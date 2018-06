Das sogenannte letzte Wort hat eine große Bedeutung im Strafprozess. Unmittelbar vor dem Urteil bekommt der Angeklagte ein letztes Mal die Gelegenheit, seine Haltung zu den Vorwürfen zu zeigen. Manche Angeklagte weinen, viele beteuern ihre Unschuld, und wer die Tat im Prozess gestanden hatte, sagt zumeist: Es tut mir unfassbar leid. Michael Q. tut nichts von all dem. "Ich schließe mich den Ausführungen meines Verteidigers an", sagt er nur.



Der knappe Satz fiel vorige Woche. Er löste eine irritierte Stille im Saal des Landgerichts Hamburg aus, und er markierte das Ende eines Prozesses, der von genau dieser Irritation geprägt war. Die vorsitzende Richterin schaute Michael Q. lange an, als wartete sie darauf, dass da doch noch etwas kommt, zumindest jetzt, nach Wochen der Verhandlung, in denen der 27-Jährige alles leugnete und sich der Verdacht gegen ihn doch immer mehr verdichtete. "Das ist Ihr letztes Wort?" fragte sie schließlich, und Michael Q. antwortet: "Ja."

Nun hat die Strafkammer Michael Q. zu elf Jahren Gefängnis wegen Totschlags verurteilt. So lautet das heutige Urteil für den Stiefvater des kleinen Tayler, verkündet am Todestag des Babys, unter lautem Jubel von dessen Angehörigen.



Als wäre er ein Sachverständiger

Tayler war das Kind von Jaqueline B., der damaligen Freundin von Michael Q. Der Junge sei für ihn wie sein eigener Sohn gewesen, hat er im Gerichtssaal behauptet. Doch offenbar misshandelte er ihn, wenn er alleine mit ihm in der Wohnung in Altona-Nord war. Tayler hatte immer wieder blaue Flecken am Körper, einmal war sein Schlüsselbein gebrochen. Am Nachmittag des 12. Dezember 2015 dann schüttelte er das Baby so stark, dass es schwerste Hirnverletzungen erlitt. Wenige Tage später starb es im Krankenhaus.

Auch als das Urteil verkündet wird, als um ihn herum gejubelt und geweint wird, sitzt Michael Q. einfach da, wie immer. Sein Auftreten hat die Prozessbeteiligten seit Wochen irritiert. Immer wieder lagen die Blicke der drei Richterinnen und Richter auf dem kräftigen Mann mit der Halbglatze und der unauffälligen Brille, ebenso die der Rechtsmediziner und medizinischen Gutachter ihm gegenüber.



Wenn alle sich um den Richtertisch gruppierten und Fotos des getöteten Babys ansahen, wenn Wortfetzen wie Brückenvenenabriss, Hirnblutung, Sondenimplantation alle erschaudern ließen, gab es immer jemanden, der fragend zu Michael Q. hinüberblickte. Er saß auf seinem Stuhl und machte sich Notizen, als wäre er selbst ein Sachverständiger, der ein Gutachten zu erstellen hat. Wie konnte er so ungerührt dasitzen? Warum weinte er nicht? Warum gestand er nicht einfach alles?