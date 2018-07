Was wurde entschieden?

Der Bundestag hat die steuerliche Absetzbarkeit von Betriebsfeiern eingeschränkt. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Unternehmen künftig 150 Euro Kosten pro Mitarbeiter für eine Betriebsfeier steuerlich geltend machen können – was eine Erhöhung des bisherigen Betrages gewesen wäre. Nun hat sich der Bundestag dafür ausgesprochen, dass es bei 110 Euro pro Person bleibt. Und anders als bisher gelten die 110 Euro nicht als Freigrenze, sondern als Freibetrag. Das bedeutet: Überschreitet der Arbeitgeber diese Summe, müssen darauf Steuern und Sozialabgaben bezahlt werden.



Was ist im Firmenanteil enthalten?

Künftig müssen von den 110 Euro alle Kosten für die Firmenfeier abgedeckt sein. Vorher galt der Betrag nur für die unmittelbaren Aufwendungen wie etwa die Verpflegung bei der Weihnachtsfeier. Reise- und Übernachtungskosten, Miete, Unterhaltungsprogramm oder auch Geschenke hingen mussten nicht von der Freigrenze abgedeckt sein. Jetzt ist das aber der Fall – damit steht pro Mitarbeiter deutlich weniger Budget zur Verfügung.



Wer darf den Steuervorteil in Anspruch nehmen?

Und noch etwas hat sich verschärft: Künftig sollen nicht mehr einzelne Betriebsteile oder kleine Abteilungen und Teams eine Feier steuerlich begünstigt abhalten dürfen – den Steuervorteil erhalten Firmen nur noch, wenn der gesamte Betrieb zusammen feiert. Laut Gesetz hat nur eine "betriebliche Organisationseinheit von einiger Bedeutung und Größe" Anspruch auf den Rabatt. Das ist bei einzelnen Abteilungen in der Regel nicht der Fall.

Zudem sollen künftig Aufwendungen für Familienangehörige und Partner, die bei manchen Weihnachtsfeiern mitfeiern dürfen, nicht mehr mitangerechnet werden. Allein die Anzahl der Mitarbeiter soll berücksichtigt werden.

Was heißt das konkret für mich als Mitarbeiter?

Die Teilnahme an einer Weihnachtsfeier, die zu teuer wird, könnte damit am Ende die Arbeitnehmer selbst teuer zu stehen kommen. Denn wird die 110-Euro-Grenze überschritten, kommt es zu einer Lohnsteuernachforderung durch das Finanzamt – inklusive 25 Prozent (plus Soli und Kirchensteuer), die pauschal auf den überschrittenen Betrag erhoben werden. Auf jeden Fall dürfte die Gesetzesänderung dazu führen, dass Unternehmen strenger bei den Firmenfeiern kalkulieren.

Wie war die Rechtslage vorher?

Bisher konnten Arbeitgeber pro Mitarbeiter Kosten von 110 Euro steuerlich absetzen. Allerdings waren in dieser Summe ausschließlich Speisen und Unterhaltung enthalten – nicht aber Reise- und Übernachtungskosten. Bisher können Unternehmen bis zu zwei Firmenfeiern im Jahr (etwa Sommerfest und Weihnachtsfeier) steuerlich geltend machen. Für beide Veranstaltungen konnten jeweils 110 Euro pro Mitarbeiter angesetzt werden. Und auch Kosten für Familienangehörige waren unter bestimmten Umständen abgedeckt.

Wann tritt das Gesetz in Kraft?

Zumindest nicht mehr in diesem Jahr. Ob allerdings die Weihnachtsfeier im nächsten Jahr noch so üppig ausfallen wird, ist noch nicht entschieden. Zum einen entsprechen einige Neuregelungen nicht der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Der hatte erst 2013 entschieden, dass in der 110-Euro-Freigrenze nur solche Leistungen mitgerechnet werden dürfen, die die Teilnehmer direkt konsumieren – also nur die Kosten für die Verpflegung (Az.: VI R 94/10). Der jetzige Entwurf muss außerdem vom Bundesrat abgesegnet werden. Medienberichten zufolge soll die Länderkammer am 19. Dezember dazu ihr Votum abgeben.