ZEIT ONLINE: Frau Sehrbrock, wie in jedem Jahr gibt es am 1.Mai Kundgebungen und Demonstrationen in ganz Deutschland. Und wie in jedem Jahr sind die Inhalte der Reden erwartbar. Welche Bedeutung hat der 1. Mai eigentlich noch?

Ingrid Sehrbrock: Der 1. Mai ist ein Tag der Solidarität. Er hat eine sehr lange Tradition. An diesem Tag erreichen wir viele sonst nicht aktive Mitglieder und eine breite Öffentlichkeit. Durch die Krise ist die Aufmerksamkeit für Arbeitnehmerfragen gewachsen. Ganz grundsätzliche Fragen, wie Arbeit gestaltet werden soll und in welcher Gesellschaft wir überhaupt leben wollen, stehen wieder im Mittelpunkt. Die Rolle der Gewerkschaften hat in der Krise zugenommen, denn sie haben in den vergangenen Monaten wichtige Akzente gesetzt, zum Beispiel bei der Verlängerung von Kurzarbeit oder beim Thema Leiharbeit.

ZEIT ONLINE: Die neuesten Arbeitsmarktzahlen deuten darauf hin, dass wir die Krise überwunden haben. Die Konjunktur zieht wieder an.

Sehrbrock: Und gleichzeitig wächst die Zahl der Menschen, die in prekärer Beschäftigung arbeiten . Das ist die Kehrseite der schönen, neuen Arbeitswelt. Die Krise ist noch nicht überwunden und es werden politische Weichen gestellt, die drastische Auswirkungen haben. Es kann nicht sein, dass auf den Untergang ganzer Staaten gewettet wird. Mit der Spekulation gegen den Euro werden die sozialen Errungenschaften der Arbeitnehmerschaft in ganz Europa bedroht. Wir brauchen eine neue, nachhaltige Form des Wirtschaftens mit mehr Verantwortung der (Finanz-)Wirtschaft gegenüber der Gesellschaft, mit mehr Mitbestimmung in den Betrieben und Verwaltungen. Deshalb kämpfen wir für sichere Beschäftigung und gute Tarifverträge. In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland kaum Zuwächse bei den Reallöhnen. Unbefristete, nach Tarif bezahlte Stellen, wurden in befristete schlecht bezahlte Jobs umgewandelt. Wir erleben eine massive Spaltung der Arbeitsgesellschaft. Auf der einen Seite stehen Arbeitnehmer, die eine sichere Beschäftigung haben, auf der anderen eine immer größer werdende Zahl von Menschen, die unsicher beschäftigt und schlecht bezahlt wird. Noch nie ging die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland so weit auseinander.

ZEIT ONLINE: Sind denn Kundgebungen und Traditionen am 1. Mai das richtige Mittel, um politischen Protest zu organisieren und die Interessen von Arbeitnehmern durchzusetzen? Erreicht der DGB damit die Jugend?

Sehrbrock: Diese Fragen stellen wir uns auch und wir probieren immer mal wieder neue Formen, seien es Kultur- oder Familienfeste oder eine Jobparade. Wir beobachten übrigens, dass die junge Generation mit Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung groß geworden ist. Viele junge Erwachsene gehen pragmatisch damit um. Aber ab dem 3. befristeten Vertrag steigt die Unzufriedenheit, der Wunsch nach existenzieller Sicherheit kommt auf und dann werden einige auch politisch und engagieren sich. Zudem findet die Jugend eigene Formen des Protestes und der Mitgestaltung, denken wir einmal an den Bildungsstreik.

ZEIT ONLINE: Verglichen mit dem Protest anderer Generationen erscheint das Engagement heute gering.