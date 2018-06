Seit dem 1. Januar 2004 gelten neue Bestimmungen beim Kündigungsrecht, insbesondere zur Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes. Gut für den, der seine Rechte bei einer Kündigung genau kennt. Arbeitnehmer können so mit ihrem Rechtsbeistand erfolgreich gegen die Entlassung angehen und Arbeitgeber können ein Vorgehen vermeiden, was im Streitfall gar nicht hält.



Welche Rechte hat der Arbeitnehmer bei einer Kündigung?



Die Rechte des Arbeitnehmers bei Kündigungen regelt in erster Linie das Kündigungsschutzgesetz. Doch das gilt nicht für alle Arbeitnehmer. Voraussetzung sind mindestens sechs Monate Beschäftigung sowie eine Mindestbeschäftigtenzahl von über zehn vollzeitbeschäftigten Personen im Betrieb. Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2004 begonnen haben, genießen dagegen einen Kündigungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Kündigungszugangs im Betrieb regelmäßig mehr als fünf vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter beschäftigt werden und diese auch schon zum 31.12.2003 im Betrieb anwesend waren. Arbeitnehmer, die nicht unter das Gesetz fallen, können nur sittenwidrige oder willkürliche - also offensichtlich missbräuchliche - Kündigungen angreifen, was oft nicht erfolgreich ist.



Das Kündigungsschutzgesetz verlangt zur Rechtmäßigkeit von betriebsbedingten Kündigungen klare Gründe: nachvollziehbare Rationalisierungsmaßnahmen, Auftragsmangel oder Umsatzrückgänge. Der Wunsch des Arbeitgebers, etwa aus Kostengründen Arbeitsplätze abzubauen, reicht als Kündigungsgrund nicht aus. Er muss konkret nachweisen können, dass aufgrund innerbetrieblicher oder außerbetrieblicher Umstände der Beschäftigungsbedarf für einen oder mehrere Arbeitnehmer weggefallen ist.



Arbeitgeber übersehen oft bewusst, dass zur Rechtmäßigkeit der Kündigung keine Möglichkeit zur anderweitigen Beschäftigung des Arbeitnehmers bestehen darf, und zwar nicht nur im Betrieb, sondern im ganzen Unternehmen.



Der Betriebsrat muss gehört werden



Das Kündigungsschutzgesetz verlangt, dass der sozial stärkere Mitarbeiter vorrangig vor dem sozial schwächeren Arbeitnehmer gekündigt wird. Hierbei spielen die Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, eine Schwerbehinderung und die Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers eine Rolle. Schließlich muss ein Betriebsrat - so vorhanden - vor der Kündigung angehört werden. Fehler im Anhörungsverfahren, die nicht selten vorkommen, können sich ebenfalls auf die Kündigung auswirken - und zwar positiv für den Arbeitnehmer.



Oft stellt sich erst nach genauer Prüfung der Tatsachen vor Gericht heraus, dass ein Kündigungsgrund nicht vorhanden ist, der Arbeitgeber falsche Angaben bei Ausspruch der Kündigung gemacht hat und die Kündigung somit unwirksam ist. Der Mitarbeiter hat dann ein Recht auf Weiterbeschäftigung. Häufig vereinbaren die Parteien in solchen Fällen eine gütliche Einigung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer sozialen Entschädigung (Abfindung) zu Gunsten des Arbeitnehmers.



Abfindung: Entschädigungszahlungen an Mitarbeiter



Bei der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch Arbeitgeber erwarten viele Arbeitnehmer "automatisch" eine Abfindungszahlung und berufen sich dabei auf das Kündigungsschutzgesetz. Das ist jedoch ein Irrtum, denn das Kündigungsschutzgesetz dient vornehmlich dem Schutz des Arbeitsplatzes. Es bietet Arbeitnehmern einen "Bestandsschutz" und stellt kein "Abfindungsschutz" dar.



Abfindungen sind Entschädigungszahlungen an Mitarbeiter, die sie für den Verlust des Arbeitsplatzes erhalten. Meist zahlen Unternehmen sie bei einer einvernehmlichen Aufhebungsvereinbarung. Aber auch bei Kündigungsschutzverfahren vor dem Arbeitsgericht kommt es im Rahmen eines Vergleiches oft zu Abfindungsvergleichen.



Anspruch auf eine Abfindung haben Arbeitnehmer, wenn Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Sozialplan diese vorsehen. Gar auf ein "Gewohnheitsrecht" können sich Arbeitnehmer berufen, wenn aus dem Unternehmen ausscheidende Mitarbeiter generell Abfindungen erhalten.



Individuelle Aspekte können die Abfindungshöhe beeinflussen



Arbeitgeber erkaufen sich durch eine Abfindungszahlung an den Mitarbeiter quasi die Entlassung. Die Höhe der Abfindung wird in typischwerweise individuell vereinbart, da es keine gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen gibt. Gerichte nutzen im Streitfall die Faustformel von einem halben bis einem ganzen Brutto-Monatsverdienst je Beschäftigungsjahr. Zudem können individuelle Aspekte des Arbeitnehmers wie schlechte Job-Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die Familiensituation oder positive Erfolgsaussichten einer gerichtlichen Auseinandersetzung die Abfindungshöhe beeinflussen.



Bei der Abfindungshöhe müssen Abzüge durch den Fiskus gedanklich eingerechnet werden. Es gibt keine Freibeträge mehr.



Bei Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen ist Vorsicht geboten



Ein Aufhebungsvertrag sollte klar und unmissverständlich den Anlass für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber benennen. Sie müssen aber, und davon ist aufgrund der neueren Rechtsprechung auszugehen, unter Umständen mit einer dreimonatigen Sperrfrist von der Agentur für Arbeit ausgehen. Vorsicht ist daher generell bei Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen geboten. Die Beachtung der Kündigungsfrist ist wichtig. Das Arbeitsverhältnis darf durch den Aufhebungsvertrag nicht vor dem Zeitpunkt enden, der bei einer ordentlichen Kündigung eintreten würde. Nur wenn eine Kündigung objektiv gerechtfertigt wäre, wobei das so genau keiner beim Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung weiß, dürfte es zu keiner Sperrzeit kommen.



Arbeitszeugnis: Jedes einzelne Wort hat seine Bedeutung



Endet ein Arbeitsverhältnis, hat jeder Mitarbeiter einen Anspruch auf die Erteilung eines qualifizierten Abschlusszeugnisses. Dies ist unabhängig von der Art des Arbeitsverhältnisses. Wer bei der Bewerbung kein gutes Zeugnis vorlegen kann, hat selten Chancen. Die vom Arbeitgeber genutzte "Zeugnissprache" ist jedoch trügerisch und wird von vielen Arbeitnehmern häufig verkannt. Deshalb sollte ein Zeugnis stets von einem Fachmann durchgesehen werden.



Entnommen aus dem ZEIT-Blog "Arbeitsrecht – Da staunt der Chef" des Berliner Fachanwalts fuer Arbeitsrecht Ulf Weigelt. Weitere interessante Urteile unter www.zeit.de/arbeitsrecht