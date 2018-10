Für die Gleichstellung der Frauen in Europa zu sorgen, ist also kein Thema. So könnte man interpretieren, was am Dienstag in Brüssel vor sich ging. Da haben zehn Mitgliedsstaaten der EU ihr Contra abgegeben, als Justizkommissarin Viviane Reding , wie schon lange angekündigt , ihre Pläne zur Förderung von Frauen in Führungspositionen vorlegte. Eine Quote von 40 Prozent der Sitze im Aufsichtsrat börsennotierter Unternehmen fordert sie. Ausnehmen will sie kleinere Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten, ebenso Familienunternehmen.

Redings Pläne werden irgendwann im Ministerrat vorgelegt und zur Abstimmung gebracht werden. Großbritannien , Bulgarien , Tschechien , Dänemark , Ungarn , Litauen , Malta , die Niederlande , Schweden , Slowenien sind schon jetzt dagegen. Sie haben im Rat einen Anteil von 104 Stimmen. 91 reichten aus, um Redings Vorschlag zu stoppen. Mit einem Brief an die Kommission bis Ende dieser Woche wollen die Gegner die Verhandlungen über die Reding-Quote möglichst sofort zum Erliegen bringen.

Man könnte also sagen: Es steht schlecht um eine europaweite Frauenförderung.

Man kann es aber auch als Säbelrasseln sehen. Kaum fällt das böse Wort Quote , das nicht einmal viele ihrer Verfechterinnen mögen, (Reding selbst formulierte einmal: " Ich bin kein Fan von Quoten . Aber ich mag die Ergebnisse, die Quoten bringen"), da ist der Aufschrei groß.

Der Widerstand der zehn Länder ist kein generelles Nein zu mehr Gleichberechtigung. Vielmehr hat jedes Land seine eigenen Gründe, Redings Vorhaben abzulehnen. Großbritannien etwa setzt auf Freiwilligkeit. Die Argumente der Quotengegner dort und in anderen Ländern sind bekannt: Für das Besetzen einer Stelle solle allein die Qualifikation den Ausschlag geben, in die Personalpolitik von Unternehmen habe sich der Staat nicht einzumischen.

Frauenquote-Argumente Für eine Frauenquote Es geht um Chancengleichheit und Gleichberechtigung: Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung und sie sind genauso gut ausgebildet wie Männer.

Unternehmen, deren Führungsspitze aus Männern und Frauen besteht, erzielen bessere Ergebnisse.

Ein Großteil der Kaufentscheidungen wird von Frauen getroffen.

Durch einen höheren Frauenanteil verbessert sich das Betriebsklima, die von Männern geprägten Spielregeln in Kommunikation und Karriereverhalten ändern sich mit mehr Frauen an der Spitze.

Männer fördern eher Männer – und weil die Führungspositionen überwiegend mit Männern besetzt sind, rücken Frauen bei der Besetzung der Spitzenposten weniger ins Blickfeld. Es handelt sich um ein sich selbst erhaltendes System.

Frauen sind aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisierung oft nicht so stark darin, ihre Stärken und Erfolge zu kommunizieren. Sie machen weniger stark auf sich aufmerksam.

Es gibt viele Karrierenetzwerke und Eliteklubs, zu denen nur Männer Zutritt haben. Hier findet informelles Mentoring statt und hier werden die entscheidenden Karrierekontakte gemacht. Weil Frauen keinen oder nur schwer Zugang zu den Männernetzwerken haben, können sie von den Netzwerken kaum profitieren. Gegen eine Frauenquote Eine Frauenquote diskriminiert Männer.

Eine gesetzliche Quote greift in die unternehmerische Freiheit ein.

Durch die Quote wird Geschlecht zum Kriterium für die Besetzung einer Spitzenposition. Dabei sollte die Leistung und die Qualifizierung entscheidend sein.

Frauen werden als Quotenfrau in Unternehmen stigmatisiert.

In einigen Branchen und Unternehmen gibt es nicht ausreichend qualifizierte Frauen, um eine Quote einzuführen und einzuhalten.

Mädchen und junge Frauen wählen immer noch traditionelle Frauenberufe, aus denen heraus eine Karriere in eine Führungsposition unwahrscheinlich ist.

Viele Frauen wollen gar keine Karriere machen, sondern entscheiden sich bewusst für Familie.

In Dänemark und den Niederlanden gibt es bereits gesetzliche Regelungen, die bestimmte Firmen zu einer ausgeglicheneren Geschlechterrepräsentanz verpflichten. In Schweden will man noch bis 2014 auf Freiwilligkeit setzen, wenn die nicht ausreicht, soll auch dort ein Gesetz folgen.

Man muss Viviane Reding – darin ihrer deutschen Mitkämpferin für eine feste Quote, Ursula von der Leyen , nicht unähnlich – zugestehen, dass sie diese ablehnende Reaktion sehr wohl vorausgeahnt haben dürfte. Kaum droht sie mit einer festen gesetzlichen Vorgabe, bäumen sich etliche nationale Regierungen auf und knurren ganz laut. Gut so, mag sie denken und ihre Pläne weiter bearbeiten. Denn dann hört man es endlich: Die Gleichstellung der Frau ist sehr wohl ein Thema für die EU.