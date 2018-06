In kaum einem Land ist das Frauenbild so widersprüchlich wie in Israel. Wie sich die Israeli ihren eigenen Weg zwischen Beruf, Familie, Armee, Geschichte und Religion erkämpfen, beschreibt ZEIT-Korrespondentin Gisela Dachs in einer exklusiven Serie in den kommenden Wochen auf ZEIT ONLINE. Lesen Sieden ersten Teil der Serie hierundden zweiten hier.

Als Ruth Dayan 1935 mit 17 Jahren Moshe Dayan unter der Chuppah heiratete, blieben ihre Freundinnen aus Protest weg. Denn eine frühe Ehe galt als "bürgerlich", was unter den zionistischen Pionieren im damaligen Palästina verpönt war. Es gab ja auch weitaus Wichtigeres zu tun. Sümpfe mussten trockengelegt, Kühe gemolken und Kibbuzzim aufgebaut und gegen 40 Grad Hitze und Malaria angekämpft werden. Frauen packten genauso mit an wie die Männer.

Diese aufreibende Vergangenheit ist der heute 93-jährigen Dame nicht anzusehen. Sie verströmt eine natürliche Eleganz mit ihrem dichten weißen Haar, Perlenohrsteckern und einem weit geschnittenen blauem Kostüm. Durch das Wohnzimmerfenster ihrer kleinen Tel Aviver Wohnung schimmert das Meer. Die indische Haushälterin Ethel serviert Kaffee und Kekse. Die Ruhe ist trügerisch. Sie habe immer schwer gearbeitet, sagt sie, und könne noch immer nicht still sitzen. Davon zeugt ein prall gefüllter Terminkalender, in dem es weder Platz für Mittagsschlaf oder Friseurbesuche gibt. Direkt neben ihrem Sessel stehen Telefon und Adressbuch, manchmal klingelt auch das Handy in der Handtasche. Ja, und dann ist sie natürlich auch auf Facebook.

Dass sie so unkonventionell früh geheiratet hat, erklärt sie, lag am Ehrgeiz ihrer Eltern, die sich einen gebildeten Partner für ihre Tochter gewünscht hatten. Einer, der auch Englisch sprechen könnte. Deshalb schenkten sie dem jungen Paar einen längeren Aufenthalt in London. Aber unverheiratet konnte das Paar nicht verreisen. Deshalb die Hochzeit. Damals konnte sie noch nicht absehen, dass ihr Moshe als Verteidigungsminister – unter anderem dank seiner Augenklappe – zu einem der berühmtesten Israelis überhaupt werden würde.

Gisela Dachs Gisela Dachs, Jahrgang 1963, studierte Literaturwissenschaften und Philosophie an der Sorbonne-Universität in Paris. Sie arbeitete zunächst als Redakteurin bei der französischen Tageszeitung Liberation und ab 1990 im Politik-Ressort der ZEIT in Hamburg. Seit 1994 schreibt sie aus Israel und der Region. Im Januar 2010 erschien ihr Buch (im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung) Israel kurzgefasst.

Sein Portrait hängt in verschiedenen Varianten an den Wänden. Eines hat das jüngste ihrer drei Kinder, Assi, mittlerweile auch schon 65, auf dem Computer im Nebenzimmer kreiert. Der Filmemacher ( Life according to Agfa ) und Schauspieler erholt sich gerade von seiner jüngsten Lebenskrise bei der Mutter. Wie sie unter anderem auch damit fertig wird, zeigte vor Kurzem eine israelische Fernsehdokumentation. Auch ARTE hat gerade einen Film über sie gedreht. Sie wird gebeten, Ausstellungen zu eröffnen und Vorträge zu halten, etwa darüber, was es bedeute, Israeli zu sein. "Hier geboren und aufgewachsen zu sein", sagt sie dazu. "Religion hat für mich keinerlei Bedeutung."

An diesem Dienstag etwa fuhr sie zur Universität Haifa, um dort die Ehrendoktorwürde in Philosophie entgegenzunehmen. Vier Tage zuvor wurde sie von der Jerusalemer Cinemateque für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, im Besonderen für ihren Beitrag zur Modewelt und zum womens`empowerment in Israel. Sie sei aber keine Feministin, konstatiert sie trocken. Frauen hätten doch heute ihren Platz mehr als früher, siehe Angela Merkel, und sie wolle auch keiner sagen, was sie tun solle. Trotzdem rufen viele Frauen Hilfe suchend bei ihr an, wie etwa erst diese Mutter, deren erwachsener Sohn ihr Probleme macht. Dann hört Ruth Dayan vor allem gut zu. Früher habe sie solche Leute noch zu sich eingeladen, aber das schaffe sie jetzt nicht mehr. Das Alter mache sich ja doch irgendwo bemerkbar.

Sie hat ein bewegtes Leben hinter sich. Ihre Eltern stammen aus Odessa und kamen ganz und gar von sozialistischen Idealen beseelt ins Land. Sie gehörten jener Gründerelite an, die als erste Lehrer der nachfolgenden Generation ihr Wissen weitergaben. So kannte Ruth sie alle persönlich, die einflussreichen Männer aus dieser Zeit, nach denen heute die Straßen in Israel benannt sind. Außerdem war der ehemalige Staatspräsidenten Ezer Weizmann ihr Schwager und – für die jüngere Generation viel relevanter – ist Popstar Aviv Geffen ihr Neffe. Gut vernetzt würde man heute sagen.

Ruth Dayan hat trotzdem immer viel Zeit mit Frauen zugebracht. Sie war es, die ein Mittel fand, um Neueinwanderinnen nach der Staatsgründung etwas von ihrem verlorenen Selbstwertgefühl zurückzugeben. Damals in den fünfziger Jahren, ihr Mann war gerade Stadtkommandant von Jerusalem, kümmerte sie sich im Auftrag der Jewish Agency um deren Integration. Wären nicht die Ratten gewesen, die ständig die Samen auffraßen, hätte sie ihnen vermutlich weiterhin beigebracht, wie sich Gemüse anbauen lässt. So aber entschied sie sich, die Landwirtschaft hinter sich zu lassen und bereits vorhandene Fähigkeiten zu nutzen. Sie setzte auf die Handarbeitskünste der Frauen, egal woher sie stammten. Ihr Beruf, sagt sie, sei "Projektleiterin" gewesen.