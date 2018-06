ZEIT ONLINE: Der Erfolg eines Unternehmens hängt von den Führungsfähigkeiten des Chefs ab. Herr von Lohe, das gilt umso mehr für Start-ups. Warum?

Sven von Loh: Gründer benötigen eine klare Strategie, sollten kaum kostspielige Fehler machen, müssen ihr Unternehmen sehr schnell etablieren und dafür ein funktionierendes Team formen. Wer angesichts dieser großen Herausforderungen schlecht führt, bekommt über kurz oder lang ein gravierendes Problem. Denn Führungsfehler gefährden bei einem Start-up, anders als bei einem über Jahrzehnte etabliertem Unternehmen, schnell die Zukunftsfähigkeit.

ZEIT ONLINE: Was zeichnet einen erfolgreichen Gründer aus?

Sabine Hockling Sabine Hockling war lange selbst Führungskraft in verschiedenen Medienhäusern. Mit Ulf Weigelt schrieb sie den Ratgeber Arbeitsrecht. Seit 2011 ist sie Autorin der Serie Chefsache. Jede Woche spricht sie mit Managementexperten über Führungsfragen. Hockling bloggt mit Tina Groll unter diechefin.net, das Blog für Führungsfrauen, über Frauen und Karriere.

Von Loh: Erfolgreiche Gründer denken und handeln vom ersten Tag an unternehmerisch. Sie kreieren neue Geschäftsmodelle und Lösungen für oftmals noch unentdeckte Kundenbedürfnisse. Sie greifen frühzeitig aktuelle Trends auf und sind in der Lage, entsprechende innovative – im Ideal disruptive – Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln sowie im Markt zu etablieren. Und in der Regel haben sie viel Disziplin und Beharrungsvermögen.

ZEIT ONLINE: In dem Buch Gemeinsam Unternehmenskultur denken schreiben Sie, dass Sie mit der Gründerkultur in Deutschland hadern. Warum?

Von Loh: Für mich sind besonders solche Gründer problematisch, die glauben, es sei simpel, ein Unternehmen im Handumdrehen am Markt zu etablieren. Diese Gründer sind überzeugt, dass Investoren ihnen einfach so Millionen bereitstellen für eine – häufig noch dazu abgekupferte – Idee eines trendigen Webdienstes oder einer hippen App. Wer aber hinter dem schnellen Geld herjagt, fällt meiner Beobachtung nach auch schnell auf die Nase.

ZEIT ONLINE: Sind heutige Gründer zu große Egoisten?

Sven von Loh Sven von Loh berät Gründer bei der Optimierung ihres Geschäftsmodells und bei der Suche nach Kapitalgebern.

Von Loh: Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es welche, die von ihrem Ego getrieben sind – und deshalb scheitern. Die meisten Investoren wünschen sich zwar selbstbewusste Gründer, mögen aber keine abgehobenen Egomanen. Erfolgreiche Gründer zeichnen sich durch die Bereitschaft aus, Dinge zu reflektieren, Impulse einzuholen und sich kritischem Feedback zu stellen, um daraus zu lernen.

ZEIT ONLINE: Sind virtuelle Unternehmen die Zukunft?

Von Loh: Es ist sicherlich ein branchenübergreifender Trend, dass zentrale hierarchische Firmenstrukturen seltener werden. Die Arbeitsorganisation wird seit Jahren immer flexibler und individualisierter. Auch, damit sich das Berufs- und Privatleben besser vereinbaren lassen. Für Gründer bedeutet das: Sie müssen in der Lage sein, ihre Mitarbeiter trotz unterschiedlicher Standorte zu einer Einheit zusammenzuschweißen. Erfolgreiches Führen auf Distanz fordert Führungskräften aber einiges ab, vor allem Kommunikationsgeschick, Kooperationsbereitschaft und Netzwerkkompetenz – und ein weit geringeres Maß an Kontrolle, Macht und Dominanz. Mitarbeiter benötigen Freiräume, um ihre Potenziale entfalten zu können.