1/5 Gefangene Ariane S., 35, hat es im Gefängnis zur Vorarbeiterin geschafft: Sie klebt ein Band auf eine Tankhalterung in der Anstaltswerkstatt. 2/5 Die Leiterin der JVA, Sibylle von Schneider-Holl 3/5 Gefangene kleben Etiketten auf Verpackungen in einer Werkstatt in der JVA. 4/5 Peter Hutter ist Geschäftsführer des Vollzuglichen Arbeitswesen. 5/5 Die Gefangene Maike H. darf eine Ausbildung zur Bauten- und Objektbeschichterin in der Anstalt machen.

Der Arbeitstag im Frauengefängnis Gotteszell beginnt früh. Um 5:45 schickt ein Justizvollzugsbeamter den Weckruf über Lautsprecher in die Zellen. Kurz darauf müssen die Frauen aufgestanden sein. Beamtinnen schließen alle Hafträume auf und überprüfen, ob alle unversehrt die Nacht überstanden haben. Das wird "Lebenskontrolle" genannt. Danach dürfen sich die Frauen fertig machen: Morgentoilette, anziehen, frühstücken. Manche in Gemeinschaftsunterkünften, ähnlich Wohngemeinschaften, andere in ihren kleinen Zellen – so wie Ariane S., 35. Seit fast zwei Jahren sitzt sie in der Strafanstalt, ein halbes Jahr davon in Untersuchungshaft. Für Untersuchungshäftlinge gibt es keine Arbeit. "Ich bin froh über den Job, weil ich dann Geld verdiene, etwas zu tun habe und aus meiner Zelle komme", sagt sie. Eine Wahlmöglichkeit hat sie aber nicht wirklich: Wer sitzt, muss ran. Arbeiten ist in deutschen Gefängnissen Pflicht.

Um 7 Uhr werden die Inhaftierten von Beamten zum Arbeitsplatz gebracht. Arbeitsbeginn ist um 7:10 Uhr. Bis zur Mittagspause gibt es zwei kurze Raucherpausen. Zu Mittag gegessen wird in drei Schichten mit je 40 Minuten. Feierabend ist um 15 Uhr. Dann dürfen die Frauen für eine Stunde in den Hof. Das Abendessen gibt es um 18 Uhr. Um 21 Uhr werden die Häftlinge wieder eingeschlossen. Wer sich einen gewissen Vertrauensstatus verdient hat, lebt mit anderen in einer Wohneinheit. Hier erfolgt der Einschluss etwas später. Der Tag ist durchgängig organisiert. Zeiten ohne Aufsicht gibt es nicht.

Sibylle von Schneider-Holl, eine resolute Juristin, leitet die einzige Vollzugsanstalt für Frauen in Baden-Württemberg. Gotteszell ist ein ehemaliges Dominikanerinnenkloster am östlichen Stadtrand von Schwäbisch Gmünd. Rund 280 straffällige Frauen sind dort untergebracht. Etwa 200 arbeiten, die anderen sind Untersuchungshäftlinge, krank oder schon im Rentenalter. Von Taschendiebstahl bis Mord reichen die Delikte der Gefangenen, von 16 bis 85 die Altersspanne. Gut die Hälfte sitzt wegen Drogendelikten oder Beschaffungskriminalität und ist im Alter von Ariane S. Auch ihr Lebenslauf ist typisch: Nach der Hauptschule wurde sie schwanger, bekam drei Kinder. Eine Berufsausbildung hat sie keine. Sie lebte von Sozialhilfe. Irgendwann wurde sie straffällig – Betrug. Dafür hat sie 54 Monate bekommen, "mit dem Vollzugsziel, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen", sagt die Anstaltsleiterin.

S. ist eine unscheinbare, junge Frau. Nackenlange, schwarze Haare. Sie ist schlank, freundlich und aufmerksam. Es fällt schwer, sie sich als Verbrecherin vorzustellen. In die Schublade Verbrecherin einzuordnen. "Die Regelmäßigkeit im Knast tut mit gut", sagt sie. Ihren richtigen Namen will sie nicht in den Medien lesen. Und, um nicht erkannt zu werden, nur von hinten fotografiert werden. "Meine Kinder sollen sich nicht für mich schämen müssen." Dabei könnten die drei sogar ein bisschen stolz auf ihre Mutter sein. Denn S. wurde gerade zur Vorarbeiterin befördert.



Ihre Gruppe besteht aus etwa 15 Frauen. Sie sitzen oder stehen an hölzernen Werkbänken in einer Werkstatt. Die Strafgefangenen falten und kleben Pralinenschachteln oder fertigen Tankhalterungen für Autos. Bei der Arbeit tragen sie einheitliche grüne Latzhosen. Es scheint, als gebe es nur Einheitsgrößen. Etwas abseits sitzt ein Handwerksmeister. Er lernt und leitet die Inhaftierten an. Und er passt auf sie auf. Ausbrechen aus Gotteszell, das scheint unmöglich. Auf den Klostermauern befindet sich gerollter Stacheldraht, der Hof ist videoüberwacht und im Inneren reihen sich verriegelte Türen hintereinander. "Wohin sollte ich auch flüchten?", fragt S. Ihre Familie will mit einer Verbrecherin nichts mehr zu tun haben und ihre Kinder sind bis auf Weiteres in Heimen untergebracht.

Arbeit lenkt vom Grübeln ab. S. stellt Material an die Arbeitsplätze, schreibt auf, wer wie viel geschafft hat und hilft mit, wenn ein Auftrag eilig ist. Die Arbeit ist monoton und einfach: Halterung in eine Vorrichtung legen, Folie von einem Klebeband abziehen und auf die Halterung drücken, fertig. Ein Band verhindert, dass Metall auf Metall reibt. Andere verpacken in ähnlichen Werkstätten Dichtungssätze für den Automobil-Zubehör-Handel, wieder andere sortieren Schraubensätze für Baumärkte. "Das alles sind Arbeiten, die sich maschinell nicht lohnen, weil die Serien zu klein sind", sagt Peter Hutter, Geschäftsführer des Vollzuglichen Arbeitswesen. Er sorgt für die Aufträge. Die sind wichtig, denn sie refinanzieren einen Teil der Vollzugskosten.

Gefängnisarbeit refinanziert die Haftkosten

Allein im Land Baden-Württemberg wurden für das Haushaltsjahr 2013 wurden in Baden-Württemberg Kosten von 205 Millionen Euro für den Betrieb der Strafanstalten veranschlagt. Etwa zehn Millionen Euro sollen durch die Arbeit der Strafgefangenen eingenommen werden – das sind also fünf Prozent der Vollzugskosten.



In der Wäscherei werden bis zu zwei Tonnen Wäsche pro Tag gewaschen. Darunter die der Frauen von Gotteszell, aber auch anderer Strafanstalten, Gaststätten oder Privatpersonen. Schränke, Tische, Stühle für die Zellen stammen aus der Schreinerei, in der auch Küchenzeilen im Kundenauftrag geschreinert werden. Manche Inhaftierte kochen und backen in der Anstaltsküche, andere pflegen Hof und Garten, entsorgen Müll oder arbeiten in Werkstätten wie S. "Kundenakquise ist schwer, weil viele Unternehmen nicht wollen, dass ihre Produkte mit Gefangenen in Verbindung gebracht werden", sagt Hutter. Das schade dem Image. Dabei funktioniere der Knastbetrieb. "Wegen unserer Verlässlichkeit bei Qualitäten und Terminen werden wir oft gelobt", sagt Hutter. "Hier sind viele lustlos, haben einfach keinen Bock, weil sie keine Perspektive haben", sagt dagegen die Gefangene S. Was sie antreibt, ist die Angst vor Vereinsamung in der Zelle und Mittellosigkeit. Wer nicht zur Arbeit erscheint, dem wird für drei Monate das Taschengeld gestrichen – das sind immerhin 37 Euro monatlich.

Entlohnt wird die Arbeit nach Stundenlohn. Der monatliche Durchschnittsverdienst liegt bei etwa 200 Euro, Vorarbeiterinnen erhalten eine Prämie von maximal 40 Euro. Abgezogen werden wenige Cent für die gesetzliche Arbeitslosenversicherung. Etwa die Hälfte des Nettolohns wird angespart als Reserve für die erste Zeit nach der Entlassung. Die andere bekommen die Gefangenen in Form von Einkaufsgutscheinen. "Ich bezahle davon Strom und Miete für den Fernseher, kaufe Briefmarken und Zigaretten und manchmal eine Creme, die gut riecht", sagt S. Zweimal im Monat dürfen die Gefangenen auf dem Anstaltsgelände einkaufen. Pro Jahr haben die Frauen 15 Tage bezahlten Urlaub.

"Viele der Frauen haben Straftaten begannen, weil sie sich nichts leisten konnten. Hier erleben sie: Wer arbeitet, kann sich etwas kaufen", sagt Hutter. Ariane S. wird in der Anstalt auch an einem Kurs in Gebäudereinigung teilnehmen. Der soll ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz in Freiheit heben.

Wieder andere können im Gefängnis sogar eine Ausbildung machen. Maike H., 32, etwa. Sie absolviert in Haft die ersten beiden Lehrjahre einer Ausbildung zur Lackiererin und wird zunächst zur Bauten- und Objektbeschichterin ausgebildet. Im ersten Lehrjahr wird sie im Gefängnis unterrichtet, im zweiten darf sie in die Berufsschule gehen. "Ich freue mich wahnsinnig darauf, mit freien Menschen in Kontakt zu kommen." Sie meint, die Ausbildung im Gefängnis sei besser als die in Freiheit. Typische Lehrlingsaufgaben würden wegfallen. "Ich muss weder Vesper holen, noch ständig Werkzeuge putzen. Hier wurde ich vom ersten Tag an ausgebildet." Zurzeit renoviert sie Zellen, in die es geregnet hat, weil das Dach undicht war.

In sechs Berufen bildet die Anstalt aus. Darunter Modenäherin, Tischlerin und Hauswirtschafterin. Es gibt aber nur zwölf Auszubildende. Warum? "Das sind handverlesene Gefangene", sagt Schneider-Holl,"denen wir vertrauen können, dass sie nach der Berufsschule freiwillig wieder in die Vollzugsanstalt kommen." Jugendliche würden schon mal wegbleiben, Erwachsene wie Maike H. nicht.