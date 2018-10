Nach einem Geschäftsessen in China stecken Sie die Stäbchen in den übrig gebliebenen Reis, ohne sich dabei etwas zu denken. Was für ein Fauxpas! Stäbchen werden im Reich der Mitte nämlich nur in den Reis gesteckt, um Ahnen zu ehren. Hätten Sie den "Knigge fürs Ausland" gelesen, wäre Ihnen das nicht passiert. Dieses und andere Beispiele dafür, wie verschieden die Kulturen dieser Welt sein können, hält der Knigge bereit. Er eignet sich damit bestens, den Leser nicht nur auf kleine Fallen aufmerksam zu machen, die im Ausland lauern. Er verrät auch, wie man diese umschifft. Wer jedoch ein richtiges Handbuch erwartet, der wird enttäuscht sein. Eher ist der Knigge mit seinen zehn mal 16 Zentimetern und 126 Seiten ein handlicher Reisebegleiter.

Das Büchlein ist in drei Teile gegliedert und übersichtlich gestaltet. Im gut 30 Seiten starken ersten Teil werden typische Probleme geschildert, die entstehen, wenn Menschen aus verschiedenen Ländern privat oder geschäftlich aufeinander treffen. Die Autoren erklären auch, warum der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen problematisch ist, indem sie ihre Schilderungen mit Kommunikations- und Wahrnehmungstheorien untermauern.

Der zweite Teil geht ins Detail. Gepflogenheiten, Auftreten und Kommunikationsweisen - also auch wie man isst und trinkt oder geschäftlich verhandelt - werden für gut 30 Länder und Regionen auf 80 Seiten dargestellt. Die peinlichsten Missverständnisse können wohl bei Verhandlungen mit Asiaten entstehen. Deshalb widmet sich ein Special dem Nahen und Fernen Osten, damit der Leser bei Verhandlungen in Asien seinem Gegenüber ein "Gesicht zu geben" lernt. Durch die Auflistung der einzelnen Länder ist der Knigge sogar ein kleines Nachschlagewerk. Seiner Größe entsprechend ist das abschließende Stichwortverzeichnis mit nur 50 Begriffen jedoch etwas dürftig ausgefallen.

"Sind Sie fit für Ihren Auslandsaufenthalt?" - diese Frage beantwortet der letzte Abschnitt. Im klassischen Frage-Antwort-Spiel kann der Leser sein angelesenes Wissen testen. Weitere Tests, mit denen er sein Kommunikationsverhalten sowie seine Gruppenorientierung heraus finden soll, sind allerdings recht oberflächlich geraten. Alles in Allem ist der "Knigge fürs Ausland" aber dennoch ein Tipp für alle, die wissen wollen, was sich im Ausland "ziemt" und was nicht.

Heinz Fichtinger / Gregor Sterzenbach

"Knigge fürs Ausland"

Planegg bei München: Rudolf Haufe Verlag, 2003

126 Seiten

ISBN: 3-448-05551-4

6,60 Euro

www.taschenguides.de