Inhalt Seite 1 — DIE ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hier finden Sie Hinweise auf Artikel der aktuellen ZEIT aus den Gebieten Hochschule, Arbeit, Finanzen und Soziales.

Viel Wirbel, wenig Bewegung

Der hochgelobte Koch-Steinbrück-Plan zum Subventionsabbau fällt im Detail bescheiden aus.

Von Wilfried Herz

www.zeit.de/2003/41/Subventionen

"Und was machst du so?"

Nirgendwo zugehörig, ausgemustert, allein: In keinem europäischen Land werden Arbeitslose so sehr ausgegrenzt wie in Deutschland.

Von Merle Hilbk

www.zeit.de/2003/41/Stigma__Arbeitslose

Humboldt in Kairo

In der ägyptischen Hauptstadt eröffnet am Sonntag die erste deutsche Universität im Ausland. Mit solchen Filialen wollen hiesige Hochschulen am internationalen Bildungsmarkt teilhaben.

Von Birgit Svensson

www.zeit.de/2003/41/B-Uni_2fKairo

"Den Schulen Freiheit geben"

Der Chef der Hamburger Handwerkskammer, Jürgen Hogeforster, über Nachwuchssorgen, neue Formen des Lernens und das Versagen des gegliederten Schulsystems.

www.zeit.de/2003/41/C-Handwerk

Wenn das Publikum zum Feind wird

Fast jeder leidet vor einem öffentlichen Auftritt an Lampenfieber. Was hilft dagegen?

Von Achim Wüsthof

www.zeit.de/2003/41/C-Lampenfieber