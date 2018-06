Wir sitzen und arbeiten bei uns in der Firma alle in einem Großraumbüro. Im Sommer und Winter gibt es immer wieder beim Thema "Lüften" Auseinandersetzungen. Die einen mögen es nicht zu warm, die anderen nicht zu kalt. Gibt es Richtlinien, an die wir uns halten können?, fragt Martin Respol

Sehr geehrter Herr Respol,

das Gesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber, die Arbeitsräume so einzurichten, dass die Mitarbeiter "gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, als es die Natur der Dienstleistung gestattet". Auch die Arbeitsstättenverordnung verlangt am Arbeitsplatz eine "gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur". Konkrete Angaben dazu, was das genau heißt, gibt es in den Vorschriften allerdings nicht. Lediglich die Arbeitsstätten-Richtlinie nennt eine – allerdings schwammige – Obergrenze: "Die Lufttemperatur in Arbeitsräumen soll plus 26 Grad Celsius nicht überschreiten (Arbeitsräume mit Hitzearbeitsplätzen sind natürlich ausgenommen). Bei darüber liegender Außentemperatur darf in Ausnahmefällen die Lufttemperatur höher sein."

Generell lassen sich folgende Werte nennen: Bei überwiegend sitzender Tätigkeit muss in Arbeitsräumen die Raumtemperatur bei + 19 Grad Celsius liegen, bei einer überwiegend nicht sitzenden Tätigkeit + 17 Grad Celsius, bei schwerer körperlicher Arbeit + 12 Grad Celsius, in Büroräumen + 20 Grad Celsius und in Verkaufsräumen + 19 Grad Celsius. Arbeitsrechtlich können Sie diese Raumtemperaturen aber kaum durchsetzen. Sie dienen lediglich als Sollwert. Und auf gar keinen Fall können Sie daraus zum Beispiel ein Recht zur Verweigerung der Arbeitsleistungen ableiten. Streiken, obwohl auch bei den sehr frostigen Temperaturen draußen nur mäßig geheizt wird – das geht leider nicht.

Allerdings gibt es Ausnahmen für Schwangere und stillende Mütter. Voraussetzung: Sie weisen ein ärztliches Attest vor, das die Einhaltung bestimmter Raumtemperaturen fordert. Kann der Arbeitgeber das nicht ermöglichen, so haben Schwangere und stillende Mütter Anspruch auf Beschäftigung an einem anderen Ort oder sogar Freistellung im Rahmen eines Beschäftigungsverbotes.

Ihr Ulf Weigelt

Was ist erlaubt, was nicht? Der Berliner Arbeitsrechtler Ulf Weigelt gibt Antworten auf Nutzerfragen. Jede Woche, immer mittwochs.

