Einen dreisemestrigen Masterstudiengang "Economic Change in the Arab Region" bietet die Universität Marburg in Zusammenarbeit mit der Universität Damaskus (Syrien) erstmalig ab August 2008 an. Das englischsprachige Studienprogramm bietet Studierenden mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund eine fundierte volkswirtschaftliche Ausbildung. In Studien- und Praxisaufenthalten in Syrien und anderen arabischen Ländern werden zudem sprachliche und landeskundliche Kenntnisse vermittelt. Die Zulassung zum Programm beinhaltet ein Stipendium des DAAD. Bewerbungsfrist: 16. Mai 2008. Weitere Informationen: www.uni-marburg.de/fb02/ecar



Die Ausschreibung des Georg von Holtzbrinck Preises für Wirtschaftspublizistik 2008 läuft. Noch bis zum 1. Juli 2008 (Poststempel) können Journalisten sich mit Einzelbeiträgen oder Serien, die im Zeitraum 2. 7. 2007 bis 1. 7. 2008 veröffentlicht wurden, bewerben. Die Preisvergabe erfolgt in den Kategorien Print, elektronische Medien, Online-Medien und Nachwuchspreis. Prämiert werden herausragende Reportagen, Analysen, Kommentare und journalistische Formate, insbesondere Online-Formate aus dem Wirtschaftsleben. Entscheidend ist dabei die kompetente, differenzierte, lebendige und allgemein verständliche Vermittlung komplexer Themen aus der Welt der Wirtschaft. Weitere Informationen:

www.vf-holtzbrinck.de/de/veranstaltungen/preise/georg-von-holtzbrinck-preis-fuer-wirtschaftspublizistik/





Beim "Einstieg Abi Karrieretag" am 24. Mai in Hamburg und am 31. Mai in Dortmund dreht sich alles um Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten nach dem Abitur. Zu jedem Beratungsforum werden etwa 500 Abiturienten erwartet und rund 40 ausstellende Unternehmen, Hochschulen und private Bildungsanbieter aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet. Online-Anmeldung unter www.einstieg.com/schueler/messe



Für Studierende der Geografie, Stadtplanung, Wirtschaftswissenschaften und Soziologie, die kurz vor dem Examen stehen, gibt es eine Sommerschule. Das Institut für Humangeographie der Uni Frankfurt bietet vom 1. bis 14. September die "International Summer School Real Estate Market Research" an. Die Referenten kommen auch aus renommierten Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai. Mehr unter www.humangeographie.de/summerschool



Der internationale Masterstudiengang "Software Engineering and Management" beginnt im Wintersemester an der Hochschule Heilbronn. Er richtet sich an Absolventen mit Informatikhintergrund und soll für Aufgaben im Management komplexer Software-Projekte qualifizieren. Kerninhalte sind Projektmanagement und strategisches Informationsmanagement. www.fh-heilbronn.de/diehochschule



Im Herbst 2008 beginnt das zweijährige Förderprogramm "Akademie Musiktheater heute" der Deutsche Bank Stiftung. Das Stipendium richtet sich an Opernnachwuchs aus den Sparten Dirigieren, Dramaturgie, Intendanz, Komposition und Regie sowie Kostüm- und Bühnenbildner. Bewerbungsschluss für Studenten und Berufseinsteiger ist der 31. Mai. www.musiktheater-heute.org



Die KarriereMesse CampusChances bietet Studierenden und Absolventen aller Fachbereiche und Semester sowie Young Professionals viele Möglichkeiten, aktuelle und praxisrelevante Informationen zu Arbeitsmarkt und Karriereplanung zu erhalten sowie persönliche Kontakte zu Personalverantwortlichen zu knüpfen. Die nächsten Termine der Messe sind der 12. Juni (Köln) und der 24. Juni (Hamburg). Weitere Informationen und Online-Anmeldung unter www.CampusChances.de



Auf der Job & Master - Karrieremesse im RuhrCongress Bochum können sich Studenten, Absolventen und Young Professionals aller Fachrichtungen am 31. Mai 2008 über Masterstudiengänge, den Arbeitsmarkt Deutschland und berufliche Einstiegsmöglichkeiten informieren. Individuelle Beratung bieten 80 Hochschulen und Unternehmen aus dem In- und Ausland. Auf vier Bühnen gibt es in über 30 Vorträgen und Talkrunden aktuelle Informationen zu Arbeitsmarkttrends und Berufsbranchen. Der Eintritt in die Job & Master kostet 5 Euro. Mehr Infos gibt es unter www.einstieg.com/studenten/



Welche Wege führen in den Journalismus und welche enden in der Sackgasse? Die Hamburg Media School veranstaltet zu dieser Frage vier Podiumsdiskussionen an den Universitäten Lüneburg (7. Mai), Göttingen (21. Mai), Kiel (26. Mai) und Bremen (29. Mai). Diskutiert wird mit Vertretern des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), der Hamburg Media School (HMS), des NDR und von Tageszeitungen. Weitere Informationen und die genauen Veranstaltungsorte: www.hamburgmediaschool.com



Die fünfte TV Summer School bietet die RTL Journalistenschule vom 30. Juni bis 10. Juli 2008 an. Sie richtet sich an Studierende der Fächer General Management, Medienwirtschaft/Medienwissenschaft, Trainees und Berufseinsteiger.

Kooperationspartner in diesem Jahr sind Solon Management Consulting und Deloitte. Deloitte vergibt zwei Stipendien für interessierte Studierende. Zur Bewerbung muss ein Anmeldebogen mit tabellarischem Lebenslauf eingereicht werden. Ansonsten beträgt der Kostenbeitrag für Studierende 800, - EUR zzgl. MwSt. Interessenten können sich unter jutta.lindemann@rtl.de oder Tel. 0221-456-6400 anmelden. Weitere Informationen unter www.rtl-journalistenschule.de



Unter dem Motto "Weiterbildung für Studium und Karriere" bietet die Düsseldorfer Sommeruni ab Juli wieder ein ausführliches Programm. Neu in diesem Jahr ist das große Angebot an Kommunikationsseminaren, Konfliktmanagement- sowie Führungstrainings. Erweitert worden ist das Programm auch durch Spanisch-, Französisch- und Japanisch-Crashkurse, zur Auffrischung oder für Anfänger. Wissenschaftliche Fortbildungen für Studierende und Postgraduierte bieten die Bereiche Medizin, Kultur und Gesellschaft. Die Düsseldorfer Sommeruni richtet sich an Weiterbildungsinteressierte aus Wissenschaft und Wirtschaft. Das aktuelle Programm kann auf der Sommeruni-Homepage angefordert oder heruntergeladen werden: www.sommeruni-duesseldorf.de



Zum Tag der Offenen Tür mit Probevorlesungen lädt die jüdisch-amerikanische Privatuniversität Touro College in Berlin am Sonntag, den 18. Mai von 13 bis 17 Uhr. Besucher haben die Möglichkeit, an den Seminaren teilzunehmen und einen Einblick in die Inhalte der Studienfächer zu bekommen. Es können Vorlesungen der Fachbereiche Holocaust Studies und Management/International Business besucht werden. Zudem können die Besucher ihre englischen Sprachkenntnisse testen. Direktorin Sara Nachama und Dozenten beantworten alle Fragen zum Studium, Studenten des College berichten von ihren Erfahrungen und geben Tipps. Weitere Informationen unter www.touroberlin.de



Die OU Business School hat ein neues internationales Stipendiatenprogramm ins Leben gerufen, um den weltweiten Wissenstransfer zu fördern. Akademiker, die an einer Hochschule in Lehre und Forschung tätig sind, können sich um ein Stipendium bewerben. Sie erhalten die Möglichkeit, an der OU Business School im britischen Milton Keynes drei bis sechs Monate in Forschung und Lehre tätig zu werden oder didaktische Kursmaterialien für den Fernunterricht zu erstellen.

Anmeldeunterlagen und weitere Informationen: www.open.ac.uk/oubs/fellowships/fellowships.php?



Zu einem Tag der offenen Tür lädt der Masterstudiengang Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin am 21. Mai von 13 bis 17 Uhr. Für alle Fragen rund um das Studium Kulturjournalismus an der UdK Berlin stehen Lehrende und Studierende als Ansprechpartner bereit. Workshops zum journalistischen Handwerk geben einen Vorgeschmack auf die Ausbildung. Um 18 Uhr begrüßt der Präsident der UdK Berlin Prof. Martin Rennert zu den Antrittsvorlesungen der Honorarprofessorin Bascha Mika ( taz ) und des Honorarprofessors Peter von Becker ( Der Tagesspiegel ). Informationen unter www.udk-berlin.de/kulturjournalismus