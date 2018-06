Patricia Lapus scheint am richtigen Platz zu sein. Seit drei Jahren arbeitet die 28-Jährige als Executive Assistant bei der Commission on Audit, dem Rechnungshof der Philippinen, mitten im Zentrum der Hauptstadt Manila. Aus dieser Position heraus hat sie sehr gute Karrierechancen. "Bei meinem Jobinterview ging es überhaupt nicht darum, ob ich ein Mann oder eine Frau bin", sagt sie. "Nur, ob man mir die Arbeit zutraut." Seither ist Lapus die erste Ansprechpartnerin, wenn es um offizielle Anfragen an den Rechnungshof geht.

Dass so ein Posten von einer jungen Frau bekleidet wird, ist in den Philippinen nicht besonders. Wie kaum ein anderes Land schaffen es Frauen hier, Karriere zu machen. Im jüngsten Gender Gap Report 2013 des World Economic Forum, das die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern misst, werden die Philippinen als beste Nation Asiens und fünftbeste weltweit gewertet. Nur Island, Finnland, Norwegen und Schweden stehen höher. Deutschland belegt von 136 Ländern Platz 14, die USA 23. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Philippinen damit um drei Ränge verbessert und sind eines der wenigen gut platzierten Länder, die nicht gleichzeitig auch Industrienation sind.

Der Gender Gap Report bewertet die weibliche Teilhabe an Wirtschaft, Bildung, Politik und Gesundheit, je nach Abschneiden werden Punkte verteilt. Demnach sind die Philippinen besonders erfolgreich darin, Frauen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu bieten. Die leichte Verbesserung zum Vorjahr war etwa einer kleinen Verringerung in der Lücke der "Gender Wage Gap" zu verdanken. Eine Frau auf den Philippinen verdient demnach für gleichwertige Arbeit durchschnittlich ein Fünftel weniger als ein Mann – ein vergleichsweise guter Wert.

Die weiblichen Berühmtheiten im Land sind nicht mehr nur erfolgreiche Models, Sängerinnen oder Persönlichkeiten wie die dekadente Diktatorengattin Imelda Marcos, Frau von Ferdinand Marcos, die einst durch ihren großen Schuhschrank berühmt wurde. Filipinas schaffen es heute auch in Männerdomänen an die Spitze. Bevor der aktuelle Präsident Benigno Aquino III 2010 sein Amt antrat, wurde das Land etwa von Gloria Macapagal-Arroyo regiert. Und die Mutter des derzeitigen Regenten, Corazón Aquino, war ab 1986 Ferdinand Marcos als Präsidentin nachgefolgt.

Die neue Macht der Frauen

Die beiden weiblichen Regierungsoberhäupter, Arroyo und Aquino, verdankten ihre Ämter zwar nicht zuletzt ihrer Abstammung von zwei Politikerdynastien, welche die Philippinen seit Langem dominieren. Aber in anderen öffentlichen Ämtern und in der Wirtschaft haben es viele Frauen weit gebracht. Mercury Drug, die größte Drogeriekette des Landes, wird von einer Frau angeführt, ebenso Puregold, ein führendes Supermarktunternehmen. Ähnlich sieht es im privaten Bildungssektor sowie in der Finanzbranche aus. In immerhin 33 Prozent der Unternehmen gibt es laut World Economic Forum weibliche Führungskräfte auf den Philippinen. Das ist ein Wert, den deutsche Unternehmen erst noch erreichen wollen.



Ein weiteres Beispiel mit direkten Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik ist die Geschäftsfrau Janet Lim-Napoles. Sie wird derzeit als Drahtzieherin hinter einem milliardenschweren und historischen Veruntreuungsskandal durch zahlreiche Parlamentarier beschuldigt. Die Chefaufdeckerin dieser Affäre? Auch eine Frau: Maria Gracia Pulido Tan, die Chefin des Rechnungshofs und Vorgesetzte der noch jungen Patricia Lapus. Tan wird bei ihren regelmäßigen Verhören wiederum von zwei Frauen unterstützt: der Justizministerin Leila de Lima und der Ombudsfrau Conchita Carpio-Morales.

Wie ist diese weibliche Macht zu erklären? Patricia Lapus glaubt, dass die erste Regierungschefin wegweisend war. "Als das Marcos-Regime fiel und Corazón Aquino unsere erste weibliche Präsidentin wurde, war das ein riesiger Schritt für die Frauen in meinem Land." Seitdem hat sich der weibliche Einfluss in der Gesellschaft tatsächlich kontinuierlich erhöht. Zumindest was ein weibliches Regierungsoberhaupt angeht, waren die Philippinen gegenüber Deutschland, das mit Angela Merkel erst 2005 seine erste Kanzlerin erhielt, um fast zwei Jahrzehnte voraus.

Chancengleichheit gilt nur für Mittel- und Oberschicht

Aber wirklich gut läuft es auch in dem südostasiatischen Land nicht überall. Jede zweite Schwangerschaft ist unbeabsichtigt, das Abtreibungsrecht noch immer restriktiv. Verhütung beim Sex ist in den letzten Jahren nicht beliebter geworden und die Müttersterblichkeit verharrt seit Langem auf hohem Niveau. Die schlechte Gesundheit vieler Frauen hängt vor allem mit dem Ausbildungsgrad und dem wirtschaftlichen Hintergrund zusammen.

Wer aus der Mittelschicht stammt wie Patricia Lapus, bekommt durchschnittlich weniger Kinder, seltener Krankheiten und ist allein deshalb weniger benachteiligt. Aber trotz eines schon mehrere Jahre anhaltenden ökonomischen Aufschwungs bleibt Millionen Filipinas noch immer eine gute Ausbildung verwehrt. Rund ein Drittel des Landes lebt in Armut. Der Anteil von Frauen in der informellen Wirtschaft, wo es keine Sozialleistungen oder sonstige Absicherungen gibt, wird auf rund 70 Prozent geschätzt. Männer haben häufiger Jobs, und diese sind in der Regel auch sicherer.

Trotzdem bleibt das Abschneiden der Philippinen bemerkenswert. Ein Gesetz, das feierlich die Magna Carta of Women genannt wird, gibt Müttern Anspruch auf die Vereinbarung von Beruf und Familie. "Meine Chefin hat selbst Kinder", sagt Patricia Lapus mit einem Lächeln. "Sie hat ihren Beruf einmal eine Zeit lang ausgesetzt. Bei meiner Mutter war es genauso."

Dass ebenso viele philippinische Mütter Führungspositionen erreichen wie kinderlose Frauen, klappt vor allem wegen gut funktionierender Familiennetzwerke, wo Verwandte oft zum Babysitten einspringen. Eine Schwangerschaft wäre am Arbeitsplatz von Patricia Lapus also kein zwingender Grund für ein Karriere-Aus.