Im vorwiegend naturwissenschaftlich geprägten Studium der Medizin und der Ausbildung des Kranken- und Pflegepersonals kommen ethische Aspekte häufig zu kurz. Deshalb bietet die Fernuniversität Hagen ein weiterbildendes Studium "Medizinische Ethik" an. Das in Deutschland einzigartige Programm des Instituts für Philosophie richtet sich an Ärzte, Krankenpfleger/-schwestern sowie darüber hinaus an Interessierte, die sich mit ethischen Fragen und Problemen des Gesundheitswesens beschäftigen wollen.Das von Fachphilosophen unter Mitwirkung von Medizinern erarbeitete Studienprogramm führt im ersten Modul in die Grundlagen der philosophischen Ethik ein und beleuchtet im Speziellen Fragen der medizinischen Ethik sowie des Arzt-Patientenverhältnisses. Gegenstand des zweiten Moduls ist die kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen Krankheit und Gesundheit sowie der Umgang mit Sterben und Tod.Beide Programmteile können neben dem Studium bzw. neben dem Beruf belegt werden. Pro Kurs müssen jeweils Fernstudienmaterialien im Umfang von 180 bzw. 220 Arbeitsstunden bearbeitet werden. Darauf aufbauend findet an einem Wochenende (freitags 18.00 Uhr bis samstags, 18.00 Uhr) eine Präsenzveranstaltung in Hagen statt. Wer erfolgreich daran teilnimmt und ein Referat bzw. eine Hausarbeit anfertigt, kann jeweils ein Zertifikat für die beiden Module erhalten. Die Teilnahmegebühren liegen bei 500 Euro pro Modul. Die Einschreibefrist für das kommende Wintersemester endet am 15. Oktober 2003. Die Einschreibung erfolgt durch Reinhard Wiegard, Konkordiastr. 5, 58084 Hagen, Tel. 02331-987-4274.

Für fachliche Auskünfte steht das Institut für Philosophie zur Verfügung, Tel. 02331- 987-2150 oder -2740. www.fernuni-hagen.de