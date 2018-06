ZEIT ONLINE: Herr Weber, wann haben Sie das letzte Mal Hartmut Mehdorn getroffen?

Ulrich Weber: Lassen Sie mich nachdenken. Wir waren beide vor Kurzem auf dem deutschen Arbeitgebertag, aber es gab keine Gelegenheit für ein Gespräch.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie mit Hartmut Mehdorn sprechen würden, was würden Sie ihn fragen?

Weber: Wie es ihm geht und ob ihm die Arbeit immer noch Spaß macht.

ZEIT ONLINE: Nicht, warum er Ihnen so viele Personalprobleme hinterlassen hat?

Weber: Nein. Was meinen Sie?

ZEIT ONLINE: Beispielsweise eine überalterte und zu stark ausgedünnte Belegschaft.

Weber: Naja, da muss man fair bleiben und sich die Historie des Konzerns ansehen, beginnend mit der Bahnreform 1994. Die wurde sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen in enger Abstimmung mit Gewerkschaften und Betriebsräten umgesetzt. Damals war die Bahn quasi eine Behörde, der Großteil der Mitarbeiter verbeamtet. Die Strukturen im Konzern zu reformieren, und die Bahn in den Folgejahren auf die Kunden und auf mehr Qualität auszurichten, das war einen riesige Herausforderung. Auf diesem Weg hat man möglicherweise Prioritäten gesetzt, die man später anders gesetzt hätte. Aber ich maße mir aus heutiger Sicht nicht an, das zu bewerten.

Ulrich Weber Der Jurist Ulrich Weber ist seit 2009 Personalvorstand bei der Deutschen Bahn. Zuvor war er unter anderem Manager bei der RWE Rheinbraun AG in Köln und der RAG Aktiengesellschaft sowie der Evonik Industries in Essen.

ZEIT ONLINE: Aber hätte man damals nicht absehen können, dass man 20 Jahre später ein Problem mit einer alternden und ausgedünnten Belegschaft bekommen würde?

Weber: Ich kann die Geschichte der Deutschen Bahn erst seit 2009 erzählen. Damals kam ich in ein Unternehmen, in dem viele Probleme zeitlich zusammenfielen: Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Datenaffäre, der abgesagte Börsengang. Aber das ist Vergangenheit. Aktuell liegt das Durchschnittsalter der Bahn-Beschäftigten bei 45,8 Jahren. Wir verjüngen uns sukzessive. In den vergangenen fünf Jahren unter Rüdiger Grube wurde massiv in Menschen, Köpfe, Kultur und Qualität investiert.

ZEIT ONLINE: Die Gewerkschaft EVG sieht das bei Weitem nicht so positiv wie Sie.

Weber: Eine Gewerkschaft hat naturgemäß eine andere Sichtweise als der Vorstand eines Unternehmens. Aber am Demografietarifvertrag können Sie sehen: Wir haben eine gemeinsame Richtung. Ich behaupte nicht, dass wir in einem Unternehmen mit weltweit heute 300.000 Mitarbeitern und vielen Standorten in ganz Deutschland alle Probleme gelöst hätten. Aber wir sind auf Kurs und kümmern uns um die Themen der Mitarbeiter: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesundheitsschutz, Einbeziehen der individuellen Belange bei Arbeitszeiten und Schichtplänen, eine stärker Beteiligung der Mitarbeiter. Dass dies verstärkt die Wünsche der Mitarbeiter sind, bestätigen auch die Ergebnisse unserer Mitarbeiterbefragung.

ZEIT ONLINE: Die zeigte aber auch, dass der überwiegende Teil der Belegschaft nicht wirklich zufrieden mit dem Arbeitgeber Bahn ist.

Weber: Es haben sich weltweit 61,4 Prozent beteiligt – das sind über 185.000 von insgesamt 300.000 Mitarbeitern. Das ist ein Zeichen von Engagement und nicht von Resignation. Der Zufriedenheitsindex lag bei 3,6 Punkten von maximal 5 Punkten. Das ist ein guter Wert und zeigt eine verhalten optimistische Grundstimmung. Die Leute fühlen sich zugehörig, zwei Drittel sind stolz, bei der DB zu arbeiten und die meisten würde die Bahn als Arbeitgeber weiterempfehlen. Aber ja, es könnte immer noch besser sein. Daran arbeiten wir.

ZEIT ONLINE: Sie sagen, die Bahn sei auf Kurs. Wie konnte dann Mainz überhaupt passieren?

Weber: Wenn wir jetzt 1.200 Leute zusätzlich beschäftigen und rund 450 zusätzlich befristet einsetzen, um Mehrarbeit abzubauen, reden wir über knapp 0,8 Prozent der deutschen Belegschaft. Da können Sie jetzt sagen, das ist viel oder wenig. Das überlasse ich Ihnen. Mainz hätte nicht passieren dürfen, überhaupt keine Frage. Da haben verschiedene Prozesse in bestimmten Eskalationsstufen nicht gezündet. Aber wir haben daraus gelernt, uns mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft zusammengesetzt und in über 330 Betrieben der DB die laufende Personalplanung für 2014 auf Herz und Nieren geprüft.



ZEIT ONLINE: Wir haben anonym Mitarbeiter der Bahn gefragt, wie es ihnen an ihrem Arbeitsplatz geht. Alle haben gesagt: Bei der Bahn ist alles auf Kante genäht, der Stresslevel ist hoch, es fehlen Kollegen. Überstunden können beispielsweise kaum abgefeiert werden.

Weber: Vergessen Sie nicht diejenigen, die stolze Eisenbahner sind. Richtig ist: Fahren Sie mal auf den Zügen als Lokführer oder Zugbegleiter, das sind in der Tat anstrengende Jobs. Aber wir kümmern uns. Wir wollen und müssen die in den vergangenen Jahren aufgelaufene Mehrarbeit Schritt für Schritt abbauen.



Erstens, wir führen unsere Einstellungsoffensive fort. Zweitens, dort, wo es notwendig ist, stellen dafür zusätzlich Mitarbeiter ein. Und drittens haben wir etwa Langzeitarbeitszeitkonten eingeführt, auf die Mitarbeiter auch einen Teil ihrer Mehrarbeit ansparen können, wenn sie später eine Auszeit nehmen möchten oder in späteren Jahren flexibler arbeiten wollen. Das ist ein sehr modernes Instrument. In einigen DB-Unternehmen können sich Kollegen ihre Überstunden auch auszahlen lassen. Manche machen auch nicht ungern Überstunden. Das Bild ist einfach etwas differenzierter, als es manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird.



ZEIT ONLINE: Die Bahn hat kein Personalproblem?

Weber: Das kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Die DB hat in den vergangenen drei Jahren über 30.000 neue Mitarbeiter eingestellt, dazu kommen noch Tausende Azubis jedes Jahr. Gerade aktuell haben wir vereinbart, an den Stellen, wo es zu knapp ist, noch draufzusatteln.

ZEIT ONLINE: Was macht die Bahn attraktiv als Arbeitgeber für junge Menschen?

Weber: Wir bekommen im Jahr rund 200.000 Bewerbungen. Das ist ein klarer Hinweis, dass wir so unattraktiv nicht sind. Was macht uns aus? Ein sicherer Arbeitsplatz. Wir sagen: Wer mag, kann sein ganzes Berufsleben bei der DB verbringen. Wir bieten eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von Loyalität und Stolz, dabei zu sein. Wir bieten Jobs in über 500 Berufen. Wir machen Geschäfte, die Zukunft haben: Mobilität, Logistik, Nachhaltigkeit. Außerdem gehen wir vorbildlich mit Werkverträgen und Leiharbeit um.