Die Evangelische Medienakademie in Frankfurt bietet einen neuen Workshop an, bei dem "kooperative Online-Lernprozesse" unter die Lupe genommen werden sollen. Der Workshop richtet sich an pädagogische Fachkräfte sowie Hochschuldozenten, die elektronische Lernplattformen zu Lehr- und Bildungszwecken einsetzen oder dies in Zukunft vorhaben. Die Veranstaltung findet vom 23. bis 25. Juli im Bildungszentrum des DGB in Hattingen statt. Die Teilnahme kostet 260 Euro, Verpflegung und Unterkunft sind inbegriffen.

Weitere Informationen:

http://195.127.87.85/ariadnet.htm?/workshop.htm