Sven Börchers ist gut im Geschäft. Der freie Journalist arbeitet für mehrere Hörfunkprogramme, Tageszeitungen und Magazine. Das war nicht immer so. "Die Freiberuflichkeit war nie meine erste Wahl", sagt er. Börchers hat sich aus der Not heraus selbstständig gemacht. Als sein Vertrag als Festangestellter Anfang des Jahres auslief, schrieb er vergeblich Bewerbungen. Er fand nichts, wurde arbeitslos. Einziger Ausweg: Existenzgründung.

"Die Arbeitslosigkeit dominiert das Gründungsgeschehen in Deutschland", erklärt Marc Evers, Existenzgründungsexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer ( DIHK ). Der Verband hat das Gründungsverhalten der Deutschen analysiert. Ergebnis: Bis Herbst 2008 waren die Existenzgründungen in Deutschland auf Talfahrt, mit der Wirtschaftskrise und den zunehmenden Entlassungen stieg die Anzahl der Gründungsinteressierten. Die IHKs sind für sie die erste Anlaufstelle.

Existenzgründungszuschuss Gründungszuschuss Der Gründungszuschuss wird in zwei Phasen geleistet: Für neun Monate gibt es den Zuschuss in Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes. Danach können Gründer für sechs weitere Monate 300 Euro für ihre soziale Absicherung bekommen – jedoch nur, wenn sie mit ihrem Unternehmen Einnahmen erzielt haben. Anspruch auf den Gründungszuschuss haben alle, die bis zur Gründung noch mindestens 90 Tage Arbeitlosengeld I bekommen hätten. Einstiegsgeld Wer vor seiner Gründung Arbeitslosengeld II bezogen hat, bekommt das sogenannte Einstiegsgeld. Über die Genehmigung entscheidet der Arbeitsberater. Die Höhe wird nach der monatlichen Regelleistung des Arbeitslosengeld II berechnet.

Mehr Unternehmensgründungen täten Deutschland eigentlich gut. Wirtschaftsexperten predigen seit Jahren, dass das Land eine Gründungswüste sei und die Volkswirtschaft innovativer wäre, gäbe es mehr Start-ups. So kommt auch der jährliche Global Entrepreneurship Monitor (GEM), eine internationale Erhebung, zu dem Ergebnis, dass die Deutschen risikoscheu seien. Die Angst, mit einem Unternehmen zu scheitern, halte sie von einer Gründung ab. In anderen Ländern, den USA oder Norwegen beispielsweise, kennen die Menschen solche Ängste nicht.

Wer schon arbeitslos ist, hat weniger Angst. "Oder keine Alternative. Jedenfalls haben 56 Prozent der Gründungsinteressierten angegeben, dass sie sich selbstständig machen wollen, weil sie sonst arbeitslos wären", sagt Marc Evers. Die meisten dieser Gründungen sind nicht von langer Dauer. Sei es, dass die Gründer früher oder später doch einen festen Job finden und ihr Geschäft wieder aufgeben oder sie schlicht scheitern. Zurück bleiben häufig viele Schulden. Daher ist es vielleicht von Vorteil, dass die Banken derzeit hohe Hürden für Gründerkredite schaffen.

Noch ein Faktor stimmt nachdenklich: Fast 40 Prozent der arbeitslosen Gründer können ihre Geschäftsidee nicht klar beschreiben. "In vielen Fällen raten wir diesen Leuten von der Gründung ab", sagt Marc Evers. Es habe keinen Sinn, Menschen zur Selbstständigkeit zu raten, die dafür gar nicht in der Lage sind, fügt Uwe Mählmann von der Arbeitsagentur Berlin hinzu.

Gegenteiliges erlebte jedoch Sebastian Hohmann bei der Arbeitsagentur in Freiburg . Der Architekt machte sich ebenfalls aus Mangel an Alternativen selbstständig. Nach dem Studium hatte er einige befristete Jobs in Büros in Hamburg und Hannover ausgeübt. Als seine Freundin beruflich nach Freiburg wechselte, zog er mit, ohne dort eine Perspektive oder Kontakte zu haben. Eigentlich hätte er lieber eine Festanstellung bekommen. Beim Arbeitsamt habe er beiläufig nach der Gründung gefragt. "Danach hat mein Berater überhaupt nicht mehr versucht, mir eine Festanstellung zu vermitteln. Er wollte mich so schnell wie möglich in die Gründung bringen, Hauptsache ich bin raus aus seiner Statistik", erinnert sich Hohmann.