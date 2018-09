Mal wandern kleine Buletten oder Maultaschen in den Magen, mal zwei Pfandbons in die eigene Tasche. Es sind Lappalien, Bagatellen, Kleinigkeiten – könnte man denken. Doch der kleine Happen oder das eine oder andere Mitbringsel auf Firmenkosten kann heftige Folgen haben, auch wenn dies manchem Angestellten gar nicht bewusst ist.

Genauso erging es auch Magdalene H., die sich vom Catering-Buffet eine Bulette und zwei halbe Brötchen nahm und dafür nach über 34 Jahren Beschäftigung in dem Unternehmen prompt die Kündigung von ihrem Chef bekam. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass sich Magdalene H. des Diebstahls schuldig gemacht hätte. Der Bitte auf Rücknahme der Kündigung wurde mit der Begründung, das Vertrauensverhältnis sei unwiederbringlich zerstört, bis heute nicht stattgegeben.

Auch einer Altenpflegerin aus Konstanz, die von ihrem Arbeitsplatz vier Maultaschen mitgenommen hatte, widerfuhr ähnliches. Auch ihr Arbeitgeber wertete die Mitnahme der Maultaschen, die übrig geblieben waren und eigentlich in den Müll wandern sollten, als Diebstahl und kündigte der Betroffenen fristlos.

"In diesen Fällen geht es um die Kündigung wegen geringfügiger Vermögensdelikte", erklärt Ulf Weigelt, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Diebstahl und Unterschlagung auch nur geringfügiger Sachen, berechtigen den Arbeitgeber, auch bei nur bloßem Verdacht vom Grundsatz her zur fristlosen Kündigung und zwar ohne vorheriger Abmahnung. Das Bundesarbeitgericht geht von einem irreparablen Vertrauensschaden aus. "Seit dem sogenannten Bienenstichfall ist für Juristen klar, dass es nicht auf den Wert der Sache ankommen kann", sagt der Arbeitsrechtler. Im Rahmen einer Interessenabwägung dürfe man im Falle von Magdalene H. die über 34-jährige Beschäftigungszeit nicht außer Acht lassen. Immerhin räumte der Arbeitgeber später ein, ihm täte die Kündigung leid. Zurückgenommen wurde die Kündigung dennoch nicht.

Auch im Maultaschenfall bestätigte ein Gericht die Rechtmäßigkeit der Kündigung. Als maßgeblich stellte sich hier im Nachhinein heraus, dass die Beschuldigte trotz Verbot des Arbeitgebers des Öfteren übrig gebliebene Essensreste mitgenommen hatte. Weniger bekannt wurde der Fall eines Betriebsrates, der im Logistiklager eines Brandenburger Unternehmens eine Tamarillo gegessen haben soll und dabei erwischt wurde. Auch er kassierte eine fristlose Kündigung.

"Auch dieser Fall passt in die aktuelle Diskussion", sagt Ulf Weigelt. "Unabhängig davon, dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer streitig ist, ob die Tamarillo-Frucht tatsächlich gegessen wurde, so ist schnell klar, dass der Arbeitgeber hier über das Ziel hinausgeschossen ist." Ob das Vertrauen nachhaltig so stark zerstört ist, dass einem Betriebsrat, der jahrelang im Betrieb beanstandungsfrei beschäftigt war, fristlos gekündigt werden muss, sieht Weigelt als problematisch an. Zumal der Mann wiederholt versicherte, er habe die Frucht nicht gegessen. "Der Arbeitgeber wird sich auch die Frage gefallen lassen müssen, warum er sogleich die fristlose Kündigung erzwingen will", vermutet Arbeitsrechtler Weigelt.

Ein weiterer Fall, der Landesweit Schlagzeilen machte, war der Fall "Emmely". Die Kassiererin aus Berlin hatte zwei Pfandbons im Gesamtwert von 1,30 Euro in die eigene Tasche wandern lassen. Auch ihr wurde fristlos gekündigt. Abgeschlossen ist der Fall damit aber noch nicht: Einer Beschwerde der Betroffenen vor dem Bundesarbeitsgerichts wurde stattgegeben, das abschließende Urteil wird im Februar 2010 erwartet.

Ermutigt der Fall Arbeitgeber seither dazu, Bagatellen zum Anlass zu nehmen, um verstärkt fristlose Kündigungen auszusprechen? Der Verdacht bestätigt sich bei genauerer Analyse der Fälle nicht. Denn die Aussicht auf Erfolg für den Arbeitgeber ist nur selten gegeben. "Grundsätzlich greift eine fristlose Kündigung nur dann, wenn der Arbeitnehmer annehmen durfte, der Arbeitgeber werde sein Verhalten nicht tolerieren. Und das sieht unter Umständen bei einem Tamarillo essenden Betriebsratsmitglied eben anders aus als bei einer Kassiererin. Kündigungen sind meist Einzelfallentscheidungen der Gerichte", betont Ulf Weigelt.