme ich als Trainer die Verantwortung", teilte Labbadia nach seiner Entlassung mit. Daran könnte HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer sich mal ein Beispiel nehmen."

Erik Hauth bloggt über den FC St. Pauli

"Der FC St. Pauli und die Schiedsrichter" wäre ein guter Titel für eine Fortsetzungsgeschichte. Wie oft in den letzten Wochen entschied ein Unparteiischer beim Heimspiel am Donnerstag gegen 1860 München gegen den FC St. Pauli, und wieder handelte es sich um eine krasse Fehlentscheidung. Der Münchner Matmour bekam beim Stand von 1:0 einen Strafstoß zugesprochen, der keiner war. Dem Ausgleich folgten noch zwei Tore zum Endstand von 2:2, und so wurde der Fehlpfiff spielentscheidend.

Ewald Lienen echauffierte sich lautstark über diese Ungerechtigkeiten und hofft sicherlich, dass es seine Boys in Brown heute Abend bei Union Berlin nicht wieder mit 12 Gegenspielern zu tun kriegen."

Meine Stadt

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.