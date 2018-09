Als Kooperationsforum zum Thema "Mobile Kommunikation - Trends, Systeme, Technologien" wird eine Tagung angekündigt, die am 5. Februar 2003 in Regensburg stattfindet. Im Vordergrund stehen die neüsten Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche - insbesondere in den Bereichen Datentransfer und Informationsdienste, daneben aber auch in dem traditionellen Feld der Sprachkommunikation. Nach Angaben der Veranstalter bildet der bevorstehende Generationswechsel bei den Mobilfunksystemen einen weiteren wichtigen Diskussionshintergrund. In Vorträgen sollen insbesondere neü Produktentwicklungen und Lösungsansätze vorgestellt werden. Veranstalter ist "Bayern Innovativ" in Zusammenarbeit mit "Infineon Technologies". Anmeldeschluss ist der 31. Januar. Informationen und Anmeldung: http://www.bayern-innovativ.de/projekte/detail/872_0