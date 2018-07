Mie lethek, zu Deutsch dunkle Nudeln – so nennt man auf Java eine typische Zutat der indonesischen Küche. In dem Dorf Srandakan in Yogyakarta stellt Yasir Feri Ismatrada die Nudeln in seinem Unternehmen her, das er von seinem Urgroßvater übernommen hat. Faire Bezahlung ist Ismatrada wichtig, auch weil bei der Produktion keine modernen Maschinen eingesetzt werden. Noch mithilfe von Kühen lässt er das Mehl in einem Steinzylinder mahlen. Die Arbeit ist sehr hart, wie die Bilder von Ulet Ifansasti zeigen. Er hat sich die Nudelherstellung angesehen.