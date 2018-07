9.768 Schüler haben in diesem Jahr in Hamburg das Abitur bestanden – so viele wie noch nie. In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich die Zahl der Abiturienten verdoppelt, inzwischen machen sechs von zehn Schülern das Abitur, so viele wie in keinem anderen Bundesland, im Bundesschnitt sind es nur vier von zehn Schülern.

Wenn mehr als jeder zweite Abi macht, ist das Abi dann überhaupt noch was wert?, fragen Eltern schon länger besorgt. Kritiker sprechen von einem "Abi light" und der Hamburger Uni-Präsident Dieter Lenzen erklärte kürzlich in der Welt, die Uni müsse Studienanfängern heute "beibringen, was man vor 30 Jahren in der gymnasialen Oberstufe lernte".

Nun wehren sich die Sprecher der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien im Interview mit der ZEIT:Hamburg gegen die Vorwürfe am angeblich zu laschen Abitur. "Der durchschnittliche Abiturient ist heute auf die Anforderungen der Hochschule besser vorbereitet als früher", sagte Christian Klug, Schulleiter des Gymnasiums Lerchenfeld. Auch die Aufgaben seien nicht leichter geworden.

Gymnasien stärker in die Inklusion einbinden

"Allerdings konzentriert sich der Unterricht oft auf die zentralen Themen. Was früher nebenher gemacht wurde, bleibt oft auf der Strecke." Dass mehr Schüler zum Abitur kommen, liege nicht an einfacheren Aufgaben, sondern an besseren Lehrern. "Die heutige Lehrergeneration hat ganz andere methodische und didaktische Fähigkeiten. Sie schafft es, Schüler abzuholen, die sonst keine Chance gehabt hätten", sagte Klug.

Auch Klugs Sprecherkollegen nehmen eine Veränderung des Abiturs wahr. "Wir haben heute viel mehr Studienplätze und ein breites Spektrum an Studiengängen – die haben ganz andere Anforderungen, deswegen hat sich zwangsläufig geändert, was wir Hochschulreife nennen", sagte Christian Gefert vom Marion Dönhoff Gymnasium. "In jedem Fall ist Bildung heute etwas anderes als früher", bestätigte auch Arne Wolter vom Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer. "Es gibt politisch und gesellschaftlich den Anspruch, mehr Menschen zu höheren Abschlüssen zu bringen. Aus dieser Sicht sind wir erfolgreich."

Hamburgs Gymnasialschulleiter äußern sich zudem erstmals zu der Kritik, die ihre Kollegen von den Stadtteilschulen vor fünf Monaten im Interview mit der ZEIT geübt hatten. Ihre skeptische Prognose für das Schulsystem teilen die Gymnasialdirektoren – teilweise. "Es erfüllt uns tatsächlich mit Sorge, dass sich ein immer höherer Anteil der Schüler am Gymnasium anmeldet", sagte Gymnasialdirektor Gefert im ZEIT-Interview. Die Stadtteilschulleiter hatten gesagt, das Schulsystem drohe aus diesem Grund zu scheitern. Die Gymnasien würden zu Gesamtschulen, die Stadtteilschulen zu Restschulen. Gymnasialschulleiter Wolter sagte, sowohl Stadtteilschulen als auch Gymnasien machten gute Arbeit. "Das Schulsystem scheitert also nicht. Aber es hakt an einigen Stellen."

Um die Stadtteilschulen zu entlasten, fordern die Gymnasialleiter, ihre Schulen stärker in die Inklusion von förderbedürftigen und behinderten Schülern einzubinden. "Wir bilden Menschen aus, die später in Führungspositionen arbeiten sollen. Die müssen mit allen Menschen umgehen können, daher ist Inklusion richtig", sagte Gefert. "Wir haben als Gymnasien die Pflicht, uns an den Herausforderungen Inklusion und Flüchtlingsbeschulung stärker zu beteiligen."

