Über ein Drittel (39 Prozent) der deutschen Büroangestellten geben zu, sich nach dem Toilettenbesuch nicht immer die Hände zu waschen. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie im Auftrag von Initial, einem Dienstleister für Hygiene, für die über 1.000 Büroangestellte in Deutschland befragt wurden. Die Studie zeigt, dass viele Büroangestellte das Risiko der Übertragung von Bakterien und Viren durch das Händeschütteln oder Berühren von Benutzeroberflächen unterschätzen.

Dass bei der Toilettenhygiene durchaus Handlungsbedarf besteht, belegen 19,4 Prozent der deutschen Büroangestellten, die angeben, die Hygiene in den Toiletten ihres Arbeitsplatzes sei nur durchschnittlich oder sogar schlechter. Genau ein Drittel der Befragten (33,3 Prozent) glaubt sogar, dass sie zufriedener mit ihrem Job wären, wenn die Hygiene am Arbeitsplatz steigt. Rund 40 Prozent sehen sich selbst in der Pflicht und glauben, dass alle Kollegen gemeinsam für die Hygiene am Arbeitsplatz verantwortlich sind.

Insgesamt 46 Stunden verbringen deutsche Büroangestellte pro Jahr in den Firmentoiletten – umgerechnet mehr als eine volle Arbeitswoche. Männer halten sich dabei deutlich länger in der Toilette auf als ihre Kolleginnen. Auf das Jahr verteilt sind es bei den Männern fast acht Stunden mehr.

Erschienen in der WirtschaftsWoche