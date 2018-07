Während in Brüssel und Berlin noch über eine Frauenquote für die Wirtschaft gestritten wird, macht Hamburgs Justizsenatorin Jana Schiedek ( SPD ) Nägel mit Köpfen: Die Senatorin will ein Gremienbesetzungsgesetz auf den Weg bringen, das eine Quote von 40 Prozent Frauenanteil in den Aufsichtsräten und Beiräten städtischer Unternehmen vorsieht. Auch sollen alle öffentlichen Gremien – also Gremien, in denen die Stadt Vertreter entsendet wie die Ärztekammer oder Ethikkommission der Hansestadt – mit 40 Prozent Frauen besetzt sein. Der Senat wolle so der Gleichstellung Rechnung tragen, berichtet das Hamburger Abendblatt.

Beschlossen ist die Quote freilich noch nicht. Der Vorschlag könnte dennoch wegweisend sein. Hamburg wäre das erste Bundesland, das eine Frauenquote für die Wirtschaft einführt.

Unter den Stadtstaaten scheint es beliebt zu sein, in kontroversen Fragen gesetzliche Vorstöße auf Landesebene zu unternehmen. Erst kürzlich hatte Bremen einen landesweiten Mindestlohn auf den Weg gebracht. Er gilt für alle Unternehmen, an denen das kleinste Bundesland beteiligt ist sowie für jene Firmen, die öffentliche Aufträge erhalten.

Frauenquote-Argumente Für eine Frauenquote Es geht um Chancengleichheit und Gleichberechtigung: Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung und sie sind genauso gut ausgebildet wie Männer.

Unternehmen, deren Führungsspitze aus Männern und Frauen besteht, erzielen bessere Ergebnisse.

Ein Großteil der Kaufentscheidungen wird von Frauen getroffen.

Durch einen höheren Frauenanteil verbessert sich das Betriebsklima, die von Männern geprägten Spielregeln in Kommunikation und Karriereverhalten ändern sich mit mehr Frauen an der Spitze.

Männer fördern eher Männer – und weil die Führungspositionen überwiegend mit Männern besetzt sind, rücken Frauen bei der Besetzung der Spitzenposten weniger ins Blickfeld. Es handelt sich um ein sich selbst erhaltendes System.

Frauen sind aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisierung oft nicht so stark darin, ihre Stärken und Erfolge zu kommunizieren. Sie machen weniger stark auf sich aufmerksam.

Es gibt viele Karrierenetzwerke und Eliteklubs, zu denen nur Männer Zutritt haben. Hier findet informelles Mentoring statt und hier werden die entscheidenden Karrierekontakte gemacht. Weil Frauen keinen oder nur schwer Zugang zu den Männernetzwerken haben, können sie von den Netzwerken kaum profitieren.

Gegen eine Frauenquote Eine Frauenquote diskriminiert Männer.

Eine gesetzliche Quote greift in die unternehmerische Freiheit ein.

Durch die Quote wird Geschlecht zum Kriterium für die Besetzung einer Spitzenposition. Dabei sollte die Leistung und die Qualifizierung entscheidend sein.

Frauen werden als Quotenfrau in Unternehmen stigmatisiert.

In einigen Branchen und Unternehmen gibt es nicht ausreichend qualifizierte Frauen, um eine Quote einzuführen und einzuhalten.

Mädchen und junge Frauen wählen immer noch traditionelle Frauenberufe, aus denen heraus eine Karriere in eine Führungsposition unwahrscheinlich ist.

Viele Frauen wollen gar keine Karriere machen, sondern entscheiden sich bewusst für Familie.

Von der Frauenquote für Hamburg wären rund 350 Unternehmen betroffen, berichtet die Tageszeitung Die Welt .

Aktuell liegt der Frauenanteil in den Führungsetagen dieser Firmen bei rund 20 Prozent – und damit sogar höher als der Frauenanteil in den Kontrollgremien der 160 börsennotierten Unternehmen bundesweit. Der Women-on-Board-Index stellte Mitte Juli einen kumulierten Frauenanteil in den Führungsgremien von 9,5 Prozent fest (Vorstand und Aufsichtsräte). Gegenüber den Vorjahren war das eine leichte Verbesserung .

Gesetzesregelung aus Brüssel angekündigt

Die Hamburger Justizsenatorin gilt als große Befürworterin der Frauenquote. Bereits Ende Mai hatte sie im Bundesrat eine Initiative für eine Frauenquote für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen eingebracht .

Der Entwurf sieht eine schrittweise Erhöhung von 20 Prozent bis zum Jahr 2018 und 40 Prozent bis zum Jahr 2023 vor. Erfüllen Unternehmen die Quote nicht, sollen sie nach dem Beispiel Norwegens steuerlich sanktioniert werden. In dem skandinavischen Land wurde bereits 2006 eine Frauenquote eingeführt. Der Bundesrat soll im Herbst über die Initiative abstimmen.

Ebenfalls im Herbst will EU-Kommissarin Viviane Reding einen Gesetzesentwurf für eine europaweite Frauenquote vorlegen. Wann über das Hamburger Gremiengesetz abgestimmt wird, ist indes noch unklar.