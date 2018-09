Fangfragen im Bewerbungsgespräch - "Wie lässt sich der Kugelschreiber noch benutzen?"

"Welche fünf Funktionen für eine Büroklammer fallen Ihnen ein, außer Papier zusammenzuhalten? Und was kann man mit einem Stift alles anstellen, außer schreiben?" Die Fangfragen wurden unseren Lesern Alex Ngls und Ines Iwersen gestellt. Es erfordert Erfindungsreichtum, sich spontan alternative Verwendungszwecke für Alltagsgegenstände einfallen zu lassen. Aber für eine gute Antwort muss man nicht gleich MacGyver sein, sagt Karriere-Coach Viola Moritz.

Personaler wollen herausfinden, ob die Kandidaten in der Stresssituation auf kreative Lösungen kommen. Und sie wollen sehen, wie jemand unter Druck Probleme löst und wie seine kognitive Herangehensweise ist. Besonders in der Werbung und in der IT-Branche sind solche Knobelaufgaben beliebt.

Dabei gibt es gar keine richtige oder falsche Antwort – nur originelle Einfälle oder weniger originelle Ideen. Etwa: Mit einem Stift den Kaffee umrühren, eine Videokamera darauf installieren oder ihn als Haarstecker für eine Hochsteckfrisur benutzen. Wichtig ist nur, nicht aufzugeben. Bei so einer Frage ist die Fähigkeit zum Querdenken gefragt und Spaß an wilden Ideen. Mögliche Antworten zeigt die Trainerin im Video.