ZEIT ONLINE: Herr Knill, wenn man die Schweizer Männerzeitung durchblättert, kommt es einem vor, als hielte man eine Emma für Männer in den Händen. Machen Sie eine Männer-Emma?

Ivo Knill: Wir machen auf jeden Fall eine Zeitung, in der Emanzipationsthemen aufgegriffen werden.

ZEIT ONLINE: Sind die Männer in der Schweiz denn benachteiligt?

Knill: Es ist wie im Zoo: Die lautesten Affen sitzen zu oberst auf der Stange. An der gesellschaftlichen Spitze stehen (noch) mehrheitlich Männer. Das heißt aber nicht, dass die Mehrheit der Männer privilegiert ist. Die Lebensentwürfe der Schweizer Männer sind gesellschaftlichen Zwängen unterworfen. Wir haben es zwar geschafft, die Frauen in die Arbeitswelt zu integrieren. Die Männer haben aber kaum eine Alternative zur Rolle als Versorger und Ernährer. Wenn ein Paar Kinder bekommt, erhält die Frau drei Monate Mutterschaftsurlaub. Einen Vaterschaftsurlaub gibt es in der Schweiz nicht. Je nach Arbeitgeber erhalten junge Väter zwei Tage bis zwei Wochen frei. Das reicht nicht, um sich als Familie neu zu organisieren. Familien geht es heute schlechter als noch in den achtziger Jahren, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Eigentlich sind zwei oder wenigstens anderthalb Einkommen nötig. Solange es keine entsprechenden politischen Rahmenbedingungen gibt, werden junge Männer und junge Frauen in die klassischen Rollenbilder gedrängt. Gerade einmal fünf Prozent der Väter arbeiten in Teilzeit . Es ist nahezu unmöglich als Mann eine Teilzeitstelle zu bekommen. Und bei den Jungen beobachten wir schlechtere Bildungschancen. Arbeitslosigkeit, Gewalt – das sind überwiegend männliche Probleme.

ZEIT ONLINE: Dabei gibt es schon seit den achtziger Jahren in der Schweiz eine Männerbewegung.

Knill: Die Männerbewegung entstand gewissermaßen Seite an Seite mit der Frauenbewegung. Immerhin führte die Schweiz erst 1971 das Frauenwahlrecht ein. Die Gleichwertigkeit der Geschlechter ist ein gemeinsames Projekt von Männern und Frauen. Die Männerbewegung der achtziger Jahre setzte sich sehr kritisch mit der traditionellen Männerrolle auseinander. Wir wollten nicht so werden, wie unsere Väter. Die Männerbewegung von heute möchte vielschichtige Lebensentwürfe für Männer und die gleichen Rechte und Pflichten für beide Geschlechter.

Ivo Knill Ivo Knill ist Chefredakteur der Schweizer Männerzeitung und engagiert sich seit vielen Jahren in der Männerbewegung.

ZEIT ONLINE: Aber sind Männer denn rechtlich nicht gleichgestellt?

Knill: Immer mehr Männer empfinden sich als benachteiligt. Besonders im Scheidungsfall fühlen sich Väter zu wenig respektiert und letztlich ohnmächtig. In der Regel wachsen die Kinder nach einer Trennung ihrer Eltern bei der Mutter auf. Das betrifft mittlerweile jedes sechste Kind in der Schweiz. Ein gemeinschaftliches Sorgerecht muss erst vor Gericht erstritten werden. Und weil es kaum Teilzeitstellen für Männer gibt, ist es nahezu unmöglich, dass sich Väter gleichberechtigt um ihre Kinder kümmern können. Für Männer ist schließlich die Berufskarriere sicherer als die Familienkarriere. Das ist frustrierend.

ZEIT ONLINE: Entsprechend sind die Forderungen der Schweizer Männerbewegung.

Knill: Richtig. Wir fordern eine Elternzeit auch für Männer mit der entsprechenden Unterstützung für Familien, wir wollen aber auch, dass die Anliegen der Jungen stärker berücksichtigt werden. Ihre Förderung scheint von der Agenda verschwunden zu sein. Wir wollen auch eine gesetzliche Gleichstellung von Vätern, was das Sorgerecht der Kinder angeht und wir möchten, dass mehr Männer in Gleichstellungsbehörden arbeiten.

Das sind Frauendomänen. Aber Gleichstellung wird erst verwirklicht, wenn auch Männer an diesen Stellen arbeiten. Es gibt übrigens viele Frauen, die diese Forderung unterstützen – allerdings fehlt es noch an Männern mit der entsprechenden Ausbildung. Gender Studies ist ein Fach, das überwiegend von Frauen studiert wird. Und insgesamt sollten die Interessen der Männer in den Fokus der Gesellschaft rücken.