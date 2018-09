Noch bis zum 31. Dezember läuft die Bewerbungsfrist für den Aufbaustudiengang "Pharmaceutical Medicine" an der Universität Witten/Herdecke. Der englischsprachige Studiengang wird nur alle zwei Jahre angeboten, er ist besonders praxisorientiert. Das Studienangebot richtet sich in erster Linie an Naturwissenschaftler und Mediziner, die sich mit dem Studienabschluss für eine Tätigkeit in der pharmazeutischen Industrie oder anderen Institutionen des Gesundheitswesens qualifizieren sollen. Das Studium dauert 18 Monate, es besteht aus 18 Blockveranstaltungen, die jeweils einmal monatlich von Donnerstag Mittag bis Samstag Nachmittag stattfinden. Trotz dieser kompakten Veranstaltungsform sollte der Arbeitsaufwand jedoch nicht unterschätzt werden, heißt es von Seiten der Universität Witten/Herdecke.

Postgraduate Study Course in Pharmaceutical Medicine

