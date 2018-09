Im Vergleich zum vorhergehenden Forschungsranking ergeben sich kaum Änderungen bei den forschungsstarken Hochschulen. Die Universität Heidelberg ist nicht mehr unter den Forschungsstarken, sie liegt nur noch bei einem Indikator in der Spitzengruppe. Aufgestiegen ist dafür die Universität Frankfurt a.M. Bis auf Halle-Wittenberg (ein Spitzenplatz von sechs) sind alle Universitäten mit mehr als fünf Prozent Nennungen im Forschungstipp vertreten. © Amelie Putzar für ZEIT online BILD Tabelle:Forschungsprofile forschungsstarker Hochschulen in Erziehungs- wissenschaften

Die Daten dieses Rankings im Fach Erziehungswissenschaft stammen aus der Erhebung im Jahr 2003. Die aktuelle Erhebung ist noch nicht abgeschlossen, die Daten werden im Frühjahr 2007 im CHE HochschulRanking und im Herbst 2007 im CHE ForschungsRanking veröffentlicht.

Hier finden Sie die ausführlichen Ergebnisse des Forschungsrankings für das Fach Erziehungswissenschaften als pdf zum Herunterladen .

Hinweis :

Durch einen bedauerlichen Fehler wurde das sehr gute Abschneiden der Universität Duisburg-Essen im Fach Erziehungswissenschaft bislang nicht publiziert.



Das Fach Erziehungswissenschaft der Universität Duisburg-Essen erzielt in diesem Ranking mit 1.729.000 € verausgabten Drittmitteln im Dreijahresdurchschnitt besondere Spitzenwerte und landet hinter Berlin, Hamburg und Bielefeld auf dem vierten Rang. Auch bei der Anzahl der Veröffentlichungen lässt sie die meisten Universitäten hinter sich und kann sich in der Spitzengruppe unter den ersten 11 Hochschulen platzieren. Die absoluten wie auch die Pro-Kopf-Werte führen dazu, dass das Fach Erziehungswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen zur der Spitzengruppe deutscher Universitäten gehört.