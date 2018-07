© Franziska Bulban

Guten Morgen,

einer der besten Gründe, sich in Hamburg zu verlieben, ist unbestritten die Musik – wie könnte man nicht herziehen wollen, in die Stadt von den Sternen, den Beginnern und Tocotronic, von Schnipo Schranke, Deichkind und Boy?

Mit den Bands kommen die wunderbaren Videos mit Hamburg im Hintergrund: Wenn die Kameras für "Ahnma" über die Stadt fliegen oder Deichkinder zu "So ner Musik" durch die Kunsthalle grooven, dann schlagen Hamburger Herzen schneller – ist es nicht schön, unser Zuhause? Und deshalb ist den Aufstrebern von Liedfett zu ihrer akustischen Musik mit Punk-Elementen auch optisch ein Coup gelungen: In ihrem neuen Video "Schlaflied" nimmt uns Schauspieler Bjarne Mädel, ja genau, der wunderbare Tatortreiniger, mit auf einen Nachtspaziergang durch die Stadt, während fast alle Nebenrollen von den Bandmitgliedern selbst gespielt werden. Da verliebt man sich doch gleich wieder!

Abschiebeeinrichtung für abgelehnte Asylbewerber

Heute nimmt Deutschlands erste Abschiebeeinrichtung ihren Betrieb auf. Nachdem seit Januar geplant und seit August gebaut wurde, ist der sogenannte "Ausreisegewahrsam" am Hamburger Flughafen nun einsatzbereit. Abgelehnte Asylbewerber, die nicht freiwillig ausreisen, können hier bis zu vier Tage untergebracht werden, bevor sie in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden. Etwa 20 Personen finden in den Wohncontainern im westlichen Teil des Flughafengeländes Platz, fünf der Plätze stehen Asylbewerbern aus Schleswig-Holstein zur Verfügung. Wie es in der Einrichtung aussieht, können Sie hier bei den Kollegen von ZEIT ONLINE nachlesen. Während Kritiker wie Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl Deutschland, den Beginn einer "Brutalisierung der Abschiebepraxis in Deutschland" befürchten, sprach Frank Reschreiter, Sprecher der Innenbehörde, im August noch von "Einzelfällen". Festgehalten würden nur diejenigen, "die sich systematisch immer wieder ihrer Rückführung entzogen haben". Das Instrument des Ausreisegewahrsams hat die Bundesregierung im August 2015 geschaffen, nachdem der Europäische Gerichtshof 2014 die Unterbringung von abgelehnten Asylbewerbern in normalen Gefängnissen untersagt hatte.

Sparkurs bei Tom Tailor

Es ist ein ungemütlicher Herbst für die Textilindustrie, jetzt hat es auch Tom Tailor kalt erwischt: Bis zu 300 Läden sollen geschlossen werden, die Marke Bonita Men wird komplett eingestellt, und Tom-Tailor-Niederlassungen würden überprüft, teilte die Geschäftsleitung des Hamburger Textilunternehmens letzte Woche mit. Die Marke ist in 40 Ländern präsent, will sich aber aus Südafrika und Frankreich zurückziehen. Insgesamt arbeiten 6900 Angestellte bei Tom Tailor. Wie viele von den Kürzungen betroffen sein werden, sei noch offen. Damit ergeht es Tom Tailor ähnlich wie vielen anderen deutschen Textilhändlern: In den vergangenen Monaten haben auch der Herrenmodefilialist Pohland, der Damenmodeanbieter Zero und die Textilketten Wöhrl und SinnLeffers Einschnitte und Sparmaßnahmen angekündigt. Ein Grund für die Schwierigkeiten des Textilhandels ist das launische Wetter. Der Sommer war lang – zu unserer Freude –, der Herbst kam spät, und somit passten Außentemperatur und Angebot in den Läden nicht zusammen. Dass sich das auf die Verkaufszahlen auswirkt, scheint logisch, wer möchte schon im Sommerkleid an Herbstmäntel denken? Außerdem machen auch der Onlinehandel und internationale Modeketten dem deutschen Textilhandel zu schaffen.

Im Lessingtunnel

Baustellen sind laut und dreckig und besonders nervig, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit liegen – und man den Eindruck hat, die alternative Streckenführung sei hauptsächlich als Slalomparcours zur Belustigung der Bauarbeiter angelegt. So ähnlich geht es einer Hamburgerin mit dem Lessingtunnel, der Ottensen mit Altona-Altstadt verbindet. Der dringend renovierungsbedürftige Tunnel ist seit August gesperrt. Unter dem Titel "Täglich durch den Lessingtunnel – Beobachtungen einer Baustelle" dokumentiert sie die Fort- und Rückschritte beim Umbau. Für Radfahrer und Fußgänger ändert sich beinahe täglich die Route. "Die Akzeptanz für diese Absperrungen ist nicht sehr groß", sagt die 42-Jährige, die lieber anonym bleiben möchte. Sie beobachtet, wie Fußgänger die Absperrung aus Plastikbändern durchschneiden, Sperrgitter verschieben und sich so den Weg durch den Baustellendschungel bahnen. Radfahrer schultern ihre Räder und klettern über die Gitter, ein Musiker nutzt die Akustik des leeren Tunnels und spielt nachts Gitarre. Anderthalb Jahre sind für den Umbau berechnet – da wird es noch einiges zu sehen geben am Lessingtunnel. Doch wahrscheinlich nicht mehr online, der Blog soll voraussichtlich nur noch bis zum Ende dieser Woche täglich aktualisiert werden.

Wenn Sie übrigens noch Ihre Stimme zu einer anderen potenziellen Baustelle abgeben wollen: Zu unserer Umfrage, ob die Ost-West-Straße zukünftig unterirdisch verlaufen sollte, kommen Sie hier.



"Bibliotheken werden wieder politischer"

Es wird immer weniger in Büchern geblättert und mehr auf Tablets gewischt. Aber haben deswegen auch die Büchereien ausgedient? Zum Tag der Bibliotheken haben wir mit Hella Schwemer-Martienßen, Direktorin der Hamburger Bücherhallen, gesprochen.

Elbvertiefung: Frau Schwemer-Martienßen, wer leiht sich heute noch Bücher?



Schwemer-Martienßen: Wir haben in Hamburg 13,5 Millionen Entleihungen pro Jahr. Nach einer Umfrage 2015 nutzen unsere Kunden Bücher und digitale Angebote gleichermaßen. Das ist keine eindimensionale Entwicklung. Das Internet verdrängt durch schnelle und bequeme Informationen das Fach- und Sachbuchgeschäft. Aber ich glaube nicht, dass das Papier komplett verschwindet. Es wird sicher immer gedruckte Romane und Kinderbücher geben. Für Kinder ist die Haptik, das Blättern und Knüllen – auch wenn uns das manchmal ärgert –, wichtig.

Elbvertiefung: Das Entleihen ist eine Seite der Bibliotheksarbeit, die Bibliotheken arbeiten aber auch daran, mehr zum Treffpunkt zu werden.

Schwemer-Martienßen: Der Ort Bibliothek steht wieder vermehrt im Fokus. Das liegt auch daran, dass in den vergangenen Jahren viel an kommunaler Infrastruktur weggebrochen ist. Es gibt weniger kulturaffine Orte in der Stadt. So werden die Bibliotheken wieder zu Begegnungsorten, an denen sich Interessensgruppen treffen, an denen gesellschaftliches Engagement stattfindet. Ich denke auch, dass die Bibliotheken im guten Sinne wieder politischer werden.

Elbvertiefung: Die Bibliothek wird also wieder mehr zum Ort des Wissensaustauschs und Dialogs?

Schwemer-Martienßen: Genau. Viele Schülergruppen lernen in den Bibliotheken gemeinsam für ihren Schulabschluss. Ein weiteres Beispiel wäre das Freiwilligenprojekt "Dialog in Deutsch" mit 120 wöchentlichen Gesprächsgruppen für Migranten. Wir sehen uns als Ort für das Gemeinwohl, als Stätte für Chancengerechtigkeit und Emanzipation.

Haben Sie einen Lieblingsort in den Hamburger Bibliotheken?

Schwemer-Martienßen: Jeder der 32.000 Quadratmeter in unserem System ist mir lieb. Aber am liebsten bin ich Samstags in der Kibi am Hühnerposten, da geht es zu wie in einer großen, bunten, harmonischen und chaotischen Familie.

Mittagstisch

Gestörte Perfektion Polierte Gläser, Salzmühlen, Rosmarinsträußchen: Das Neumanns in St. Georg ist perfekt geplant – vom ausgetüftelten Lichtkonzept über die Erdfarben des Interieurs bis hin zu den mintfarbenen Pfeffermühlen als Kontrapunkte auf den Tischen. Der servierte Wein – schließlich ist man in einer Weinbar – ist ein Cuvée der Sorten Grau- und Weißburgunder aus der Pfalz und schmeckt in der Tat nach Birne und Quitte (0,1 l für 5 Euro). Dazu wird mit Sepia schwarz gefärbtes Brot mit Cranberrys serviert, das sich wunderbar in das bereitstehende Olivenöl tunken lässt. Auf der Mittagstischkarte stehen Bauch vom Spanferkel (11,90 Euro) oder gebratenes Filet von der Dorade (22,60 Euro). Die bestellten schwäbischen Spätzle von der Wochenkarte (14,80 Euro) aber schwimmen in Öl, sind erschlagen von Käse und kommen mit Röstzwiebeln statt geschmelzten Zwiebeln und einem faden Salat. Der wirkliche Killer des perfekten Arrangements indes ist die lieblose Musik, die aus den Lautsprechern dröhnt. Sie wird nur noch getoppt von dem plärrenden Radio, das aus der Küche schallt. Neumanns, Lange Reihe 101, 12 bis 23 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Mord an Ernst: Kai Wessel verfolgt im Film "Nebel im August" das Schicksal von Ernst Lost. Der 13-Jährige wurde Opfer der Nazi-Euthanasie. Als Vorlage dient Robert Domes’ Buch, der das Leben des Kindes akribisch recherchiert und aufgezeichnet hat. Anschließend Gespräch mit Dr. Michael Wunder (Stiftung Alsterdorf).

Abaton, Allende-Platz 3, 20 Uhr, 8,50 Euro

Nix los im Schloss: Während das Königshaus in angenehm gelangweilter Gewohnheit die sinkende Sonne bewundert, äußert Prinz Philipp einen folgenreichen Gedanken: "Ich wünschte, es würde etwas passieren." Tut es – in "Yvonne, Prinzessin von Burgund" von Witold Gombrowicz.

Schauspielhaus, MalerSaal, Kirchenallee 39, 20 Uhr, 22 Euro

Was bleibt

Barmbek leuchtet: Das Museum der Arbeit werkelt mit Ferienkindern in der Laternen-Werkstatt. Künstler ab 5 Jahren probieren alte und neue Techniken der Papierbearbeitung aus – und bringen beim Laternenumzug am 28. Oktober Barmbek zum Leuchten.

Museum der Arbeit, 24. bis 28. Oktober 2016, 13.30 bis 16.30 Uhr, Laternenumzug am 28. Oktober 2016, 18 Uhr (Treffpunkt Museumshof), kostenfrei

Was kommt

Kunst in jeder Form: Das Festival eigenarten treibt ab Donnerstag sein buntes Unwesen in Hamburg – mit Theater, Tanz, Poesie, Musik und Kinderabenteuern. Zum Programm gehören Fotos von Wäscheleinen, Filme vom Mümmelmannsberg und "Chaos im Kinderzimmer" als Musical. Klingt eigenartig – aber gut.

eigenarten Interkulturelles Festival, verschiedene Locations, 27. Oktober bis 6. November, Tickets online

Spatzen im Dom: Die Vögel zwitschern es von den Dächern – die Regensburger Domspatzen sind in der Stadt und singen unter anderem Werke von Palestrina, Vittoria, Mendelssohn und Rheinberger.

St. Marien-Dom, Am Mariendom 1, 27. Oktober, 20 Uhr, Tickets ab 10 Euro

Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Aimen Abdulaziz-Said schreibt bei ZEIT ONLINE die HSV-Kolumne

Der HSV steht nach der 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Nach acht Spieltagen kann die Mannschaft gerade einmal zwei Punkte und zwei Tore vorweisen. Damit steht der HSV schlechter da als in den Jahren 2013/14 und 2014/15, als er den Klassenerhalt jeweils erst in der Relegation schaffte. Am Sonntag trifft die Mannschaft auf den 1. FC Köln. In anderen Worten: Der Karnevalsverein der Liga empfängt die Lachnummer der Liga.

Erik Hauth bloggt auf ZEIT ONLINE über den FC St. Pauli

Gerade wenn du glaubst, es geht nicht schlimmer, belehrt einen der FC St. Pauli eines Besseren. Gegen den SV Sandhausen lieferte der Kiezklub ein Fehlpassfestival ab, das er mit haarsträubenden Abwehrfehlern garnierte. Sandhausen reichte eine unterdurchschnittliche Vorstellung zum verdienten 3:0-Sieg. St. Pauli agiert im Modus "kopfloses Huhn" und lässt jede Gegenwehr fahren. Es fällt schwer, da noch Zuversicht auszustrahlen.

Meine Stadt

Der Lack ist ab, aber die Seele ist noch frisch © Peter Erler

Übrigens, um noch einmal an unser Gespräch über die korrekte Anrede anzuknüpfen: Das Hamburger Sie, wurde mir von einigen Lesern erklärt, bezeichne nicht etwa "Sie, Franziska" sondern "du, Frau Bulban". O weh. Vielleicht muss ich das Thema zur Abstimmung stellen? Aber zumindest haben wir bald alle Kombinationen durch!

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihre

Franziska Bulban

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.