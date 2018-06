Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

wir möchten hier noch einmal Danke sagen für die Flut an lieben, frechen, herzlichen und coolen Glückwünschen zu unserem Einjährigen. Ich bin überzeugt, wir haben die besten Leser von allen – obwohl wir, ich hoffe, Sie verstehen das, Einladungen wie die zu einer Weihnachtsfeier in Winterhude (mit "Gans, wenn Sie wollen auch vegan"!!!) aus familiären Gründen schwerlich annehmen können. Um den ungewöhnlichsten Leseort für unseren Letter konkurrieren derzeit noch das Oberdeck der Linie 62, "meine Fußmatte bei umgekehrtem Lotussitz", Afghanistan, Pinneberg, "mein Dackel Pepper, quergelegt als Unterlage für mein iPad!", "mein Kleiderschrank" und "auf Dunja" – um es gleich zu sagen: Dunja ist ein Pferd.

Dann erreichte uns noch eine sehr anrührende Mail. Ein Leser schrieb: "Seitdem es die Elbvertiefung gibt, schwärmte eine sehr gute Freundin von mir davon, immer wieder sagte sie: ›Jetzt abonniere dir endlich mal die Elbvertiefung, die musst du unbedingt lesen!‹ Ich gebe zu, ich nahm diese Empfehlung nie wirklich ernst. Am letzten Freitag oder Samstag jedoch, ich weiß nicht, warum, meldete ich mich an und teilte es meiner Freundin sogleich mit, sie antwortete mir später: ›Das ist gut, endlich, ich wünsche dir viel Spaß dabei.‹ Das war das Letzte, was ich von ihr ›hörte‹. Am Montagnachmittag schlief sie friedlich auf ihrem Sofa ein, im Kreise ihrer heiß geliebten Tiere, eines Katers und zweier Hunde."

Mir bleibt zu sagen: Es ist schön, für Sie zu schreiben, bitte begleiten Sie uns weiter! Und weil eine Leserin aus Bad Bramstedt vorsichtig fragte, ob es denn uns bei der ZEIT schade, wenn man diesen Letter an Freunde, Kollegen, Verwandte weitergebe: nein, im Gegenteil …

Und nun schnell wieder zu dem, was in Hamburg los ist.

Viel Lärm um – Wumm!

In Altona sorgt zur Abwechslung mal nicht ein Bauprojekt für Aufsehen, sondern ein Abrissprojekt. Wie NDR 90,3 berichtete, will man einen Weltkriegsbunker direkt neben der Grundschule Thadenstraße abreißen. Zu den Hamburger Skiferien Anfang März 2017 soll es losgehen. Und bei einem Bunker heißt Abriss: sprengen. Nicht auf einmal – das wäre schädlich für ganz Altona. Sondern Stück für Stück und ausschließlich im Inneren des Bunkers, voraussichtlich werde es zwei Sprengungen pro Tag geben. Termine und Zeiten will die Saga, die hier später Wohnungen errichten will, vorher ankündigen. Es soll spezielle Sprengverfahren geben sowie ein "Schallschutzgerüst". All das habe sich "in den letzten Jahren bei mehreren Bunkerabbrüchen in Hamburg als für die Nachbarschaft besonders schonend bewährt", erzählte uns Michael Ahrens von der Saga-Unternehmenskommunikation. Aber: Die Ferien werden dafür nicht ausreichen. Über mehrere Monate wird sich der Abriss wohl hinziehen. Die Eltern befürchteten eine Belastung ihrer Kinder durch Staub und Lärm, der Elternrat hat bereits im September eine außerordentliche Sitzung einberufen. "Wir können nicht einfach abwarten", sagte uns Mitglied Lars Reissmann. Unter anderem will man ein Lärmgutachten mit handfesten Zahlen bekommen. "Wir sagen nicht, dass nicht abgerissen werden kann, nur, dass die Kinder geschützt werden müssen und ein normaler Schulbetrieb möglich sein muss", so Reissmann. Das wird ja wohl hoffentlich klappen.

Elphilplaza, Wagner, Sex, Bob Dylan

Heute wird die Plaza der Elbphilharmonie feierlich eröffnet. Das Stück für die Elbphilharmonie-Eröffnung im Januar, "Reminiszenz – Triptychon und Spruch in memoriam Hans Henny Jahnn" stammt aus der Feder des Komponisten Wolfgang Rihm. Im ZEIT-Interview antwortet dieser charmant auf die Frage, ob er der Wagner des 21. Jahrhunderts sei: "Jedenfalls sind meine Streichquartette besser als die Wagners." Ganz schön selbstbewusst. Wie repräsentativ denn seine Musik ist? "Das ändert sich mit der Beleuchtung. Ich bin ja künstlerisch kein Repräsentant einer Schule oder Stilistik. Meine Arbeit ist völlig subjektiv, wie könnte sie zu Repräsentationszwecken taugen? Vielleicht sieht man in mir einen, der nur der künstlerischen Freiheit verpflichtet ist, und erkennt darin einen präsentationswerten Zug." Das gesamte Interview von ZEIT-Kollegin Christine Lemke-Matwey und was Rihm über Sex, Hamburg und gute Konzertsitze denkt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg. Lesenswert übrigens auch, weil es sich dabei um ein "Fax-Interview" handelt (ein Fax? Für die Jüngeren unter Ihnen: Das ist ein Vorläufer der heute weit verbreiteten E-Mail; für die Älteren: Das ist ein Nachfolger des früher weit verbreiteten Briefes). Weitere Themen diese Woche im 12-seitigen Elbphilharmonie-Spezial: Wie das neue Hamburger Wahrzeichen im Ausland begeistert. Was jetzt aus den anderen Hamburger Wahrzeichen wird. Wie das Innenleben der Elbphil funktioniert. In der ZEIT am Kiosk oder digital.

"Restrisiken bestehen immer"

Am 11.11. – nein, es geht hier nicht um Karneval – probt die "Hamburger Deichverteidigung" den Ernstfall. Was ist zu tun, wenn eine Sturmflut kommt? Über 500 Menschen werden an dieser Übung beteiligt sein; in ganz Hamburg gilt es, 103 Deichkilometer zu sichern. Michael Schaper von der Fachbereichsleitung Deichverteidigung und Deichaufsicht leitet die "Stabsübung Sturmflut 2016" und hat uns erklärt, wie das funktioniert.

Elbvertiefung: Was braucht man, um einen Deich zu verteidigen, nur kräftige Hände und genügend Sandsäcke?

Michael Schaper: Die wichtigen Vorbereitungen finden im Sommer statt. Wir achten darauf, dass ausreichend Deichverteidigungsmaterial da ist, es gibt etwa 200.000 fertig gefüllte Sandsäcke in verschiedenen Depots und zusätzliche Sand- und Klei-Depots, wir schulen die Leute, wir stellen einen Deichverteidigungsplan auf. Es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben. Besonders wichtig sind die Deichwarte. Das sind Männer und Frauen, die die 103 Deichkilometer in Hamburg in 37 Abschnitten ablaufen und beobachten. Dabei können sie feststellen, ob sich irgendwo Quellen auftun, ob es Risse gibt oder ob großes Treibgut, ein Baum oder ein Container, auf den Deich zuschwimmt.

EV: Sind die Deichwarte und Deichverteidiger Freiwillige?

Schaper: Ja, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes oder Mitglieder von Verbänden. Wir haben viele sehr engagierte Deichverteidigungshelfer, aber sind immer auf der Suche nach Nachwuchs. Es ist nicht leicht, Jüngere dafür zu gewinnen, auch, weil reale Einsätze relativ selten sind.

EV: Zum Glück. Bei der Übung am 11.11. wollen Sie "fiktive Schäden" beheben.

Schaper: Da heißt es etwa: "An Deichkilometer 97 findet sich auf einer Breite von 50 Metern eine starke Durchfeuchtung des Deiches. Wasseraustritt mit leichtem Austritt von Bodenmaterial". Damit hat der Deichwart sozusagen einen Befund, wie beim Arzt, und daraus muss er eine Diagnose machen: Was bedeutet das, muss ich das beobachten, muss ich gar nichts machen – oder eine Therapie entwickeln? Deichwarte haben eine kleine Fibel, in der sie nachgucken können, wie viel Hilfe, Material etc. sie brauchen. Das melden sie der technischen Einsatzleitung, die prüft auf Plausibilität, und dann fährt ein LKW mit Sandsäcken an den Ort, und Feuerwehr, die Deichwachten der Bezirke oder das THW rücken an.

EV: Ist Hamburg denn wirklich noch hochwassergefährdet?

Schaper: Hamburg bleibt bedroht durch Hochwasser, das versuchen wir der Bevölkerung auch immer wieder zu verdeutlichen. Heute entwickeln wir mit wissenschaftlichen Methoden sehr genaue Vorgaben für die Konstruktion unserer Hochwasserschutzanlagen und bauen Ingenieurbauwerke, die die Stadt wirksam schützen. Restrisiken bestehen jedoch immer. Um diese weiter zu minimieren, werden wir in den kommenden Jahren unsere Deiche weiter verstärken und für die Zukunft rüsten.

Hut ab vor einem Idol: Uwe Seeler

Nüchterne Hamburger? Nicht wenn es um diesen Mann geht: Zu seinem 80. Geburtstag überschlugen sich die prominenten Gratulanten mit Lob und Würdigung, und mit ein wenig Stolz kann man sagen: Uwe Seeler, einst einer der besten Mittelstürmer der Welt (und immer noch gelistet auf der Internetseite "Transfermarkt"), Ehrenspielführer der A-Nationalmannschaft, ist viel mehr als HSVler, Nationalspieler, Torschützenkönig, Hamburger Ehrenbürger und Hip-Hop-Video-Star. Die enorme Resonanz zeigt, dass er eine echte Institution ist, ein Idol, auch über die Grenzen von Hamburg und der Fußballlandschaft hinaus. Wer alles gratulierte, das aufzuführen würde diesen Letter sprengen, daher nur in Stichworten, was man "uns Uwe" bescheinigte: Treue, Bescheidenheit, Fairness, Bodenständigkeit, Humor, Freundlichkeit: "Ich kenne keinen liebenswürdigeren und hilfsbereiteren Menschen als Uwe Seeler." Obwohl Letzteres von Franz Beckenbauer kam, er ist bei Weitem nicht der Einzige, der das sagte. Also noch mal: Hut ab vor diesem Mann!

Til Schweiger – ein Mann für alle Fälle?

So eine dicke Lippe wie Udo Lindenberg riskieren heute nur noch wenige Musiker – leider, klagt der Panikrocker selber. Zu viele Sänger sähen sich als reine Entertainer, mischten sich politisch nicht ein. Wer also kann die Lücke füllen? Vielleicht ist Til Schweiger der richtige Mann. Der ist zwar kein Sänger, aber das kann er noch werden. Denn der Mann gibt sich nicht mit einer Profession zufrieden: Schauspieler – schon lange. Filmproduzent – mit Sternchen! "Tatort"-Rebell – done. Die Kita für Flüchtlingskinder ist in der Mache, fehlt noch das Hotel am Timmendorfer Strand. Einrichten kann Schweiger es dann mit Produkten aus dem selbst gemachten Onlineshop, er hat natürlich eine eigene Modelinie. Und außerdem bringt er die von Udo geforderte Kompetenz mit: Er macht das Maul auf. Fettnäpfchen? Da formt einer wie Til Schweiger doch Duftkerzen draus. Gerade hat er wieder einen rausgehauen: "Heutzutage gibt es ja kaum noch Frauen, die gut kochen können." Selbst kocht also der Mann! Bei der exklusiven Eröffnung seines Restaurants Barefood Deli in der City haben vorgestern Promis wie Boxer Wladimir Klitschko, Ex-Fußballer Thomas Helmer sowie "Tatort"-Kollege Fahri Yardim testgegessen. Ab heute darf auch das gemeine Volk rein. Aber vielleicht kommt auch noch Sternekoch Ali Güngörmüs vorbei, der gerade im Le Canard aufgehört hat. Moment … Kann der singen?

Mittagstisch

F(r)ische Zeiten Hamburg und Fisch gehören bekanntlich zusammen, was aber nicht heißt, dass man an jeder Ecke frischen Fisch bekommt. Oft genug hängt in den Imbissen der Geruch nicht ganz fangfrischen Meeresgetiers, umso erfreulicher die angenehme Luft im Fischzeiten. In dem bistroartigen Lokal wird die Ware täglich aus dem Hafen geliefert und in Form von Grill- oder Backfisch oder Fish and Chips (6 €) zubereitet. Zwar kann es in dem recht kleinen Raum mit frischen Farben, Wandbildern und Lampen aus Einweggläsern zu Stoßzeiten auch einmal eng werden, doch ist stets alles blitzsauber. Die aufmerksame und freundliche Bedienung nimmt am Tresen die Bestellung entgegen, übergibt eine Muschel mit einer Nummer, und wenig später wird einem das Essen an den Tisch gebracht. Das Tagesgericht (9,50 €), ein Lachsfilet mit Kartoffeln, ist außen kross, die Gemüsebeilage aromatisch und leicht mit Knoblauch angemacht. Dazu gibt es eine intensiv schmeckende Gurkenlimonade. Fischzeiten; Altstadt, Brandstwiete 40, Montag bis Freitag, 11 bis 15.30 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Eisiger Kuss: Dass durch einen Kuss das Herz gefriert, erstaunt bei der "Schneekönigin" nicht nur Kids ab 4 Jahren. Das Theater Wackelzahn inszeniert das Märchen von Hans-Christian Andersen farbenfroh und mit viel Musik. Hoftheater Ottensen, Abbestraße 33, Sonntag, 16 Uhr, 7 Euro

Kunst darf das: Verrückt ist die Ausstellung "Mist of Madness", weil hier elf Künstler vertreten sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Galerist Rasmus Fischer erhebt diese Eigenschaft zum Unikum. Zu sehen sind unter anderem illustrierte Bilder von Rune Christensen und abstrahierte Porträts von Mikael Takaács. Galerie heliumcowboy artspace, Bäckerbreitergang 75, Vernissage heute um 18 Uhr

Was kommt

O fortuna: Seit 70 Jahren singen Hanseaten im "Franz-Schubert-Chor", einem der größten seiner Art in Hamburg. Zum Jubiläumskonzert "glücksfall" bieten die Musiker einen Klassiker und eine Uraufführung: Neben der Carmina Burana von Carl Orff erklingt die eigens komponierte Choroper "Leben - eine Schubertiade". Großer Saal der Hamburger Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, Samstag, 20 Uhr, 9,30 Euro

Rettet den Bach: Hamburg muss freundlicher sein zu Schnecke und Co., findet der NABU. Deshalb lädt er ein zum "Bach-Aktionstag in Niendorf". Mit einfachen Mitteln entstehen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. NABU, Samstag, 10 Uhr, Anmeldungen unter 040-69708926

Platt in der Kirche: "Üm Klock 10 vörmiddags" schallen plattdeutsche Predigten durch die Hauptkirche St. Michaelis. Zu Ehren der 19. Plattdeutschen Buchmesse geht es im volkstümlichen Gottesdienst dieses Jahr um Leben und Sterben. St. Michaeliskirche, Englische Planke 1, Sonntag, 10 Uhr

Verlosung: Im November feiert der "Tatort" ein ganz besonderes Jubiläum: die 1000. Folge! Mit dem NDR "Tatort: Taxi nach Leipzig" startete damals die beliebte Krimireihe. Auch der 1000. "Tatort" kommt vom NDR – und wieder fährt ein "Taxi nach Leipzig". Auf der Rückbank nehmen die Ermittler Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Klaus Borowski (Axel Milberg) Platz. Regie führt Alexander Adolph. Der NDR präsentiert den Jubiläumsfall noch vor der TV-Ausstrahlung am Freitag, 11. November, im Cinemaxx Dammtor vor rund 1000 geladenen Gästen – darunter vielleicht auch Sie, denn wir verlosen 3x2 Karten. Beantworten Sie bis Sonntag, Punkt 20.15 Uhr, bitte folgende Frage: Am wievielten Tag des Jahres 1970 wurde der erste "Tatort" ausgestrahlt? Antwort bitte an elbvertiefung@zeit.de. Preview: 1000. "Tatort", 11.11., Cinemaxx Dammtor, Dammtordamm 1, 19.00 Uhr.

Hamburger Schnack

Neulich beim Italiener an der Ecke: Der Großvater beobachtet seinen Enkel, der mit der Beilage kämpft, nickt versonnen und sagt schließlich: "Ja, ja, das Beste an Salat ist, dass die Blätter sich biegen." Gehört von Renate Prozesky

Meine Stadt

Süddeutschland ist ja für den Hamburger bekanntlich alles südlich der Elbe :-) © Foto: Klaus Westphalen-Hoth

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Montag lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle





PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.