Schumacher aus Leidenschaft: Die beiden Brüder Morris und Adam Perkal suchten nach dem Zweiten Weltkrieg als junge Männer in Australien ihr Glück. Vor 62 Jahren gründeten die heute 92 und 90 Jahre alten Männer ihre Schuhmanufaktur in Sydney. Bis heute fertigen sie in mühsamer Handarbeit Schuhe in ihrer Werkstatt, sechs Tage die Woche.

Der Fotograf Mark Kolbe hat den beiden letzten alten Schuhmachern bei der Arbeit über die Schulter geblickt. Entstanden sind eindrucksvolle Bilder von einem Traditionshandwerk.