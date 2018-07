Längst sind es nicht mehr nur Akademikerinnen, die mehr weibliche Führungskräfte fordern. Sondern auch gerade jene Unternehmen, die weit entfernt sind von einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis an der Spitze. Sich für die Förderung weiblicher Führungskräfte einzusetzen gehört für viele Unternehmen zur Imagepflege als attraktiver Arbeitgeber.



Veranstaltungen explizit für ein weibliches Publikum wie die Karrieremesse women&work, der Global Female Leaders Summit oder die Digitalkonferenz DLDwomen bieten den entsprechenden Rahmen dafür. Es sind Veranstaltungen, auf denen internationale Konzerne, Medien und Meinungsführer zusammenkommen – was hier gesagt wird, das wird auch gehört. Nur, wird es auch wirklich in die Tat umgesetzt? Und erreicht es auch jene, die es wirklich betrifft?

Wenn etwa John Gerosa, Führungskraft bei Google Deutschland, auf der Bühne der DLDwomen in München verrät, "nur ein Fünftel der Führungskräfte in unserem Unternehmen sind Frauen", und diesen Umstand als "nicht akzeptabel" bezeichnet, dann nickt und klatscht das Publikum in eifriger Zustimmung vereint. Ein Publikum, das vornehmlich aus Frauen besteht – und zwar aus solchen, die es entweder selber in eine Führungsposition geschafft oder eine Form von Unabhängigkeit erlangt haben, die es ihnen erlaubt, derartige Veranstaltungen zu besuchen und dort ihre bereits bestehenden Netzwerke weiter auszubauen. Diese Ansammlung weiblicher Macht ist großartig, es macht Spaß, wenn Frauen sich gegenseitig feiern und sich ein Gemeinsam-sind-wir-stark-Gefühl breitmacht, bis man irgendwann denkt: Wir wollen doch alle dasselbe und wir arbeiten doch auch alle daran, wo ist denn das Problem?

Auf derselben Veranstaltung fallen aber auch Sätze wie "Ich habe mir antrainiert, nicht mehr als vier Stunden am Stück zu schlafen" oder "Ich lege mir meine Arbeitszeit so, dass ich rechtzeitig nach Hause komme, um mein Kind ins Bett zu bringen, und danach setze ich mich wieder an den Computer". Es sind Start-up-Gründerinnen wie Adora Cheung von Homejoy oder Stéphanie Tramicheck, die Frankreich-Chefin von Pinterest, die solche Sätze sagen und damit preisgeben, welche Opfer der berufliche Erfolg fordert. Egal, wie sehr sich ein Unternehmen für Frauenförderung einsetzen mag, der Job selbst wird dadurch nicht leichter.

Erzählen Sie uns von Ihrem Arbeitsplatz

Dass die Forderung nach mehr weiblichen Führungskräften mit solcher Einigkeit auf allen Seiten und mit einer solchen Selbstverständlichkeit thematisiert wird, täuscht darüber hinweg, dass die Missstände anscheinend nicht so leicht zu beheben sind, wie es beim Reden darüber wirkt. Denn obwohl Unternehmen wie Arbeitnehmerinnen das Gleiche zu wollen angeben, klaffen Anspruch und Wirklichkeit nach wie vor auseinander.

Wir wollen deshalb der Frage nachgehen, wie sich die Kommunikation der Förderung weiblicher Führungskräfte in Unternehmen in der Realität auswirkt. Dazu bitten wir Sie um Schilderungen aus Ihrem Arbeitsumfeld. Folgende Fragen interessieren uns:

Wirkt sich die öffentliche Debatte zur Förderung von Frauen in Führungspositionen auf Ihre Arbeitsrealität aus? Setzt sie konkrete Impulse in Ihrem Unternehmen?

Kommuniziert Ihr Unternehmen das Thema nach außen anders als der internen Realität entsprechend?

Welche Formen der Förderung gibt es in Ihrem Unternehmen, und für wie wirksam halten Sie diese? Fühlen Sie sich angesprochen oder halten Sie diese für nicht zielführend?

Streben Sie als Frau selber eine Führungsposition an, und welchen Herausforderungen stehen Sie dabei gegenüber, an Ihrem Arbeitsplatz, aber auch in Ihrem sozialen Umfeld?

Die genannten Fragen dienen der Anregung, es bleibt Ihnen überlassen, wie weit Sie darauf eingehen. Sie können auch ganz frei aus Ihrem Arbeitsalltag berichten oder selber Fragen formulieren, die Sie gern thematisiert sehen würden. Dieser Leseraufruf richtet sich zwar vornehmlich an Frauen, wir freuen uns aber auch über Rückmeldungen aus männlicher Perspektive.

Bitte hinterlassen Sie Ihre Beiträge im Kommentarbereich oder schicken Sie uns eine Email an leseraufruf@zeit.de, Betreff "Führung". Auf Wunsch behandeln wir Ihre Einsendungen anonym.